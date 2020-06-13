Есть у военных понятие «небоевые потери». Это когда на учениях, где жертв быть не должно, люди все же гибнут из-за просчетов и человеческого фактора. Неграмотный выход из режима самоизоляции тоже чреват необязательными потерями, вот только об этом мало кто задумывается

Опытные водители знают, что переход с осеннего на зимний режим вождения чреват «жестянкой», а то и ДТП с тяжелыми последствиями. Условия окружающей среды меняются кардинально: дороги делаются мокрыми и скользкими, темнеет рано и резко ухудшается видимость. Легче водить по ночам становится только после формирования устойчивого снежного покрова. Причем практически всегда условия вождения меняются резко, буквально за несколько дней. И даже если вы давно за рулем, уверены в себе и готовы к трудностям, это не гарантирует от неприятностей. Проблема – в тех участниках движения, которые еще не адаптировались к новой реальности и продолжают ездить «по-летнему». Лучший способ избежать трудностей в такое время – на несколько дней отказаться от вождения.

С коронавирусом такая же история, но в более тяжелой форме. К развитию событий, которое мы наблюдаем на протяжении последних месяцев, не был готов никто. На нашей памяти глобальный катаклизм с массовой изоляцией людей по всему миру – первый. И факторы, влияющие на состояние водителей, другие. Перечислю некоторые из них. Конечно, в разных регионах ситуация своя, я же буду отталкиваться от того, в котором сам передвигаюсь постоянно – Москва и Подмосковье. Тем более что введенные здесь из-за Covid-19 ограничения – одни из самых жестких в стране, а плотность населения самая высокая.

Итак, большинство граждан на протяжении двух месяцев либо не садились за руль совсем, либо делали это эпизодически. Даже оформившие пропуск старались лишний раз не рисковать. Для автомобилиста со стажем такой перерыв не представляет серьезных проблем, а вот для молодых водителей…

Таксисты, которые продолжали работать и ездить на машинах регулярно и помногу, за эти же два месяца тоже привыкли к совсем иному ритму движения. Не припомню случая за последние годы, чтобы я мог добраться по Москве от дома до работы или обратно за 25 минут. Даже глубокой ночью на это требовалось больше времени, а тут – в апреле и мае – так получалось даже в час пик.

Опыт других стран показывает, что с отменой режима самоизоляции люди массово вываливают на улицы, спешат в магазины, у ресторанов быстрого питания образуются очереди. На дорогах появляются пробки. С этой точки зрения чем постепеннее будут ослаблять карантинные меры, тем лучше. Нам нужно снова привыкать к нормальной жизни.

Еще один аспект – психологический. Специалисты не скрывают, что для неподготовленного человека нахождение в четырех стенах на протяжении длительного периода – серьезное испытание. Следствием становятся депрессии и неврозы, во многих случаях – у людей с и без того не самой устойчивой психикой. Все знают, как некоторые водители психуют в пробках. Накопленная за время самоизоляции агрессия может выплеснуться на дороге. Согласен с тем, что многих перенесенные испытания делают добрее, отзывчивее и внимательнее по отношению к окружающим. Но далеко не всех. На самом деле происходит поляризация: добрые становятся добрее, а люди с неустойчивой психикой начинают вести себя еще более неадекватно. Добрым в такой ситуации будет особенно сложно, поскольку они не готовы к агрессии. Ну а примеров неадекватного поведения на дороге мы и в обычной, «докоронавирусной» жизни видели немало.

Состояние водителей будет усугубляться личными проблемами – потерей работы, ссорами в семье, вызванными долгим нахождением взаперти. Следует учесть и то, что по многим ударило и избыточное потребление алкоголя.

Добавьте к этому «не переобутые» машины на зимней резине – 2020 год на моей памяти первый, когда весной не было очередей на шиномонтаж. Некоторые, нарушая режим самоизоляции, сменили резину, но так поступили далеко не все. А у кого-то просто не нашлось денег, чтобы сделать это и уж тем более купить новый комплект шин, даже если раньше планы были.

Необходимо учитывать и такой важный фактор, как мотоциклисты. В этом году мотосезон фактически начнется со снятием ограничений. Даже если допустить, что многие байкеры выехали в конце апреля – начале мая, большинство водителей в это время находились дома. На радио я обсуждал со слушателями открытие мотосезона и взаимоотношения автомобилистов и мотоциклистов. Первые жалуются, что вторые на дороге для них – дополнительный стрессовый фактор из-за несоблюдения скоростного режима и езды между полосами. Молодые водители пишут, что мотоциклисты носятся с огромной скоростью и их подчас нельзя заметить, а уж тем более на них среагировать. Некоторые даже говорят, что при виде мотоциклиста у них возникает чувство страха. «Двухколесные», в свою очередь, просят автомобилистов включать поворотники при перестроении и в целом соблюдать ПДД.

Сказанное выше отнюдь не означает, что надо отказаться от машины. Но учитывать перечисленные факторы и быть готовым к разным вариантам развития событий необходимо. Как нужно понимать, что факторы эти будут актуальны не один день и даже не неделю. Ведь устранение последствий пандемии тоже растянется надолго.