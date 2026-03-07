Существует ли идеальный женский автомобиль?

В спорах о том, что такое идеальный женский автомобиль в России и в мире, сломано много копий. В последнее время в гонку за пристрастия женской аудитории все активнее включаются китайские автопроизводители.

Как известно, существует специальная автомобильная премия Women’s World Car of the Year (WWCOTY) с жюри, состоящем из автожурналисток. Они выбирают лучшие машины для дам в разных сегментах и по нескольким критериям — безопасности, комфорту, управляемости, дизайну, технологичности. Различные издания — и гламурные, и специализирующиеся на автомобилях — публикуют время от времени собственные хит-парады дамских авто, полагаясь по большей части на вкус редакторов. Аналитики же ранжируют такой транспорт на основе статистических исследований. Например, в 2022 году «Автостат» в канун 8 марта назвал топ-5 «женских» автомобилей в нашей стране, ориентируясь на долю владелиц. В этом списке оказались Nissan Juke (81%), Kia Picanto (74,4%), Range Rover Evoque и Lexus UX (по 73%) и Toyota C-HR (72,3%).

Однако жизнь не стоит на месте. После сворачивания официальных продаж в России западными автокомпаниями наши покупательницы де-факто лишились таких предметов для воздыханий, как Fiat 500, MINI Cooper, Citroen C3 Aircross, Jaguar E-Pace и Nissan Juke, побеждавших в многочисленных рейтингах самых «женских» машин. Но свято место, как говорится, пусто не бывает. Эти иконы стиля были успешно замещены официально продающимися китайскими и корейскими стилягами — к примеру, Ora 03, Omoda C5 и Geely Coolray. В результате в 2024 году аналитики компании «Рольф» назвали самыми популярными новыми автомобилями у российских женщин кроссоверы Omoda, Hyundai и Chery. А происходи такая аналитическая оценка в минувшем году, этот список наверняка пополнился бы симпатягами из корейского семейства KGM — такими, как новоприбывшие Tivoli и Torres.

Но статистика статистикой, конкурсы конкурсами, а реальная жизнь — реальной жизнью. Поговорите с автовладелицами, спросите, что им нравится и что не нравится в тех или иных автоновинках, и образ женской автомечты прорисуется куда отчетливее. Взять хотя бы Belgee X50, еще в ипостаси Geely Coolray ставший лидером в рейтинге «Лучший женский автомобиль из Китая», согласно статистическим выкладкам «Автостата». Яркий экстерьер, дерзкий алый цвет передней панели, передовая электроника от дочки Geely — Volvo, без натяжки азартная управляемость и компактные габариты, работающие на маневренность, — казалось бы, вот он, главный дамский любимец! Но как тогда объяснить следующие жалобы знакомой автовладелицы? Оказывается, в непогоду этот красавец «пачкает ей юбку», потому что двери здесь не прикрывают пороги. Или, скажем, в салоне имеется острый дефицит вещевых нищ, карманов и полочек. Те, что есть (например, бокс в центральном подлокотнике), не настолько крупные, чтобы вместить весь объем перевозимых автомобилистками аксессуаров типа солнцезащитных очков, косметики, перчаток, ключей и тем более сменной пары обуви. А еще у этой машины дамам не слишком удобно поднимать капот без пневмоупоров и также несподручно заливать «омывайку» в потерявшийся под пластиковыми заглушками бачок.

Или, скажем, такой парадоксальный пример. На новогодние праздники мы с семьей сгоняли из Москвы к морю на немаленьком и, казалось бы, совсем не женском кроссовере Jetour T1. Так вот, и моя жена, и ее подруги признались, что считают «единичку» едва ли не идеальной женской машиной. Аргументы? Этот статный SUV без проблем выезжает с наглухо заваленной снегом парковки, при этом здесь быстро прогреваются салон, сиденья, руль и лобовое стекло, кресла — очень удобные, а командирская посадка позволяет обозревать окрестности далеко вперед. К тому же по салону рассредоточено аж 45 отсеков для хранения мелочевки — чем не женский комод?

Завзятые эстетки, в свою очередь, смотрят первым делом на модную оболочку — такую, как у Knewstar 001, Omoda C5, Voyah Free или Lynk & Co 05. А для кого-то первую скрипку играет максимальный комфорт — как в машинах премиального и люксового сегментов, в сторону которых пристально смотрят, понятное дело, состоятельные и состоявшиеся дамы. Вот и получается, что говорить о среднестатистическом автомобиле для типичной россиянки не вполне корректно. Каждая дама подбирает машину мечты под свой вкус, семейный статус (учитывая, например, приспособленность машины к перевозке маленьких детей) и, само собой, кошелек.

