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Безответственный каршеринг

Недавно страховая компания ВСК подводила итоги аварийности по каршерингу. Число ДТП у этого вида общественного транспорта растет значительными темпами: только в первом квартале этого года — на 15 %. Да что далеко ходить, я и сам чуть не пополнил эту статистику на днях. А дело было так

Возвращаюсь я из командировки домой, время в районе 19.00. Пешеходные дорожки во дворе есть не везде, поэтому приходится идти по общему асфальту с автомобилями. Благо услышал заранее и обернулся. В спину на бешеной скорости несся кроссовер Haval Jolion в ливрее известной каршеринговой компании Belka Car. Не нужно и 25 лет моего водительского стажа, чтобы прикинуть скорость, — около 70 км/час. Все бы ничего, если бы не узкая, заставленная машинами жильцов дворовая дорога, подъезды от которой практически в трех метрах. Буквально в считаных метрах от бордюра расположены две детские площадки, а также два детских сада! Подлетев ко мне, Jolion взвизгнул покрышками, пытаясь в торможении объехать меня. Признаться, от неожиданности я опешил, но убегать с дороги не стал. Обошел кроссовер, чтобы заглянуть в салон, — за рулем сидела молодая черноволосая девушка. Только стоило мне освободить ей проезд, как она ударила по педали газа и резко ушла на другую прилегающую дворовую дорогу. Она рванула на такой же скорости, невзирая на «лежачих полицейских», через несколько метров быстро подсадила в машину спутницу и так же безумно скрылась прочь. Повторюсь, ее маршрут проходил через дворовую зону, где разрешенная скорость движения составляет 20 км/ч. Надо ли говорить, что только чудо уберегло жильцов от потенциального наезда.

Сказать, что я был обескуражен, ничего не сказать. Все произошло в мгновение, я не успел даже сфотографировать автомобиль, из номера только и запомнились три цифры — кажется, 645. Впрочем, все эти скудные данные я сразу же передал в службу поддержки каршеринга в надежде, что они оперативно примут меры. Каково же было удивление, когда последовал отрицательный ответ оператора: решение по данному вопросу компания принимает в течение трех дней, после чего мне на почту придет уведомление.

На все увещевания, что потенциальный убийца за рулем их автомобиля сейчас где-то  носится по дворам и у них есть физическая возможность это отследить, оператор проговаривала по кругу одни и те же корпоративные скрипты.

Однако я не был бы журналистом, если бы не попытался в этой истории зайти с медийной стороны. Обратился в пресс-службу компании, чтобы понять, почему они реагируют с таким промедлением. На что получил ответ: «В рассматриваемом случае потребовалось время для установления водителя автомобиля, после чего с пользователем связались, попросили завершить аренду, и он был заблокирован сразу после окончания поездки».

Также в компании меня заверили, что все задачи на превышение скорости у них имеют «первый приоритет и решаются максимально быстро. А служба безопасности Belka Car просматривает все доступные данные по поездке, которые передает телематика, и далее принимаются меры в соответствии с тяжестью нарушения».

Признаться, меня это немного успокоило, я поверил ребятам. Ну, думаю, вот же справедливость восторжествовала. А спустя время мне перезвонили из этой компании, только не пиарщик, который призван гасить медийный негатив, а из той самой технической поддержки — видимо, из того отдела службы безопасности. Девушка на другом конце трубки попросила еще раз рассказать обстоятельства произошедшего, чтобы они могли разобраться в вопросе. Я специально уточнил, как они поступили с моим первоначальным обращением. И тут сотрудница вероятно проговорилась — она заявила, что решение принимается в течение уже не трех дней, как говорили в начале, а за 10 дней. После чего меня письменно уведомят по электронной почте.

Прошло уже больше недели, мне никто не написал. Тут системная проблема — каршеринг не реагирует на тревожные сигналы. А могли бы создать «черный список» опасных водителей.

Социально ответственный бизнес? Клиент приносит деньги — вот что главное. Полагаю, это бизнес нужно мотивировать рублем: такая-то аварийность, значит, для вас такой-то оборотный штраф. Только так число ДТП с автомобилями каршеринга начнет снижаться. 

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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