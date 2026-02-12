Плюсы и минусы защиты отечественных производителей покрышек

Бюджетные шины подорожают. Цена комплекта шин для бюджетной легковушки повысится на три с лишним тысячи, для бюджетного кроссовера — на пять тысяч. Отправной точкой стало исследование Роскачества, в ходе которого в бюджетных шинах были обнаружены канцерогены.

Несмотря на кажущуюся простоту, шина продукт сложный. Она должна обеспечить хотя бы посредственные показатели во всех, очень разных условиях. Например, летние шины должны работать и в +5 градусов, и в +45, быть эффективными на сухом асфальте и в ливень, выдерживать удары и резкие торможения. Зимой им еще сложнее, работать приходится в температурном диапазоне от +5 до -50 градусов, и на мокрой дороге, и на сухом теплом асфальте, и на сухом промерзлом, в снегу, на льду и на маслянистой каше из снега и реагентов.

А потому шины часто проваливают одну из «дисциплин», и чем бюджетнее покрышка, тем больше шансов на провал. Именно поэтому я всегда советую после покупки и обкатки шин испытать их на безопасной площадке в разных условиях. Например, все может быть хорошо до момента, когда автомобиль попадет на скользкий участок дороги в повороте. Машина выйдет из-под контроля, а водитель будет к этому не готов.

Я занимаюсь тест-драйвами уже больше 10 лет, меняю машины каждую неделю-две и не имею возможности выбирать шины. Что поставят, на том и езжу. Отсюда выработалась привычка быть осторожным даже там, где другие едут быстрее и увереннее. По крайней мере до тех пор, пока не испытаю шины в разных условиях. Для понимания: в разговорах с инструкторами экстремального вождения часто можно услышать, что половина успеха — это машина, а вторая половина — покрышки.

У меня есть свои фавориты в шинном мире, но цены на них выросли за последнее время до космических значений. И я понимаю тех, кто вынужден переходить на продукт попроще. Как и у многих, у меня было предубеждение против китайских шин. Оно возникло не на ровном месте: однажды на подмосковной дороге пробил сразу три китайские покрышки. Я не учитывал лишь того, что с тех пор кардинально изменились не только китайские авто, но и китайские шины.

Последние три года я плотно езжу на китайских моделях. На дорогие машины они ставят зарубежные, обычно европейские шины. А на бюджетные — исключительно свои, китайские. И за это время не было ни разу, чтобы они подвели меня на дороге. Качество выросло ощутимо.

И вот новость. Минпромторг согласовал проект постановления, которое увеличивает экологические сборы для канцерогенных шин. По данным ведомства, требованиям российского ГОСТа не соответствует 40% зарубежной (читай — китайской) продукции и 10% продукции российской. Причем тут есть еще поле для маневра: ставка сбора будет зависеть от размера потенциального вреда, который могут нанести неэкологичные шины. Методики его подсчета я не нашел нигде. И сейчас все чаще звучит вопрос — это действительно борьба за экологию или все же поддержка отечественного производителя? Особенно учитывая, что отечественное производство сосредоточено как раз в бюджетном сегменте.

Нельзя не отметить, что качество российских шин вовсе не плохое. Многие из них не что иное, как зарубежные шины, которые раньше производились на этих заводах. Сохранен был не только менеджмент, но и контроль качества. Но на китайских машинах из пресс-парков я никогда не видел российских шин. Делать хорошо мы научились, а вот с рекламой и продвижением есть проблемы. Один крупный российский шинный холдинг недавно прислал мне опросник, с помощью которого там хотели сделать свою продукцию лучше. И только так они выяснили, что до сих пор не присылали мне свои пресс-релизы. Сейчас присылают. И, конечно, у российских производителей нет тех возможностей для демпинга, которые есть у китайских. Они могут годами работать себе в убыток на перспективном рынке.

В общем то, что российские предприятия нужно защищать, сомнений не вызывает. Вопросы у водителей могут появиться из-за того, что помогать рублем отечественному бизнесу придется им. Но и утешение тоже есть. Наши шинные заводы стоят далеко не на гиблом месте. Они работают и прогрессируют, обеспечивая нам качественную резину. В отличие от автомобильных предприятий, воз которых, несмотря на всю государственную поддержку, и ныне там.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора