Вопрос финансов – очень скользкий. Кто-то легко покупает машину за 10 млн, другой готов удавиться из-за ста рублей. Однако существуют общие правила, которые я обычно рассказываю своим знакомым, когда они начинают докучать вопросами: «что лучше купить?» и «где взять деньги?»

Для начала каждый потенциальный покупатель нового авто должен для себя понять – какую машину я могу себе позволить? Понятно, что хочется ездить на новеньких Porsche и BMW, однако, прежде чем бежать в салоны этих марок, вспомните, сколько вы зарабатываете. Мое мнение: чтобы комфортно жить и не работать только на машину, следует приобретать автомобиль, цена которого не выше вашего годового заработка. Получаете в месяц 80 тыс. рублей – машина не должна быть дороже миллиона. Зарабатываете в четыре раза больше? Тогда можно позволить модель и за 3 или 4 млн. Причем чем меньше зарплата, тем важнее следовать этому правилу.

После определения суммы, которую вы можете себе позволить, надо выбрать цель. Желать «просто машину» – плохой вариант. Задача должна быть максимально конкретной. Поэтому походите по автосалонам дилеров, выберите себе модель, на которой в самом деле хочется ездить, полюбите ее!

На этом этапе важно не совершить классических ошибок. Если ваш годовой заработок составляет 500 тыс. рублей, то не надо – еще раз, не надо! – покупать сильно подержанный Mercedes-Benz S-Class с тюнинговым обвесом и «расточенным» двигателем. Если смотреть на секонд-хенд, то лучше ориентироваться на машины не старше 3–5 лет от роду с пробегом меньше 100 тыс. км. И это должны быть распространенные марки, а не какая-нибудь экзотика.

Однако вернемся к главному вопросу: где взять деньги? Для начала займитесь подсчетами. На протяжении месяца фиксируйте все (!) свои расходы. Кстати, помочь в этом могут многочисленные приложения для смартфонов. Нужно понять, сколько денег уходит на так называемые обязательные платежи («коммуналка», детский сад, спортивная секция для ребенка), на еду, развлечения, лекарства, транспорт и так далее. Поверьте, уже сам факт контроля приведет к тому, что вы станете тратить меньше. Далее – внимательно осмотрите свой гардероб и постарайтесь понять, что вам нужно приобрести в ближайший год (предположите, сколько это может стоить, и разделите на 12 месяцев). А затем… купите несколько конвертов. Обычных, без марок.

И вот когда вы получите следующую зарплату, то нужно будет достать эти конверты. В один положите деньги, которые нужны для обязательных платежей, в конверт №2 – деньги на одежду. Обязательно должен быть конверт «Развлечения» – держать себя в черном теле тоже неправильно, это может привести к депрессии. Четвертый конверт – для непредвиденных расходов, в него откладывайте по 3–5% от своих ежемесячных доходов.

С едой чуть сложнее. Здесь должно быть четыре своих конверта: первая неделя, вторая, третья… Все остальные деньги вы должны отнести в банк и положить на счет – это позволит вам не совершить «эмоциональных покупок», о которых потом можно пожалеть. К тому же банк станет начислять процент на вклад. И да – «прятать» от себя деньги необходимо в первый же день получения дохода! Иначе они могут просто уйти сквозь пальцы.

На накопительный счет следует относить все «сверхзарплатные» деньги, которые к вам приходят: премию, аванс, дополнительный заработок и так далее. Здесь важна скорее не сумма, а сам принцип – «лишние» деньги немедленно отправляются в копилку. А жить на что? А вот на те самые конверты, которые вы сформировали в самом начале месяца. В понедельник вы открываете конверт с надписью «Еда, 1-я неделя» и понимаете – до конца воскресенья у вас на питание только эта сумма. Захотелось в театр – достали конверт «Развлечения» и прикинули, какие билеты лучше купить. Может, не в партер, а на балкон?

Через пару месяцев проанализируйте свои расходы. Где можно сэкономить? Ведь, например, если тратить на еду меньше лишь на 500 рублей в неделю, то за один год набегает 26 тыс. И это без учета процентов, которые готов добавить банк. Конечно же, подобный способ может показаться сложным и занудным. Но поверьте, он работает! Главное его преимущество состоит в том, что он не позволяет тратить деньги на откровенную ерунду.

Кстати, вовсе не обязательно копить всю сумму. Еще лет десять назад я был уверен: кредит для дурачков, а умный человек никогда не станет с ним связываться. Но сейчас мое отношение к кредитам меняется. Иногда брать в долг можно. Почему бы не воспользоваться кредитом, когда тебе предлагают деньги под 3% годовых? А ведь встречаются и предложения под 0%! И это когда даже так называемая ключевая ставка ЦБ России составляет 8,5%! Только будьте внимательны и не попадитесь на всевозможные дополнительные платежи.

Другой вопрос – сколько брать в кредит? На рекомендации банков смотреть не стоит. Ведь там считают, что человек может легко отдавать за кредит половину собственной зарплаты. Но мы-то с вами люди разумные и не хотим работать только на машину. Мой совет: кредит будет почти незаметным для вашего бюджета, если в месяц вы будете отдавать за него не больше 10–15% своего дохода.