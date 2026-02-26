Зажжем свечу и помолчим над Bugatti Chiron, Lamborghini Huracan, Porsche 718, Jaguar F-Type, Toyota Supra, BMW Z4, а также над Volkswagen Touareg, Kia Soul и другими выдающимися моделями мирового автопрома…

В автомобильной вселенной, да и не только, невозможно быть первым всегда и везде. Даже если ездить на очень быстрых автомобилях. Бескомпромиссность спорткаров нередко отталкивает тех, кто желает, наряду с выдающимися ездовыми характеристиками, окружить себя комфортом и высококачественной отделкой — компромисс оправдан лишь тогда, когда таковым не выглядит. С первого взгляда на них возникает ощущение, что перед нами вечное произведение классического автомобильного искусства. Но и они уходят в тот миг, когда завершается их жизненный цикл. Хочется зажечь свечу, перечислить и помолчать.

В 2025 м мы потеряли великий Bugatti Chiron: «Нет ничего слишком красивого, нет ничего слишком дорогого» — согласно этому кредо Этторе Бугатти строил самые быстрые спортивные автомобили своего времени. А благодарные потомки, верные этому постулату, построили Bugatti Chiron, способный развивать свыше 400 километров в час — достаточный повод, чтобы отнестись к проводам этого автомобиля с особым уважением. Мы так же не забудем ни Porsche 718 (Boxster и Cayman), ни Toyota Supra и BMW Z4. Они радовали многих из нас, ну а тем, кто сядет за руль последующих моделей, достанутся бездушные электрические машины.

Lamborghini… Упоминание об этой марке всегда тревожит душу настоящего автомобилиста. Lamborghini Huracan — король автомобильных дорог, этот яркий представитель итальянской марки вполне оправдывал свое название и всем своим видом показывал то, что со скоростью он не церемонится. Имя Huracan позаимствовали у бога ветра древних майя. В этом слове так и слышится завывание ветра и преодоление земного притяжения, так этот суперкар мчался по трассам подобно урагану. Но время, отведенное судьбой, закончилось, и он уходит, оставшись в истории как самый массовый Lamborghini.

Прощаемся мы и с Jaguar F-Type. В качестве практичного повседневного спортивного купе, да и кабриолета, он был забавным, хотя так и не стал достойным конкурентом немецким машинам.

Пробыв с нами не очень долго в своей последней реинкарнации, BMW 8 Series тоже от нас ушел. Двухдверное купе с задним приводом радовало привлекательной динамикой, отменной управляемостью и другими баварскими качествами. Увы, слишком мало покупателей во всем мире оказались очарованы 8 Series.

С продажами, ограниченными немногими странами, быстрый Lexus RC произвел небольшую рябь в океане, которым является рынок новых спорткаров. Несмотря на привлекательный внешний вид и дизайн интерьера, RC не произвел должного впечатления как очень быстрый и хорошо управляемый автомобиль. Lexus RC не был ни привлекательной машиной, ни особенно выгодной покупкой. Так что прощаемся с ним без сожаления.

Когда уходят гранды, автомобильный мир страдает особенно. Но в прошлом году не стало и компактного кроссовера Kia Soul, ставшего хитом продаж в конце 2000 х благодаря своему свежему и необычному дизайну. Все помнят первый Soul — он появился в 2008 году, когда кроссоверы начали завоевывать рынок. И благодаря своему смелому образу — гораздо более эксцентричному, чем у других моделей корейского бренда, он быстро завоевал свое место. Soul останется в истории как одна из самых успешных и узнаваемых моделей Kia. Так и хочется сказать: «Уехала душа моя». И очень жаль — за смелым дизайном Soul скрывался практичный и надежный автомобиль.

…Первоначально он назывался Ford Escort, а в конце 1990 х стал Ford Focus. Компактный седан Ford был частью мирового автомобильного ландшафта на протяжении нескольких десятилетий, но теперь нам придется привыкать к нему как к потенциальному коллекционному классику, поскольку в штаб-квартире уже объявили о его «смерти».

В 2025 м пришла пора лебединой песни и для Volkswagen Touareg. 23 года он был флагманом внедорожников из Вольф­сбурга, и ему всегда сопутствовал успех: было продано более миллиона автомобилей. Владельцы во всем мире воспринимали Touareg как качественный и просторный внедорожник. Его имидж дополнили три победы подряд в ралли «Дакар», самой сложной гонке по бездорожью в мире, подтвердив его авантюрный характер. Единственное, что радует, машина оказалась такой выносливой, что еще послужит многочисленным владельцам и после официальной кончины.

Да, много интересных автомобилей во всех их ипостасях покидают нас. Все они харизматичные представители разных марок, и, признаться, всех жаль.

