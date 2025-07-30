Названы магистрали Москвы, где водителей чаще всего штрафуют за остановку в неположенном месте

С начала 2025 года в столице зафиксировано свыше 72 тысяч случаев остановки автомобилей в запрещенных местах на магистралях. Такие данные приводит Департамент транспорта Москвы, опубликовав также список участков, где нарушений оказалось больше всего

Лидером антирейтинга стал Кутузовский проспект. С января здесь было вынесено 15 906 штрафов. На втором месте с большим отрывом находится Волгоградский проспект (8 901 случай), за ним следуют Варшавское шоссе (8 307), Дмитровское шоссе (6 983) и Каширское шоссе (5 339 нарушений).

В ведомстве напоминают, что остановка в неположенном месте – это не просто административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф в размере 4 500 рублей. Это еще и прямая угроза безопасности участников движения. Нарушение правил может привести к ДТП, о чем регулярно свидетельствуют видеозаписи и фото с мест происшествий, публикуемые в СМИ и соцсетях.

Власти отмечают, что в ближайшее время система контроля за соблюдением правил остановки будет расширена на другие участки, где фиксируются регулярные нарушения.

