Есть ли смысл переплачивать за точный руль или хорошую настройку подвески?

Популярный автомобильный блогер в одном из недавних роликов признается: «Для меня в автомобиле важно удовольствие от его вождения. Которое китайские машины, за редким исключением, не дают».

Услышал я это мнение и понял, что с обоими утверждениями согласен. Только вот какая штука: что такое это пресловутое «удовольствие от вождения»? Есть подозрение, что содержание этого понятия сегодня уже не то, что раньше, — непоправимо изменился контекст.

Еще недавно все было относительно просто. «Удовольствие за рулем» было абсолютной реальностью, данной нам в ощущениях. Данной настолько безоговорочно, что BMW, претендуя на лидерство по части предоставления владельцам своих машин этого удовольствия, не постеснялась сделать из него свой фирменный слоган. Ну, BMW или не BMW, в данном случае неважно, а важно другое. Объяснить это было сложно, да и не нужно, но, пересаживаясь из одной машины в другую, ты просто кожей чувствовал: о! едет по-другому. И это «едет по-другому» являлось чем-то трудно формализуемым, но в то же время абсолютно реальным, воспринимаемым всеми органами чувств. Оказывалось, что есть автомобили, которые разгоняются, рулятся, тормозят так, словно все органы их управления напрямую воспринимают сигналы твоего мозга, — ты только еще подумал о чем-то, а автомобиль уже угадал и выполнил. В основе этой магии каждый раз лежал целый набор абсолютно конкретных технических решений, примененных в машине, в ее двигателе, руле, тормозах. И если спросить инженеров, они с удовольствием расскажут, что это были за решения.

Самый простой пример: автолюбитель в СССР, переходя с «Москвича-412» на «Жигули», чувствовал, что ВАЗ рулится и стоит на дороге совершенно иначе: в задней подвеске тольяттинских машин была применена тяга Панара, стабилизатор поперечной устойчивости, исключавший поперечные смещения подвески относительно кузова. Поэтому «Жигули» входили в поворот точнее и на более высокой скорости. А когда в 1990 х в страну поехали подержанные иномарки, по сравнению с даже прогрессивной для советского автопрома вазовской «восьмеркой» какая-нибудь пятилетняя «трешка» BMW в кузове E30 казалась гоночным автомобилем.

Рецепты создания драйверского автомобиля известны, почему же им сегодня мало кто следует? Отвечу на вопрос вопросом: а зачем? В прежние времена хорошую управляемость и динамику применяли в повсе­дневной жизни: не было такого количества камер, например. Поэтому находилось и куда больше желающих практиковать на дороге игру «в шашки», обгоны на небезопасной скорости и так далее. Не говорю, что это было хорошо, просто отмечаю как факт: в прежних дорожных реалиях автомобиль, позволяющий почувствовать «удовольствие от вождения», являлся ощутимым козырем, преимуществом. Но сейчас-то где это удовольствие получать? На обычной городской улице, под пристальным взглядом камер? Да, статью 12.38 КоАП РФ про ответственность за агрессивное и небезопасное вождение пока так и не приняли, но люди и без того стали чаще ездить по правилам – ну просто так стало принято. Хотя, конечно, помним и про успешную работу ГАИ с особо активными «гонщиками».

Хорошо понимаю боль тех, кто привык к другим ощущениям от автомобиля, их нынешние «китайцы» и правда почти не дают. Но где эти ощущения получать-то теперь? Разве что на автодроме в программе выходного дня. А раз так, есть ли смысл переплачивать за точный руль, хорошую настройку подвески, прекрасную динамику и так далее? Чтобы потом просто перемещаться на машине из точки А в точку Б со скоростью 60–80 км/ч? Мне-то — нет. Но могу понять тех, кому достаточно. Это разумная достаточность.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

