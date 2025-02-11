История автомобиля и самолета — это поэма родственных душ. Хотя мысль о полете владела человеком еще с доисторических времен. Но все же автомобиль поехал раньше, чем взлетел первый самолет
Однако если реликтовые самоходные экипажи вселяли в окружающих ужас, то аэропланом с самого начала восхищались. Отважных автомобилистов тащили в суд за нарушения общественного порядка, а отчаянных авиаторов носили на руках.
Казалось бы, какие тут могут возникнуть точки соприкосновения? Меж тем автомобиль был необходим аэроплану, как воздух. Он располагал тем, без чего никогда бы не удалось подняться в небо, — двигателем. И этот шикарный подарок был сделан.
Взамен вот уже больше века автомобиль бесцеремонно отбирает у крылатых машин все остальное: технические решения, культуру производства, стандарты, материалы и главное — эстетику.
Приземленность автомобиля не смущала авиаторов. На летное поле они выезжали, гордо оглашая окрестности кряканьем сигнала, выпуская сизые клубы выхлопа, чихая и стреляя пропущенными вспышками. Зажмуришься и представишь себе сияющие латунные детали, кожаные сиденья с прострочкой, высокие колеса на деревянных спицах, шины цвета топленого молока из натурального каучука. А за рулем — покоритель небесных высот и дамских сердец в кепи, хрустящем реглане, перчатках-крагах и очках-консервах.
Эстетически автомобиль все еще на голову превосходил аэропланы, все из себя ненадежно ажурные, несерьезно тканевые. Воздушная среда, однако, быстро вымуштровала аэроплан. Да и автомобильный двигатель в воздухе оказался малополезен. Неспешное шевеление четырех цилиндров не устраивало авиаторов.
Словом, и десяти лет не прошло, как уже автомобиль примеривал решения, опробованные в пятом океане. Рижский завод Motor Теодора Калепа научился отливать для самолетов легкие поршни из алюминия. А другой рижский завод Русско-Балтийский вагонный примерил такие поршни в 1911 году к своему спортивному автомобилю. И машина доселе никому в Европе неведомой марки в 1911 году становится девятой в общем зачете ралли «Монте-Карло», получив вдобавок первые призы туризма и маршрутов за дальность путешествия. Зимой в стужу из Петербурга в Монте-Карло! Это настолько взволновало монегасков, что ресторан автомобильного клуба Монако по сей день украшает диорама, изображающая русский автомобиль, пробивающийся сквозь снежные заносы.
Скоро процесс заимствования из авиастроения стал напоминать улицу с односторонним движением. Этот сквозняк идей ускорила мировая война, в которой самолету впервые отвели ответственную роль. Наконец-то к нему перестали относиться как к чудачеству богатеев.
А ведь чуть раньше подобную перемену взглядов пережил и автомобиль. В 20 е годы прошлого века с автомобилем вообще творилось что-то метафизическое. Он превращался в нового идола, в божество века моторов. Гамлетовской тенью над ним неотрывно скользил силуэт самолета, притом что автомобиль стал доступен широкому кругу почитателей, а самолет продолжал оставаться недосягаемым. И даже больше прежнего, поскольку авиационные секреты теперь обеспечивали превосходство в случае военных действий.
В 1938 году дизайнеры отделения Cadillac в поисках вдохновения посетили авиабазу Selfridge, расположившуюся неподалеку от Детройта. Ну а потом подсмотренные кили на задних крыльях становятся главной сенсацией в автомобильной Америке 1948 года. А вскоре авиационные и ракетные мотивы, которые доминировали в американских автомобилях, стали активно перениматься другими. Вот советская «Чайка» Газ-13 — яркий образец аэростиля, понятно, что заимствованный. Но ведь не могла остаться в стороне страна, первой запустившая спутник.
В 1950 е посредством автомобиля на мирную аудиторию транслировались и авиационные технические решения. Такие, как непосредственный впрыск топлива, антиблокировочная система тормозов, ремни безопасности.
И все же мир автомобилей кажется таким приземленным с высоты полета современной авиации. Выходит, самое ценное, чем готова сейчас поделиться авиация с автомобилем, это эстетика. Упоение полетом между обочинами, воплощенное в стремительных и в то же время лаконичных обводах. Возможно, это произошло потому, что самолеты поднялись на недосягаемую высоту.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей
По мнению аналитиков компании S&P Global Mobility, из-за энергетического кризиса производство новых автомобилей в 2023 году значительно сократится. Худший сценарий – падение на треть
Аналитики предсказали электрокаром светлое будущее
Электрокары пользуются пока еще очень слабым спросом, и не в последнюю очередь такая ситуация складывается из-за присущих им недостатков. Одним из них является высокая себестоимость производства, однако в этом отношении вскоре будет достигнут существенный прогресс.
Автомобильное мнение народа
Консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты опроса более 25 тыс. потребителей из 20 стран о том, какие направления и технологии в развитии мирового авторынка опрошенные считают наиболее важными и привлекательными для себя
То, что тебя бесит за рулем
Задумывались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? Между тем, немецкие аналитики решили ответственно подойти к данной теме и провели несколько глубоких исследований, которые проливают свет на человеческие раздражители
Назван самый популярный первый автомобиль россиян
Первый в жизни автомобиль — это всегда событие, запоминающееся на всю жизнь. Россияне называли марки, с машин которых начиналась их водительская карьера
Названы самые популярные автомобили отечественных марок
На российском рынке новых легковых автомобилей сейчас представлены всего две отечественные марки: Lada и УАЗ. Их модели и поделили все места в топ-10 популярности среди покупателей
Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры
Автомобили с механической коробкой передач постепенно теряют позиции на рынке новых автомобилей. Аналитики назвали марки, у которых машин с тремя педалями продается больше всего