Пообещав снизить смертность на дорогах, власть и полиция решили применить методы, ранее не оправдавшие или уже дискредитировавшие себя. Можно ли от подобного ждать пользы?

Российские власти в очередной раз приняли новую стратегию дорожной безопасности, теперь – до 2030 года. Главная ее цель сформулирована правильно и, более того, даже оптимистично: снижение смертности в ДТП до показателя 4 человека на 100 тыс. населения. Для понимания, сейчас этот показатель в нашей стране составляет около 14 погибших. То есть за 12 лет планируется сократить число летальных случаев в авариях в 3,5 раза. Мечта, да и только!

Тем не менее следует понять, какие же шаги будут предприниматься для достижения поставленных задач. Первое, что приходит в голову, – комплекс мероприятий, способных в самом деле снизить риск травмирования и гибели участников дорожного движения. Таких, как повсеместное обновление разметки, строительство разделительных барьеров на шоссе, оснащение пешеходных переходов фонарями… Однако стоп! Да, это эффективно и полезно, но… дорого. А все мы помним ставшую уже крылатой фразу нашего премьера: «Денег нет, но вы держитесь».

Значит, власть, скорее всего, пойдет по проторенной дорожке, суть которой – закручивание гаек. И вот тут уже открывается поле для творчества. Например, можно в очередной раз повысить штрафы, хотя давно известно – эффект от роста цифр в графе «размер штрафа» обычно краткосрочен. Поэтому все чаще начинают поговаривать о другой мере – введении так называемых баллов. Более того, уже в течение текущего года соответствующий закон наверняка примут. Впрочем, это скорее тот случай, когда новое – просто хорошо забытое старое.

Еще во времена Советского Союза у нас действовало правило «трех дырок»: три нарушения – три прокола в талоне предупреждений, который всегда шел в комплекте с водительским удостоверением, и, как результат, лишение прав на год. После распада СССР «три дырки» отменили, но в 1993 году появились баллы и вкладыши к водительским удостоверениям. Для лишения прав на 3–6 месяцев достаточно было набрать 15 баллов: например, за превышение скорости на 10–30 км/ч начисляли два балла, за проезд на «красный» – три. Ну и так далее. В 1997-м все баллы отменили, но не потому, что Госавтоинспекция вдруг стала доброй. Дело в том, что правозащитники сумели доказать: штраф одновременно с баллами и последующим лишением прав – не что иное, как двойное наказание за одно и то же нарушение. А этого не позволяет Конституция.

С тех пор статью 50 Конституции Российской Федерации не изменяли, по-прежнему ее первый пункт подтверждает, что «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление». Но есть ощущение, что сейчас нас хотят убедить в том, что лишение прав – вовсе не повторное наказание. В МВД и Государственной Думе уже неоднократно обсуждали перспективы возрождения баллов в том или ином виде.

Их, правда, хотят начислять не за все нарушения, а лишь за «серьезные» – существенное превышение скорости (видимо, на 40 км/ч и более), проезд на красный сигнал светофора, выезд на «встречку», отказ уступить дорогу транспорту, имеющему преимущество и т.п. При этом, что очень важно, речь идет только о тех нарушениях, которые выявлены непосредственно сотрудником ГИБДД, в то время как данные с камер учитываться не будут.

Попробуем понять, в чем «соль». С одной стороны, вроде бы все правильно: введение баллов должно остудить злостных нарушителей – таких, как ставшие уже притчей во языцех всевозможные мажоры, вытворяющие за рулем черт знает что, да еще выкладывающие видео про это в Интернет. Действительно, виновниками самых тяжелых аварий зачастую являются водители, имеющие по 30–40 штрафов в год. К тому же сторонники нововведения считают, что «нахватать» баллов случайно не получится – просто потому, что полицейских, которые их могут выписывать, становится все меньше – в ГИБДД идут сокращения.

С другой стороны, изъяны новшества тоже очевидны. Прежде всего это коррупционная составляющая, основанная на субъективности и личностных качествах инспекторов ДПС. Ведь баллы предполагается начислять и за такое нарушение, как непропуск пешехода. Легко представить, как многие гаишники просто начнут «охотиться» на переходах, игнорируя другие, менее «привлекательные» нарушения. Тем более что одни и те же действия можно интерпретировать по-разному: в частности, пункт 14.1 Правил дорожного движения гласит, что водитель обязан на нерегулируемых переходах уступать дорогу пешеходам, даже если они одной ногой оказались на проезжей части. При этом длина самого перехода не оговаривается – он может пересекать улицу как с двумя, так и с шестью и более полосами движения.

Как ни крути, автомобилистов снова хотят бить кнутом. Тем, который вызывает лишь озлобление и стимулирует к тому, чтобы обмануть бьющего. А может, имеет смысл задуматься не над системой наказаний, а над воспитанием? Например, водителей, которые систематически нарушают Правила, направлять на курсы контраварийной подготовки или на лекции по восстановлению знаний ПДД. А еще организовать для лихачей экскурсии по автомобильным кладбищам – пусть видят, во что превращаются машины после столкновения даже на скорости 80 или 100 км/ч. Уверен, это сработает не хуже, нежели угроза отобрать права.