Как поступают люди, которые хотят купить автомобиль, но не обладают достаточным количеством денег? Они покупают старые машины. Возникают, правда, вопросы: как такое транспортное средство обслуживать и где искать запчасти? С подобной ситуацией я столкнулся лично и был приятно удивлен тем, что все опасения оказались напрасными
За свою десятилетнюю водительскую жизнь я перепробовал немало машин – работа автомобильным журналистом подарила уникальную возможность испытать почти весь транспорт, который продавался у нас в России. Впрочем, и в моем личном пользовании машин было много. В основном старался покупать новые, но нынешний кризис заставил взглянуть и на подержанный рынок. Ныне в моем личном гараже стоит белоснежный ГАЗ-31105, или попросту «Волга». Как говорится, убил сразу двух зайцев. С одной стороны, стал владельцем «янгтаймера», с другой – использую свой раритет как обычный транспорт для поездок из точки А в точку Б. При этом за машину отдано 200?000 рублей, что сегодня (при ценах на ту же «Ладу» от миллиона и выше) звучит фантастически.
Говорить о «Волге» можно без конца, ведь в студенческие годы это была машина мечты. История моего экземпляра полна неожиданных фактов. К примеру, предыдущим владельцем числился гараж ФСО по Владимирской области. Впрочем, гораздо важнее рассказать о нюансах обслуживания. Курьезов случается немало. Приезжаю как-то в ГИБДД ставить «Волгу» на учет и замечаю, как из-под капота идет дым. Приехали… Вызываю эвакуатор и направляюсь в ближайший сервис, где мастера выносят приговор – треснул один из патрубков охлаждения. Говорю: «Хорошо, меняйте». В ответ получаю ошеломляющую реплику: «А мы не знаем, где запчасти взять. Машина у вас редкая».
Тихо озлобившись на «ремонтеров», полез в Интернет. На одной из торговых площадок нашел объявление с нужной деталью. Позвонил, как оказалось, в магазин. По прибытии понял, что попал в своеобразный волговский рай. Там было все для моей Ласточки, включая крайслеровский двигатель в сборе. Покупатели, как само собой разумеющееся, заказывали карбюратор и фары на «двадцатьчетверку». И им это выносили из волшебной подсобки. Причем детали были абсолютно новыми, в заводских упаковках! Владельцы магазина находят множество запчастей в расформированных воинских частях. На складах старых автобаз тоже хранится приличное количество деталей. Для пущего эффекта мне продемонстрировали свеженький комплект хрома (бамперы, решетка радиатора, молдинги) на ГАЗ-21. Занятно, но в России существует и некоторое число кустарных контор, которые делают современные аналоги запчастей для старых «Волг». В Нижнем Новгороде есть полноценный цех, делающий под заказ крылья и двери на ГАЗ-24. Причем покупатель может выбрать материал изготовления – сталь или стеклопластик. Представители конторы рассказали, что последний вариант пользуется большим спросом у гонщиков-любителей, которые, строя болид, стремятся уменьшить вес машины.
Покидая магазин, я услышал ободряющий комментарий: «На твой век запчастей точно хватит, а если что-то найти будет сложно, мы тебе обязательно поможем». Окрыленный, я поехал в сервис к своей Ласточке, где мне заменили злосчастные патрубки. К слову, с тех пор я на СТО больше не попадал, ведь машина не подводит. Но, если доведется, поеду на фирменный газовский, где «Волгами» тоже занимаются. Явки и пароли сообщили ребята из магазина. Так что страхи по поводу обслуживания оказались напрасными. Все необходимое для советских машин имеется. А главное, есть люди, которые помогут и делом, и советом.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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