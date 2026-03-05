Примечательная новость пришла из Китая: регулятор этой страны опубликовал специальный документ под названием «Руководство по соблюдению правил ценообразования в автомобильной промышленности»

То, что китайское правительство, согласно продолжающей действовать в Поднебесной коммунистической идеологии, железной рукой загоняет страну в светлое будущее и влияет в том числе на ценообразование в своей рыночной (но на самом деле не очень) экономике — не новость. Интересно другое. Оказывается, Государственное управление по регулированию рынка КНР (SAMR) сейчас ведет борьбу не с завышенными, а с заниженными ценами на автомобили в стране!

По мнению регулятора, проблема в том, что на внутреннем китайском автомобильном рынке продолжается ожесточенная борьба. И часть игроков пытается завоевать пристрастия потребителей за счет агрессивных скидок. Причем скидки нередко опускают цены ниже себестоимости выпускаемых машин, что наносит серьезный урон автомобильной промышленности. Подсчитано, что за последние три года ценовые войны стали причиной убытков в автомобильном секторе более 68 млрд долларов.

Теперь власти Китая предупреждают автопроизводителей о «жестких санкциях», если те продолжат заниматься демпингом. Надзорные органы обещают строгое расследование всех значимых скидок, предлагающихся на рынке, чтобы такая игра на понижение не подрывала автопром страны.

«Нам бы их проблемы!» — хочется воскликнуть по поводу этой новости из Поднебесной. В то время как в Китае борются с понижением цен на авто, в России стоимость личного транспортного средства продолжает рваться в небеса. Как сообщает «Автостат», по итогам января средняя стоимость новой машины на российском авторынке достигла рекордного показателя в 3,5 млн рублей, что на 13% больше, чем в начале прошлого года.

А ведь еще в недавние времена хороший иностранный кроссовер можно было приобрести за 1 млн рублей, автомобиль российского производства — менее чем за полмиллиона. Сейчас же дилеры признают, что для приобретения самой доступной модели LADA Granta в адекватной комплектации нужно приготовить около миллиона рублей, а цена иностранного кроссовера в нормальной комплектации стартует с отметки 2,5–3 млн рублей.

Понятно, что у нас продолжается инфляция, растут цены на комплектующие, на фонд оплаты труда, взлетел выше неба утилизационный сбор на импортируемые автомобили — словом, все кругом дорожает. Но чтобы цены за короткий срок взлетели в разы — эта ситуация, вероятно, требует специального если не расследования, то хотя бы внимания со стороны регулирующих органов. Однако пока мы не слышим, чтобы представители какого-нибудь ведомства упомянули о необходимости аудита подъема цен на машины. А ведь именно головокружительное подорожание является сегодня основным тормозом развития российского авторынка, делая личный автомобиль роскошью для большинства граждан. Мы понимаем, что отечественный автопром нужно защищать, стимулировать приход иностранных автопроизводителей, развивать выпуск автокомпонентов. Но почему все это ложится неподъемной ценовой нагрузкой на рядовых потребителей, чьи доходы не способны угнаться за подскакивающими ценниками в автосалонах?

Убежден, что в России есть квалифицированные экономисты, которые смогут разобраться в причинах этого убивающего авторынок явления, найти механизмы для обуздания ценовой вакханалии. Может быть, ситуация связана с недостаточным уровнем конкуренции и тогда следует пресекать факты сговора игроков? Или же кто-то из поставщиков автокомпонентов завышает цены? А может, у автодилеров слишком высокая маржа — вспомним, что в былые времена автопроизводители следили за тем, чтобы доход официального продавца многих марок не превышал 5% от цены автомобиля, теперь же эти правила забыты.

Давайте засучим рукава и разберемся в ситуации! Рыночные свободы — это, безусловно, хорошо, но и рыночные механизмы требуют наладки, если их шестеренки расшатались и больно бьют по потребителю. И очень хочется, чтобы мы когда-нибудь услышали новость о тревогах, связанных с неприлично низкими ценами на автомобили в России.