Посмотрел я на спидометр своего автомобиля, разграфленный до 250 км/ч, заглянул в теххарактеристики и ужаснулся. Моя машина преодолевает психологический двухсоткилометровый рубеж, обещая завершить гонку на отметке 225 км/ч

Где мне гонять с такой скоростью? Мы не на безлимитном немецком автобане и не на спортивном треке. Разрешенная максимальная скорость на наших автострадах — 130 км/ч. Хорошо, с нештрафуемым припуском в 20 км это 150 км/ч. И все! Быстрее ехать по России нельзя.

Автопроизводитель, выходит, сознательно толкает на нарушение Правил дорожного движения. Известная поговорка о «незаряженном ружье, которое раз в год стреляет» подтверждает подверженность каждого автомобилиста искушению скоростью. Покажите мне такого автовладельца, который не хотел бы похвастать, что разгонялся до максимальной скорости своего авто. Тут есть над чем задуматься. Ведь практически все без исключения машины, представленные на российском рынке, включая бюджетную Lada Kalina, имеют «максималку» выше 150 км/ч. Зачем?

Не раз я задавал такой вопрос в частном порядке руководителям многих известных автомобильных компаний. Смысл ответов сводился к тому, что значение максимальной скорости позволяет обывателю судить о техническом совершенстве модели, а также о запасе прочности, заложенном в ней. Ведь чем выше ее скоростной порог, тем больше километров она сможет пройти, работая в щадящем режиме. Имиджевой функции, чтобы казаться быстрее, чем есть на самом деле, служит и завышенная разметка спидометра. Красноречивее всего говорит о себе спидометр Niva с максимальным делением 200 км/ч.

Четыре года назад прототип Bugatti Chiron на фольксвагеновском треке «Эра-Лессин» в Германии развил скорость 490,48 км/ч. После рекордного заезда руководитель Bugatti Штефан Винкельманн признал, что, доказав миру быстроту наших машин, настало время отказаться от дальнейших соревнований.

А вот это, если хотите, совершенно другая, бешеная скорость. Скоростные качества Bugatti доказывает своим немногочисленным и очень состоятельным клиентам на специальных скоростных трассах и полигонах за бешеные деньги после соответствующей подготовки с инструкторами — профессиональными гонщиками. Замечу, что в этом случае максимальная скорость не имеет правовых ограничений, а лимитирована лишь современными техническими достижениями. Сверхскорость становится необходимым условием приобретения статусного спортивного автомобиля, позволяя взвинтить до небес его цену. Но у богатых свои причуды, гнаться за которыми автомобилю массовому и массовому потребителю слишком накладно и не имеет смысла.

К примеру, несколько лет подряд журнал «За рулем» проводил так называемую гонку «60 часов «За рулем», по условиям которой автомобили-«одноклассники» на максимальной скорости с полной нагрузкой в течение 60 часов накручивали километры на Дмитровском полигоне. Выигрывал тот, кто приходил к финишу с меньшим числом поломок и наибольшей пройденной дистанцией. Не вдаваясь в подробности, скажу, что далеко не все автомобили выдерживали испытания. При этом стертые покрышки в расчет не шли — списывались как расходный материал. Не выдерживали двигатели, трансмиссии, рулевые усилители. Да, в ходе гонки определялись сильнейшие, но общим для всех был избыточный, фактически троекратный износ деталей и механизмов. Добавьте к этому неуемный — вдвое выше среднего — расход топлива и делайте выводы сами.

На дорогах общего пользования движение с максимальной скоростью грозит дополнительными штрафами. По действующему законодательству, превышение скорости от 20 до 40 км/ч обойдется в 500 рублей. Если превысите разрешенный скоростной предел на 40–60 км/ч, заплатите 1000–1500 рублей. За повторное нарушение выпишут штраф 2000–2500 рублей. Столько же будет стоить превышение на 60–80 км/ч, кроме того, за это уже можно лишиться прав на срок от четырех до шести месяцев. Ну а превышение скорости на 80 км/ч грозит обернуться штрафом 5000 рублей или же лишением прав на шесть месяцев. Водителя, повторно превысившего скорость более чем на 60 км/ч, могут лишить прав управления автомобилем на год.

И тогда искушение испытать максимальную скорость своего авто на шоссе пройдет… ну, должно пройти.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

