Что стоит за началом сборки немецких машин в России?

На калининградском «Автоторе» начали собирать автомобили BMW из новых запчастей. Что это, несанкционированное использование деталей или ползучее возвращение баварской марки в Россию?

Мы с сыном уже шесть лет играем в зарубежную мобильную игру. В марте 2022 года ее представители сообщили об ограничении доступа игрокам из России и Белоруссии. Сын тогда был еще маленьким и очень переживал по этому поводу, а я, как мог, успокаивал его. Моими аргументами было то, что у игры в нашей стране очень большая аудитория, чуть ли не самая большая из всех стран мира. Да и заработки компании были не менее солидными. А потому запрещать играть россиянам — это как рубить сук, на котором сидишь.

И я оказался прав. На словах игру запретили, но на деле мы продолжили играть в нее так же, как и прежде. Да и временные трудности с оплатой были преодолены. Причем платный контент даже подешевел для жителей России. Компания несколько раз заявляла, что играть в ее игру в нашей стране не должны. Но все, кто играл, всё понимали.

Поэтому я не слишком удивился, когда летом прошлого года стало известно, что в Калининграде начинают собирать автомобили BMW. Вроде бы их собирали из старых запчастей, которые остались на заводе. Но так ли это на самом деле? Сейчас у меня есть сомнения. Иначе почему к сборке не приступили раньше. В BMW тогда высказали недовольство по поводу сборки их машин на «Автоторе», но как-то вяло.

С начала этого года на заводе стали использовать новые запчасти. Причем речь идет о крупных узлах. Машины все равно будут отличаться от тех, которые производят в Китае или США, кузовы остались прежними, дорестайлинговыми. Но и стоить они должны по меньшей мере на 2 млн рублей дешевле тех, что привозят в нашу страну серые импортеры. Сборку начали с Х5 и Х7, однако модельный ряд обещают расширить. Также «Автотор» сообщил о продлении сертификата одобрения типа транспортного средства (ОТТС) данных машин. Говорится, что, когда завезенные запчасти для автомобилей закончатся, привезут следующую партию.

Тем временем дела у BMW идут ни шатко ни валко. Тут уместно процитировать Есенина: «Скатилась со счастья вожжа». По данным лета 2025 го, прибыль компании сокращается третий год подряд. Так, прибыль за январь — июнь сократилась по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 29%. Так же существенно снизились продажи мотоциклов BMW. Сильнейшим ударом стало и введение Дональдом Трампом высоких пошлин против европейских автомобилей. По оценке главы BMW Оливера Ципсе, концерн в 2025 году потерял от пошлин США около 1 млрд евро. Может быть, это сделало немцев сговорчивее и заставило вновь пожалеть о поспешном решении покинуть российский рынок?

Хотя они совершенно точно уходили не по своей инициативе. И это может стать другой причиной появления новых деталей в России. Ведь нынешняя обстановка в мире радикально отличается от того, что было в 2022 году. Возможно, заднюю передачу стали давать не только отдельные компании, но и политики их стран. Ведь если бы нужно было выслужиться перед ними, концерн обязательно выступил бы с заявлением, не признал выпущенные на «Автоторе» машины своими и отказался от их поддержки. Но в Баварии как воды в рот набрали.

Хотя проблемы немцев нас волновать не должны. Лучше ответить на вопрос — нужны ли нам их дорестайлинговые машины. Да, BMW — это имя, всемирно известный бренд. Но у них не было бы проблем, если б они оставались на пике технологий. Может, стоит сделать ставку на китайский автопром, параллельно развивая свой? Ведь Китай — это не только крупнейший автомобильный рынок мира. Там реализовали то, что задумывали, но не смогли исполнить в Европе. В первом полугодии 2025 го (данных по всему году еще нет) доля электромобилей в Китае составила 51% от всего числа проданных машин. Причем год от года интерес жителей страны к подключаемым гибридам падает, а к чистым электромобилям растет. Всего же в прошлом году китайские компании произвели 34,5 млн машин. Стоит ли говорить, что и в финансовом плане у них все в порядке.

Так что, нужно нам ездить на BMW?

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора