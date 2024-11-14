Однажды на автостоянке увидел такую сцену: молодой человек открыл капот старенького Mitsubishi Lancer, вставил в подкапотное пространство железный «дрын» и нанес по нему несколько ударов молотком. Завершив эту странную операцию, он пустил мотор и собрался уехать, однако я успел задать ему вопрос — что это было?

Моя догадка подтвердилась: удары наносились по втягивающему реле стартера, которое на машине работало нестабильно. Мне тоже иногда приходится так делать на старом пикапе, только там можно стучать молотком прямо по реле, без «дрына». Но в целом парень доволен своим более чем двадцатилетним Lancer, потому что больших проблем он, несмотря на возраст, не доставляет и катается вполне себе бодро.

Если вглядеться в поток автомобилей сегодня, то можно заметить его «сегментацию». Множество новеньких, красивых и блестящих китайских кроссоверов, в том числе

ка­ких-то неведомых брендов, противостоит не меньшему количеству европейских, корейских, японских моделей уже весьма приличного «возраста», но сохраняющих приличный вид. Их владельцы явно придерживаются мнения, что старые «европа», «корея» и особенно «япония» надежны, как чугунные мосты, и в разы превосходят по этому параметру одноразовых «китайцев». Так это или не так?

Про «китайцев» же каких только страшилок не услышишь. То кто-то обнаружил, что кузов его автомобиля сварен якобы из разрезанных железных бочек. То таксист (водитель Solaris) рассказал, что его брат купил «китайца», и всего лишь на 40 й тысяче у того «крякнул» вариатор. Касательно бочек — вопиющая неправда. Бочки делаются из очень толстого листа металла, его что резать, что варить было бы крайне накладно, зато долговечность кузовщины повысилась бы немыслимо, так что впору этому не огорчаться, а радоваться. Про вариатор тоже скажу: а что же брат таксиста, покупая тачку побюджетнее, не выбрал старую, добрую и надежную механику? Она у той модели есть, и даже сцепление у нее прослужило бы втрое дольше — с гарантией.

Во время наших тестов мы, что греха таить, сталкивались с неисправностями «подопытных» машин. Были случаи, когда гасла электронная панель приборов (до черного экрана). Или приборка начинала показывать совершенно явные глупости, упорно не желая вернуться к реальным данным (это, кстати, было на «японце»). А однажды даже заглючила коробка передач, причем механическая! На совершенно новом представителе известного европейского бренда! Правда, после перезапуска двигателя глюк исчез, но, как говорится, осадочек остался.

И тут поневоле вновь напрашивается сравнение. В «китайцах» полно вспомогательной электроники, и она, как правило, работает не только корректно, но порой и чересчур рьяно. Например, подруливает в полосу. Или самостоятельно тормозит в темном дворе, завидев вдалеке пешехода. А в ваших супернадежных Toyota и Mazda такие системы есть? Или только допотопный парктроник, установленный когда-то российским дилером? Да, понятно, что главное предназначение автомобиля — это долго и надежно ездить. И все же без некоторых модерновых систем сейчас как-то не комильфо. Точно так же, как без автомата. Машины с механикой просто априори ниже сортом, поэтому к нам их почти не завозят. И сколько было радости, когда появились автомат на УАЗ Patriot и вариатор на LADA Vesta.

Когда-то давно мой одноклассник, ставший специалистом по компьютерному «железу», обрисовал ситуацию в технике так: ломается все, и чем сложнее система, тем больше вероятность каких-то отказов. А 90% проблем с электроникой вызвано плохой пайкой. Так что ни от новомодных «китайцев», ни от сверхнадежных и долговечных «дедушкиных валенок» японского и европейского происхождения чудес ждать не стоит. Рано или поздно наступит предел срока службы по износу. И в чем еще проблема: запчасти-то что для «европы», что для «японии» к нам попадают тоже из Китая! Что с этим делать — не желая «оскверниться», ставить автомобиль на прикол? Или смириться и, может, все-таки пересесть наконец на новенький, яркий и богатый Chery или Geely?

Вывод — психологический. Чисто технически и даже материально оправдать владение старым «японцем» или новым «китайцем» невозможно. В любом случае паритет. А вот ментально — да: в чем вы себя убедите, то и будет правильным. Считаете, что престижнее ездить на вашей Toyota до скончания веков, — флаг вам в руки. Предпочитаете нового, напичканного развлекательной электроникой «китайца» — барабан на шею. Только будьте готовы к тому, что ваш выбор все и вся будут пытаться оспорить. И никто не станет препятствовать тому, чтобы вы его изменили.

