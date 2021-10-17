Этот вопрос часто задают и слушатели, и подписчики в соцсетях, и просто знакомые. Чтобы ответить на него, мне нужно задать множество встречных. Я сформулирую их в этом тексте, после чего вы сможете ответить на один, но главный – а нужен ли вам сейчас новый автомобиль в принципе?
Недавно одна из слушательниц спросила, менять ли ей Nissan Juke 2014 года с пробегом около 50 тыс. км и на что. Очень показательный вопрос: машины дорожают, и многие поддаются панике. Похоже, уже не осталось брендов, продающих автомобили без пресловутых «допов», а с просьбой найти экземпляр по «своей» цене, без мощных дилерских накруток, ко мне в последнее время кто только ни обращался. Но даже в представительствах автомобильных брендов помочь в этом зачастую не берутся.
И тут я задаю первый вопрос: ваш прежний автомобиль уже развалился? В большинстве случаев выясняется, что он совсем неплох и может пробежать еще не один десяток тысяч километров. После обстоятельного разговора, сравнения цен и осознания того, что на дворе «рынок продавца», из-за чего покупка априори невыгодна, большинство от нее отказывается.
Действительно, купив сейчас машину, многие лишат себя возможности сделать это через год, два, три. Когда я спросил владелицу того самого Juke, зачем ей покупать новую модель, какую она хочет, и осознает ли, что даже в случае серьезных технических проблем качественный ремонт ее кроссовера обойдется существенно дешевле, чем покупка нового, она обрадованно поблагодарила и продолжила ездить на своем «японце». В наши дни все чаще приходится выступать в роли психотерапевта, объясняя людям, что им не надо бежать к дилеру.
Нет, я не считаю себя умнее тех, кто ко мне обращается. И я их отлично понимаю. Несколько лет назад мне было трудно расстаться со своей машиной, хотя из-за постоянных тест-драйвов я на ней почти не ездил. Но когда все-таки продал, вздохнул с облегчением и ныне не жалею, ведь я преодолел психологический барьер. Те, кто отказывается сейчас от нового транспортного средства, делают то же самое.
Конечно, я вовсе не против новых машин. Но вы уже понимаете, что первый и главный вопрос – зачем? Ответов может быть множество – от «старая развалилась», через «семья выросла и не влезает в нашу ласточку» до «просто хочется». В последнем варианте тоже ничего плохого – если у человека есть деньги, иногда нужно себя баловать.
Однако следует ответить на второй важный вопрос – какая машина вам нужна или о какой мечтаете? У владелицы Juke была проблема именно с этим. Другая девушка доказывала мне, что Porsche 911 – лучший автомобиль в мире, хотя… она ни разу в нем не ездила даже пассажиром. И все равно считала этот спорткар самым комфортабельным. А ведь для новичка он сложен в управлении и непредсказуем как минимум из-за мощного мотора и специфической развесовки по осям, поскольку двигатель расположен в задней части кузова, как у «Запорожца».
Чтобы ответить на вопрос, какая же нужна машина, потребуется еще несколько наводящих. Какой ежегодный пробег планируется? Сколько людей будет обычно ездить, а сколько – максимально? Где в основном будет колесить автомобиль: по городу, на скоростных шоссе или до дачи по грунтовке?
Важно даже то, каков возраст водителя. Беседовал с мужчиной, который планировал сменить автомобиль через год-два и копил на него деньги. Выяснилось, что ему 58 лет, а ездит он на вазовской «четверке». И хотя чаще всего я призываю выбирать модели поступательно, не перепрыгивая с «Жигулей» на Mercedes-Benz, на этот раз дал совсем другой совет: в таком возрасте стоит шагнуть сразу через несколько ступеней. До разговора собеседник был твердым сторонником механической коробки передач, но после задумался об автомате или роботе.
И еще совет: не стоит считать себя лучшим знатоком автомобилей. Журналисты, которые из года в год тестируют машины, плохого не посоветуют. Конечно, и они могут быть субъективны, но, когда такой эксперт считает, что модель плохо управляется, лучше это учесть. Если же подобное говорят несколько обозревателей, этому уже можно верить. И помнить, что управляемость важна не только в гонках, – от нее зависит, выручит ли автомобиль в сложной ситуации и будете ли вы уставать за рулем.
Следующая рекомендация. Определитесь с суммой на покупку, а после внимательно изучите все вписывающиеся в нее варианты. Причем даже если считаете, что некоторые из них точно не подходят. По моему опыту, люди часто нацеливаются строго на одно, но после обсуждения берут совсем другое, а через год или два благодарят за помощь в выборе.
Наконец, пробуйте, тестируйте, это пока бесплатно. Зато, когда примете финальное решение, будете уверены, что не ошиблись. Тест-драйв – это критически важно. Машина может нравиться на фото, но в жизни, например, выяснится, что кресла в ней неудобные и настроить их именно под вас нельзя.
В общем, четко сформулируйте список вопросов, дайте на них честные ответы, испытайте все, что можете попробовать, не жалейте времени на обзоры и консультации. Это станет гарантией того, что новая машина будет вас радовать долгие годы. Если же ответы на некоторые вопросы дать не удается, это прямое свидетельство того, что с покупкой нового автомобиля лучше подождать. Помните, что сейчас «рынок продавца» и покупатель на нем всегда в проигрыше. Но так будет не всегда. В 1990-е казалось, что иномарка – это что-то недостижимое, а уже в начале 2000-х многие меняли их чуть ли не раз в год. Времена меняются, и порой быстро.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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