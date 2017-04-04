Инициативу снизить «не штрафуемый» порог превышения скорости с 19 до 9 км/ч большинство автомобилистов восприняли как очередной наезд на их права. Однако хорошо бы разобраться, а есть ли у нас это право в принципе?

Недавно в качестве эксперимента на нескольких улицах Москвы взамен привычных развесили так называемые малоформатные дорожные знаки. Возможно, никто бы на это и не обратил внимания, если бы в Научно-исследовательском центре безопасности движения (НИЦ БД) МВД России сразу же не предложили снизить разрешенную в городах скорость: мол, на той, что позволена сегодня, водитель не успеет разглядеть новые знаки. В мэрии столицы эту инициативу и не поддержали, и не отклонили – решили подождать окончания эксперимента. Но дискуссия о том, с какой скоростью можно (и нужно) ездить в городах, разгорелась.

Одни считают, что пора перейти к европейским стандартам и снизить лимит: в большинстве стран он для городов установлен на уровне 50 км/ч. Сделано это по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая считает высокую скорость одной из главных причин дорожного травматизма. Другие уверены, что никакие ограничения не нужны. И ссылаются на статистику аварийности в России – количество ДТП, погибших и пострадавших на дорогах в последние годы снижается. Причем на фоне фактического разрешения превышать установленный лимит на 19 км/ч! То есть скорости растут, аварийность падает, а все предложения снижать лимиты лишь из-за того, что кто-то не успел прочитать знаки, – просто глупость.

Тут надо сделать небольшое отступление. Правилами дорожного движения в России установлена предельная скорость в городах – 60 км/ч. Но штрафные санкции за превышение этого лимита действуют не сразу. До 2013 года штраф настигал водителя, если он превысил лимит на 10 км/ч, а четыре года назад эта разница возросла вдвое. То есть формально езда по городу со скоростью 79 км/ч нарушением считается, но никаких кар за это нет, даже предупреждения.

Собственно, 19-километровый «люфт», невозможный ни в одной стране мира, у нас в кодексе образовался случайно. Четыре года назад в Госдуме обсуждали новую систему наказаний для водителей, всерьез и регулярно нарушающих правила. Вроде той, что действует в Германии. Там за значительные нарушения начисляются штрафные баллы, которые по итогам года суммируются, и тот, кто набрал больше 12, прав лишается, причем надолго. Так вот, у немцев «шаг» между разными наказаниями «за скорость» составляет 20 км/ч и 1 балл. Наши законодатели тоже решили, что превышение до 20 км/ч опасным не является, и по недосмотру убрали из проекта изменений в КоАП всякое упоминание о 10-километровом превышении. Проект законом так и не стал, а разрешение безнаказанно превышать лимит на 19 км/ч осталось.

Теперь, отбросив рассуждения о невозможности вводить ограничения скорости в России только потому, что русская душа требует быстрой езды, сделаем второе отступление – из области физики. Обычно каждый автомобилист знает, за сколько секунд его машина разгоняется до «сотни». Но как быстро она может остановиться? Я, честно говоря, не знаю… Естественно, у каждой модели свой остановочный путь (расстояние, которое автомобиль проехал с момента, когда водитель заметил препятствие, до полной остановки). Он зависит не только от технических характеристик, состояния тормозной системы и шин, дорожных и погодных условий, но и от водителя – его здоровья, опыта, реакции… Однако в целом, по данным многочисленных исследований, после резкого торможения на скорости 50 км/ч легковой автомобиль остановится примерно через 23 м, а на скорости 80 км/ч – через 53 м. Чувствуете разницу?

При этом, по данным той же ВОЗ, скорость 50 км/ч является пороговой для выживания пешехода в ДТП. Так, при наезде на скорости до 30 км/ч человек получает легкие травмы, от 30 до 50 км/ч есть риск получить травму серьезную, на скорости более 55 км/ч шансы бедолаги выжить уже невелики. Поэтому неспроста в развитых странах «люфт» – превышение над разрешенной скоростью – установлен законодательно и колеблется в пределах 3–5 км/ч. Если больше – штрафы беспощадные. На днях, например, мой коллега за превышение скорости на 12 миль/ч (19 км/ч) в маленьком городке в штате Аризона заплатил почти 300 долларов...

Сейчас и в правительстве РФ идет обсуждение вопроса о снижении разрешенной в городах скорости до 50 км/ч. Хотя местные власти могут устанавливать и более высокий скоростной режим на трассах, отвечающих требованиям безопасности. В Москве, к примеру, это вылетные магистрали, кольцевые трассы, где нет наземных пешеходных переходов и светофоров. Там и сегодня разрешенная скорость движения – 80 км/ч. При этом ряд депутатов полагают, что пора ставить вопрос и о возвращении штрафа за превышение на 10 км/ч.

Признаюсь, я люблю быструю езду, особенно если условия движения это позволяют. Но вместе с тем считаю, что вольницы в вопросе скоростных режимов допускать нельзя. И если уж мы живем в Европе, всячески идентифицируя себя с гражданами таких стран, как Франция, Германия, Великобритания, то и на дорогах следует вести себя по-европейски, ориентируясь на их правила. Думаю, все-таки будет верным шагом снизить и лимит скорости в российских городах, и планку, за которой должно следовать наказание. Пусть это и не понравится большинству наших автомобилистов.