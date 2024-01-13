Согласно данным опроса, недавно проведенного изданием «Комсомольская правда», почти половина взрослых россиян (44 %) не может позволить себе купить автомобиль. Даже подержанный

14 % респондентов сообщили, что смогут потянуть столь дорогую покупку только с помощью кредитных средств. Для 7 % выходом является использование программы трейд-ин. 32 % записались в добровольные отказники от личного транспорта под предлогом того, что это слишком хлопотно и нерационально с учетом дорожных пробок. И лишь 2 % опрошенных заявили, что откладывают на новую машину с зарплаты.

Ожидаемый расклад. Как сообщает государственное информационное агентство «РИА Новости», на ноябрь 2023 года среди регионов России по уровню зарплат лидирует Чукотский автономный округ, где 58,7 % населения ежемесячно получает на руки более 100 тыс. руб. и лишь 0,1 % — менее 20 тыс. На другом полюсе — Республика Калмыкия с диапазоном типовых зарплат от 21 тыс. до 41 тыс. руб. Даже в идущей на пятом месте благополучной Москве нижняя граница «стандарта» — 50 тыс. руб., а доход 3,0 % жителей столицы (почти 400 тыс. человек) недотягивает до 20 тыс. руб. Несложно посчитать, что большинству представителей российского среднего класса потребуется примерно полтора года, чтобы накопить на новую Lada Granta (самую доступную модель на рынке) в базовой комплектации. Разумеется, если откладывать все кровно заработанное до копейки на приобретение «железного коня». Это без учета инфляции, которая, по данным Федеральной службы государственной статистики, составила с начала года 6,54 %. Специализированный портал inflatio.ru приводит другие цифры — 16,78 %. Между тем Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что затраты на сбор ребенка в школу за год увеличились на 30 % и составили в 2023 м 43?029 руб.

А может, действительно, не стоит заморачиваться покупкой личного авто? Это и налоги, и расходы на обслуживание, и сложности с получением компенсации по страховке в случае ДТП, и штрафы (куда же без них?). И, конечно, отказ от личного авто — важнейший шаг на пути к спасению планеты. Правда, сторонники этой концепции умалчивают о прецессии земной оси («люфт» оси нашей планеты), которая оказывает решающее воздействие на изменение климата и определяет цикличность этого процесса. У россиян сегодня выбор гораздо шире, чем у граждан СССР. Да, есть каршеринг, есть развитая служба такси, пользоваться услугами которой, если не ездить в булочную, не столь накладно для кармана, как владеть автомобилем. А что, если доступ к этим благам цивилизации станет не безусловным?

После появления в 2020 году нашумевшей книги «COVID-19: великая перезагрузка» за авторством Клауса Шваба такой сценарий не выглядит фантастическим. В этом манифесте глобальной финансовой элиты черным по белому утверждается: «Многие спрашивают: когда мы вернемся к нормальной жизни? Ответ короток: никогда». В качестве альтернативы «сломанной нормальности» предлагается «новая нормальность», основанная на отказе от суверенитета государств и частной собственности в пользу власти транснациональных корпораций и «экономики пользования», тотальной цифровизации — от мяса до автомобилей. Ко всему этому прилагается система безусловного базового дохода, который будет предоставляться подавляющему большинству населения планеты, оставшемуся без работы в результате роботизации. Кое-где социальные рейтинги уже стали повседневной практикой... Желающие узнать, как будет выглядеть общество «развитого швабизма», могут прочесть опубликованный еще в 1968 году роман Ивана Ефремова «Час быка».

Но, кажется, планы глобальных «перезагрузчиков» — пока — буксуют. За три квартала 2023 года автомобильный рынок в Европе вырос на 16,9%, а в России при всем известных сложностях — на 26,1% (по другим данным, на 42,8%).

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