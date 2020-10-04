Один из крупных операторов каршеринга в России смягчил правила получения машин. Например, они стали доступны и подросткам, только что получившим права. И без того аховая статистика по аварийности в каршеринге теперь может стать просто убийственной

После долгого коронавирусного простоя компании каршеринга начали латать дыры в бюджете, в том числе и весьма сомнительными способами. А как иначе оценить решение «Делимобиля» (именно о нем шла речь выше), чье средство повышенной опасности отныне может вывести на дорогу даже 18-летний юноша, не имеющий ни жизненного, ни водительского опыта, но с амбициями и бравадой через край. При таком подходе опытным и аккуратным автомобилистам остается лишь молиться, чтобы не встретиться на дороге с юнцом, решившим оттянуться за рулем по полной.

Часто приходится говорить о безответственности водителей каршеринга. Разумеется, не всех, но очень-очень многих. Тех, что ездят по принципу – «не мое – не жалко». Подобная философия приводит к печальным итогам: привычными стали аварии с участием машин такси и каршеринга. Причем последние куда более опасны, чем таксомоторы: по данным ЦОДД Москвы, автомобили такси попадают в аварии в 2,5 раза чаще, чем личные легковушки, а машины каршеринга – в 5 раз!

При этом причины аварий разные. В большинстве ДТП с такси в крупнейших городах страны виновата крайняя усталость водителей, вынужденных работать по 12–14 часов в сутки, чтобы заработать на хлеб и отправить еще какую-то копеечку на родину – в регион России или в ближнее зарубежье. В каршеринге же аварии происходят из-за безответственности, недостатка опыта и управления автомобилем в нетрезвом виде.

Последнее – тема отдельная. Тому, что садятся пьяными за руль каршеринговых машин, есть объяснение. Когда взрослый ответственный человек идет на вечеринку, он оставляет ключ от своей машины дома. Но даже взрослый ответственный человек после пары-тройки рюмок может потерять контроль – море становится по колено, кажется, что все по силам. А тут как тут каршеринг! И ключ от автомобиля здесь же – в мобильном телефоне. Многие не могут удержаться от соблазна.

Но что делают каршеринговые фирмы? Вместо установки в транспортные средства алкотестеров, блокирующих замок зажигания при распознавании паров алкоголя, они… расширяют круг пользователей. С точки зрения бизнеса действия понятны: алкотестеры – это приличные расходы, да и клиентов ими распугать недолго. Причем в случае пьяного вождения страховка недействительна, и, если случится ДТП, виновник должен возместить ущерб из своего кармана. То есть, предоставляя средство повышенной опасности в распоряжение такого человека, компания, похоже, ничем не рискует.

Статистика ДТП с участием каршеринговых автомобилей в России пока слабая. Но и того, что мы знаем, достаточно, дабы сделать вывод: пьяных аварий среди таких машин много. А будет еще больше! Ведь у подвыпившего человека в 18 лет, да еще если рядом несколько друзей-подружек, сдерживающих мотивов еще меньше, чем у 40-летнего. А факторов, которые могут подтолкнуть его к подобному поступку, больше (достаточно упомянуть хотя бы подростковую браваду). Даже без алкоголя водители в возрасте 18–19 лет попадают в аварии вдвое чаще, чем 20–25-летние, и в три четыре раза чаще, чем 40-летние. Это статистика страховых компаний.

И все-таки заработать бизнесу на расширении круга пользователей вряд ли удастся. Подростки, которые сами накопили к 18 годам на автомобиль или которым его приобрели родители, уже есть на дорогах. Причем многие из них понимают, что машина стоит денег, а также чувствуют ответственность перед родителями. Выходит, каршерингом в основном будут пользоваться молодые люди, не способные самостоя­тельно купить автомобиль, хотя и сумевшие так или иначе получить права. Не исключено, что сразу после окончания автошколы они станут доучиваться водить на каршеринге. Но то, что у них нет денег на свою машину, означает, что и взять в случае аварии с них будет нечего.

Могу предположить, что «Делимобиль» пошел на такой шаг не от хорошей жизни. В компании ссылаются на то, что изучили отечественный и зарубежный опыт и только после этого сняли ограничения на водительский стаж и возраст. Действительно, в российских регионах на этих условиях работали четыре компании: Car4You, LifCar, «URAмобиль» и «Карусель». Теперь осталась половина – две вторые закрылись.

Но существует и другая любопытная статистика. По данным столичного ЦОДД, к самым аварийным компаниям каршеринга относятся… Да-да, вы угадали – как раз те самые Car4You, LifCar и «Делимобиль». Притом что у последней новые правила действуют лишь в регионах – в Москве пока еще требуется иметь хотя бы небольшой водительский стаж, чтобы арендовать машину. А если и его отменят?

Есть мнение, что либерализацией правил компания хочет поправить свое финансовое положение и укрепить позиции на рынке. Однако опыт конкурентов говорит, что сделать это вряд ли удастся. Лучше на рынке чувствуют себя те игроки, которые предъявляют к водителям более жесткие требования. Так, в «Яндекс.Драйве» возраст водителя и стаж должны быть на два года больше, чем в «Делимобиле». Отмечу, что и в аварии в Москве автомобили «Яндекс.Драйва» попадают почти вдвое реже, чем машины опять-таки «Делимобиля».

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

