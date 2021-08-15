Автомобили – транспорт опасный. Статистика учит нас, что вероятность погибнуть в ДТП гораздо выше, чем, скажем, в поезде или самолете. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем сесть в машину к неизвестному человеку

Шумоизоляция в Renault Arkana все таки неидеальна, и восклицания «Эх… ух… эх… ух… э…» мне хорошо слышны даже при закрытых окнах и включенном на полную мощность вентиляторе климатической системы. Лето, поздний вечер, безудержная жара. Возвращаюсь за рулем домой с Воробьевых гор. Звуки же раздаются из такси, едущего рядом. Я опускаю стекло, чтобы снять происходящее на видео. Водитель, который и является источником столь нетипичных шумов, не сразу, но замечает это.

«Че ты снимаешь, э… че ты снимаешь, э… че ты снимаешь…», – раздается с большими смачными паузами из его открытого окна. Машина при этом периодически прыгает вперед, будто шофер отпускает тормоза, а потом снова резко нажимает на педаль. Затем, по прошествии нескольких секунд, таксист все же замолкает, и я вижу в сумраке его салона направленный куда-то в вечность средний палец. Но тут загорается зеленый свет, и такси бодро рвет с места в темноту, перестраивается, исчезает.

На следующий день я разместил видео, снятое в тот вечер, у себя в Instagram. Я не врач, чтобы квалифицировать состояние, в котором находился таксист. Но все, кто видел эту запись и оставил комментарии, предполагали, что он или пьян, или находится под действием наркотиков. Довольно быстро в комментарии пришел и представитель агрегатора, который осторожно написал: «Кажется, водитель немного переработал. Разберемся». Результат «разбора» в отношении этого конкретного таксиста мне неизвестен. Но даже если его наказали, для моей и вашей безопасности это не значит ровным счетом ничего. Системы, которая бы делала невозможным появление такого человека за рулем такси, как не было, так и нет.

Больше того, существующие сейчас правила «извоза» скорее провоцируют таксистов использовать какие-нибудь стимуляторы. Во время прошлогодней самоизоляции я ездил на работу этим видом транспорта и не раз видел, как водители буквально засыпают за рулем и постоянно прикладываются к стаканчику с кофе. Вероятно, когда он перестает действовать, приходится использовать что-нибудь «поэффективнее».

Потогонная система с низкой оплатой заставляет водителей такси работать на износ. Лучшие уходят, подыскивая себе более комфортные условия труда. Те, кому деваться некуда, доводят себя за рулем до полного изнеможения. Причем не только физического, но и психического. А это значительно страшнее.

Однако давайте будем честными: подобного не могло и возникнуть, если бы сам потребитель не был готов рисковать. Девиз нашего времени «Главное, чтобы дешево, а там будь что будет» работает в случае с такси в полном объеме. Есть сервисы, которые берут дорого, но предлагают хорошие машины и всегда адекватных шоферов. Но даже очень обеспеченные люди пользуются ими редко. Ведь глобальная услуга не только дешевле, но и удобнее: вызвать автомобиль проще, да и приедет он быстрее. Хотя повышение расценок ситуацию не улучшит. Скорее даже усугубит ее. Агрегаторы такси станут зарабатывать больше, а маленьким компаниям при высоких тарифах и качественных услугах выживать станет труднее.

Как решить проблему? Очень просто. Наказывать самих агрегаторов рублем. Во сколько бы вы оценили того самого «немного переработавшего водителя»? По мне, так это миллион рублей, не меньше. Достаточно пары таких штрафов, чтобы уже не пришлось слушать неуклюжие оправдания агрегаторов из серии «мы не можем», «нет закона», «мы над этим работаем», «разберемся». Уверяю, все решат быстро и эффективно. А представляете, как можно повысить доходы государства! Камеры фото- и видеофиксации по сравнению с этим просто отдыхают. Причем часть суммы я бы переводил в качестве премии сотрудникам ГИБДД, которые остановят подобного водителя.

Утопия? Да. Но только до тех пор, пока это никому не нужно. Хотя мне это видится довольно странным. Ведь тут проблема не только тех, кто пользуется услугами такси, но и остальных участников движения, в которых может «прилететь» подобное «поющее и танцующее чудо», и, разумеется, пешеходов тоже.

Увы, судя по всему, задумаются над такой опасностью не раньше, чем некий бронированный лимузин не защитит своего сановного пассажира от такси, вылетевшего ему в лоб со встречки на скорости «далеко за сотню». А до тех пор остальные граждане будут оставаться в зоне повышенного риска.

И все-таки кое-что зависит и от нас. Каждый раз, вызывая дешевое такси, нужно понимать, что вы поощряете существование нынешней системы. И каждый раз, обратившись к компании, которая просит больше за лучший и безопасный сервис, вы идете против этой системы.

Каршеринг не вызывает у меня никаких иллюзий. Но для ответственных водителей он может стать хорошей, а главное, безопасной альтернативой такси. Да, есть издержки, связанные с финансовыми рисками. Зато водитель сам контролирует ситуацию, а не вверяет себя человеку, работающему на износ, с большой долей вероятности плохо знающему город, менталитет российских водителей и даже ПДД.

Сделать свою жизнь безопаснее и снизить риск присутствия такси в их нынешнем виде на дорогах можно. Было бы желание. Однако радикально изменить ситуацию к лучшему удастся лишь в том случае, если так будет поступать большинство. Как думаете, когда это произойдет?

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора