На российском автомобильном рынке наступает «эра дракона» – самый быстрый рост демонстрируют продажи китайских машин. Однако, несмотря на открывающиеся возможности в России, большинство ведущих автогигантов КНР не спешат к нам приходить. Чего они боятся?

Российская экономика поворачивается на Восток, и этот тренд особенно явно проявляется на автомобильном рынке. По данным «Автостата», в первом полугодии 2020 года доля китайских машин на российском авторынке составляла только 3%. А по итогам третьего квартала 2022 го она уже достигла отметки 26%. То есть наступление «китайского дракона» вроде бы идет по всем фронтам. Однако в нем принимают участие далеко не самые сильные автомобильные корпорации Поднебесной.

В настоящее время наиболее значимыми игроками на российском рынке являются такие компании, как Chery, которая вместе со своим премиальным подразделением Exeed за 9 месяцев текущего года продала 29,8 тыс. машин. Другие ключевые китайские игроки на нашем рынке – это две китайские компании Haval (20 тыс. авто за 9 месяцев текущего года) и Geely (14 тыс.). Есть еще китайские марки, но продажи их в России скромны: Changan (3,7 тыс.), FAW (1,6 тыс.), Dongfeng (1,2 тыс.), GAC (346 шт.). То есть 88% китайского сегмента российского автомобильного рынка сейчас контролируется тремя компаниями: Chery, Haval, Geely. И из этой тройки лишь один производитель – Haval – имеет свой завод в РФ (Geely – только в Белоруссии).

Между тем рейтинг автопроизводителей в самом Китае выглядит по-другому. По результатам 2021 года самыми крупными китайскими автомобильными компаниями являются SAIC Motor (5,3 млн проданных автомобилей), FAW Group (3,5 млн), Dongfeng Motor (3,2 млн). Далее идут Changan Automobile (2,3 млн), Guangzhou Automobile Industry Group (GAC – 2,144 млн), BAIC Group (1,723 млн), Geely Holding Group (1,328 млн). Замыкают десятку Great Wall Motors (1,281 млн), Chery Automobile (959 тыс.), BYD (745 тыс.).

Получается, что ключевые игроки авторынка КНР не спешат в Россию. И связано это с рядом причин. Прежде всего, китайские автомобильные компании опасаются вторичных американских санкций. Все помнят печальный опыт китайского телеком-гиганта Huawei, когда эту компанию чуть не потопили американские санкции, она сумела выжить с большим трудом. И никто в КНР не хочет испытать на себе гнев американской юстиции. Тем более что в планы многих китайских автомобильных компаний входит освоение рынка западных стран, и продажи там выглядят более привлекательными, чем рынок РФ.

Другой важный момент для китайцев – продолжающееся сотрудничество с ведущими западными автомобильными компаниями, а также производителями компонентов. Из за сближения с Россией китайские машины рискуют отказаться, к примеру, от передовых блоков ABS или ESP, от, скажем, германских или японских партнеров. Что касается открытия в РФ собственных производств, то для любой автомобильной компании это стратегически важное решение, для принятия которого нужно время, а также предсказуемость развития российского авторынка. А он сейчас – уравнение со многими неизвестными. Что, если в будущем антироссийские санкции начнут ослабевать и европейские, корейские, японские компании возобновят в РФ свою деятельность? Тут у китайских компаний могут быть сомнения в том, что они смогут удержать быстро занятые рыночные позиции.

Да и сами внутренние китайские продажи развиваются довольно бурно, так что ведущие игроки автопрома КНР пока предпочитают делать ставку на внутренний рынок. Но это не значит, что китайские автомобильные компании не будут в ближайшее время развиваться в России. Движение китайского автопрома в направлении нашей страны продолжится.

Некоторые китайские компании могут поставлять свою продукцию на российский рынок, но в завуалированной форме, особенно не афишируя сотрудничество. Как это произошло с российским предприятием «Мотор­инвест» в Липецкой области, где выпускаются автомобили Evolute, в своей основе являющимися машинами Dongfeng. Или с большой вероятностью из Китая будут наращиваться поставки по параллельному импорту, причем машин западных брендов. В последние недели в российских автосалонах появляется все больше автомобилей (например Toyota или Mazda), собранных на предприя­тиях этих компаний в КНР. Словом, роль китайских товарищей на российском рынке в ближайшее время так или иначе будет усиливаться, даже несмотря на геополитические риски.

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