Автомобильный портал Motorpage
Скоростной наезд

Инициативу снизить «не штрафуемый» порог превышения скорости с 19 до 9 км/ч большинство автомобилистов восприняли как очередной наезд на их права. Однако хорошо бы разобраться, а есть ли у нас это право в принципе?

Недавно в качестве эксперимента на нескольких улицах Москвы взамен привычных развесили так называемые малоформатные дорожные знаки. Возможно, никто бы на это и не обратил внимания, если бы в Научно-исследовательском центре безопасности движения (НИЦ БД) МВД России сразу же не предложили снизить разрешенную в городах скорость: мол, на той, что позволена сегодня, водитель не успеет разглядеть новые знаки. В мэрии столицы эту инициативу и не поддержали, и не отклонили – решили подождать окончания эксперимента. Но дискуссия о том, с какой скоростью можно (и нужно) ездить в городах, разгорелась.

Одни считают, что пора перейти к европейским стандартам и снизить лимит: в большинстве стран он для городов установлен на уровне 50 км/ч. Сделано это по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая считает высокую скорость одной из главных причин дорожного травматизма. Другие уверены, что никакие ограничения не нужны. И ссылаются на статистику аварийности в России – количество ДТП, погибших и пострадавших на дорогах в последние годы снижается. Причем на фоне фактического разрешения превышать установленный лимит на 19 км/ч! То есть скорости растут, аварийность падает, а все предложения снижать лимиты лишь из-за того, что кто-то не успел прочитать знаки, – просто глупость.

Тут надо сделать небольшое отступление. Правилами дорожного движения в России установлена предельная скорость в городах – 60 км/ч. Но штрафные санкции за превышение этого лимита действуют не сразу. До 2013 года штраф настигал водителя, если он превысил лимит на 10 км/ч, а четыре года назад эта разница возросла вдвое. То есть формально езда по городу со скоростью 79 км/ч нарушением считается, но никаких кар за это нет, даже предупреждения.

Собственно, 19-километровый «люфт», невозможный ни в одной стране мира, у нас в кодексе образовался случайно. Четыре года назад в Госдуме обсуждали новую систему наказаний для водителей, всерьез и регулярно нарушающих правила. Вроде той, что действует в Германии. Там за значительные нарушения начисляются штрафные баллы, которые по итогам года суммируются, и тот, кто набрал больше 12, прав лишается, причем надолго. Так вот, у  немцев «шаг» между разными наказаниями «за скорость» составляет 20 км/ч и 1 балл. Наши законодатели тоже решили, что превышение до 20 км/ч опасным не является, и по недосмотру убрали из проекта изменений в КоАП всякое упоминание о 10-километровом превышении. Проект законом так и не стал, а разрешение безнаказанно превышать лимит на 19 км/ч осталось.

Теперь, отбросив рассуждения о невозможности вводить ограничения скорости в России только потому, что русская душа требует быстрой езды, сделаем второе отступление – из области физики. Обычно каждый автомобилист знает, за сколько секунд его машина разгоняется до «сотни». Но как быстро она может остановиться? Я, честно говоря, не знаю… Естественно, у каждой модели свой остановочный путь (расстояние, которое автомобиль проехал с момента, когда водитель заметил препятствие, до полной остановки). Он зависит не только от технических характеристик, состояния тормозной системы и шин, дорожных и погодных условий, но и от водителя – его здоровья, опыта, реакции… Однако в целом, по данным многочисленных исследований, после резкого торможения на скорости 50 км/ч легковой автомобиль остановится примерно через 23 м, а на скорости 80 км/ч – через 53 м. Чувствуете разницу?

При этом, по данным той же ВОЗ, скорость 50 км/ч является пороговой для выживания пешехода в ДТП. Так, при наезде на скорости до 30 км/ч человек получает легкие травмы, от 30 до 50 км/ч есть риск получить травму серьезную, на скорости более 55 км/ч шансы бедолаги выжить уже невелики. Поэтому неспроста в развитых странах «люфт» – превышение над разрешенной скоростью – установлен законодательно и колеблется в пределах 3–5 км/ч. Если больше – штрафы беспощадные. На днях, например, мой коллега за превышение скорости на 12 миль/ч (19 км/ч) в маленьком городке в штате Аризона заплатил почти 300 долларов...

Сейчас и в правительстве РФ идет обсуждение вопроса о снижении  разрешенной в городах скорости до 50 км/ч. Хотя местные власти могут устанавливать и более высокий скоростной режим на трассах, отвечающих требованиям безопасности. В Москве, к примеру, это вылетные магистрали, кольцевые трассы, где нет наземных пешеходных переходов и светофоров. Там и сегодня разрешенная скорость движения – 80 км/ч. При этом ряд депутатов полагают, что пора ставить вопрос и о возвращении штрафа за превышение на 10 км/ч.

Признаюсь, я люблю быструю езду, особенно если условия движения это позволяют. Но вместе с тем считаю, что вольницы в вопросе скоростных режимов допускать нельзя. И если уж мы живем в Европе, всячески идентифицируя себя с гражданами таких стран, как Франция, Германия, Великобритания, то и на дорогах следует вести себя по-европейски, ориентируясь на их правила. Думаю, все-таки будет верным шагом снизить и лимит скорости в российских городах, и планку, за которой должно следовать наказание. Пусть это и не понравится большинству наших автомобилистов.  

Вас заинтересует:

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Игорь Моржаретто
04 апреля 2017

"Скоростной наезд"
Мария Мельникова, автомобильный журналист
09 марта 2017

"Этика для… выживания"
Денис Смольянов, главный редактор «Авто Mail.Ru»
13 октября 2016

"Почем наши граждане?"
07 июня 2013

"Охота на “Стрелку”"
09 марта 2010

"Баллы возвращаются - Репрессии или профилактика?"

Интересные новости по теме

С сегодняшнего дня водителей ждет новый штраф

С сегодняшнего дня водителей ждет новый штраф

С сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства №333 от 24 марта 2017 года 04 апреля 2017 0
Скорость в подмосковных городах хотят ограничить до 50 км/ч

Скорость в подмосковных городах хотят ограничить до 50 км/ч

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по МО Виктор Кузнецов выступил с предложением ограничить скорость движения во всех населенных пунктах Подмосковья до 50 км/ч, а в районе пешеходных переходов обязать всех водителей двигаться со скоростью не более 30 км/ч 29 марта 2017 0
Россия не готова к автономным автомобилям

Россия не готова к автономным автомобилям

По мнению премьера Медведева, автомобили с автономным управлениям в России использоваться не могут из-за отсутствия правовой базы 24 марта 2017 0
Дорожников начнут штрафовать за ямы

Дорожников начнут штрафовать за ямы

Сегодня вступили в силу поправки в КоАП, увеличивающие ответственность дорожников, халатно относящихся к технологиям ремонта и предписаниям ГИБДД. Максимальный размер ответственности вырос до полумиллиона рублей, но эксперты полагают, что новые санкции к повышению качества дорожного полотна не приведут – дорожники и так получают недостаточное финансирование 20 марта 2017 0
Парковка на газоне будет облагаться штрафом по единому для страны тарифу

Парковка на газоне будет облагаться штрафом по единому для страны тарифу

Порча газонов и зеленых насаждений из экологической проблемы станет вопросом безопасности дорожного движения 14 февраля 2017 0
Власти РФ одобрили повышение штрафов за непропуск пешеходов

Власти РФ одобрили повышение штрафов за непропуск пешеходов

Сумма штрафа за это нарушение может вырасти почти в два раза 04 февраля 2017 0
В России предложили ввести курсы экстремального вождения для водителей автобусов

В России предложили ввести курсы экстремального вождения для водителей автобусов

Такая мера, по мнению экспертов, может спасти жизни десятков пассажиров 03 февраля 2017 0
Водителям карет «скорой помощи» не разрешат таранить автомобили на дороге

Водителям карет «скорой помощи» не разрешат таранить автомобили на дороге

По мнению депутатов, такая мера не исправит положения, а только ухудшит его 01 февраля 2017 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 1 5 5