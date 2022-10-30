Интернет-площадки, торгующие подержанными автомобилями, активно продвигают сервисы по их проверке: дескать, за небольшую сумму мы предоставим всю подноготную машины. Вот только безоглядно верить этим предложениям не стоит

Проблема в том, что как раз полного отчета вам никогда и никто не даст. То есть вам не скажут, что «автомобиль хороший в целом, но через 5 тыс. км понадобится поменять сцепление». Так что техническое состояние транспортного средства вам все равно необходимо оценить самостоятельно, а лучше — с понимающим специалистом, который знает, где и какие могут быть проблемы. Но есть и другой важный аспект — история машины. Ее пробег, использование в такси, штрафы, участие в различных ДТП. Считается, что все эти моменты в отчетах онлайн-сервисов отражаются вполне корректно. Увы, мой личный опыт подтвердил обратное.

Весной, когда пришло время приобрести автомобиль, а цены на новые модели взлетели до небес, я обратил свой взор на вторичный рынок. И вскоре взгляд зацепился за Suzuki SX4 Sedan 2008 года выпуска. Помимо красивого цвета у машины была, как мне показалось, прозрачная история — два владельца, подтвержденный сервисной книжкой пробег 160 тыс. км. Подкупил и тот факт, что «японку» предлагал крупный и уважаемый дилер с хорошей репутацией. Более того, я все же решил подстраховаться и приобрел отчет о машине, который ничем не насторожил. На мес­те же мне показали некоторые окрашенные элементы (дескать, были совсем небольшие ДТП) и посоветовали поменять пару изношенных элементов в шасси.

Отсчитав деньги, я уехал. И первые пару недель был счастлив, однако вскоре слух стал резать грохот из подвески. Я решил заехать на специализированный сервис, вот где мне и вынесли ужасный приговор. Оказывается, на моей машине стал разрушаться подрамник, а произошло это вследствие значительного ДТП.

Расстроенный, я решил проверить автомобиль при помощи уже другой площадки, вновь оплатив отчет. Выяснилось: мой Suzuki был… восстановлен после тотальной аварии. Более того, еще год назад он уже фигурировал в объявлениях с упоминанием этого самого «тотала»! Так называемый автомобиль пришлось продать на запчасти с очень большим дисконтом.

Вопрос в другом — как же готовятся отчеты, за которые люди платят деньги? В моем случае есть отчеты двух самых популярных площадок — у каждой огромный охват и солидная репутация. Вот только они показали мне две совершенно разные машины — условно хорошую и совсем плохую. Я долго пытался разобраться, из за чего подобное могло произойти. Но, к сожалению, так и не смог найти какого-либо внятного объяснения. Склонен предположить, базы данных у каждого сервиса свои, и если автомобиль постоянно продавали на одной площадке, а только однажды – на другой, то предыдущая история попросту не отразилась. Данными ведь никто обмениваться не желает — конкуренция!

Зато я наткнулся на другие случаи, что называется, из ряда вон. Мой знакомый приобрел Ford Focus в хорошем состоянии. А спустя некоторое время ради интереса «пробил» его с помощью аналогичного отчета. Получив документ, был крайне удивлен: машина, уже будучи в его распоряжении, якобы трижды выставлялась на продажу через интернет-площадку. Проверил объявления, увидел, что по факту автомобили совсем другие. Но почему же при проверке «высвечивался» именно его седан? Оказывается, перекупщики, составляя объявления, идут на всевозможные уловки и, например, указывают VIN-номер другой машины – той же модели, цвета и примерно того же года выпуска, но менее проблемной!

Разгневанный автовладелец обратился в техподдержку сервиса с вопросом, почему не происходит никакой сверки VIN-кода в объявлении с реальными данными машины? Ответ обескуражил: этого не предусмотрено. То есть вы платите деньги за филькину грамоту, достоверность которой ничем не подтверждена. А все «проверки» и «отчеты» — лишь способ вытрясти с клиентов деньги.

Решив купить подержанный автомобиль, проверьте все сами. Конечно, можете купить отчет. А можете все то же самое проделать и бесплатно — на официальном сайте ГИБДД (только не забудьте запросить у продавца фото ПТС, дабы сверить все номера и остальную информацию). Затем берите толщиномер, знающих людей, договаривайтесь о подъемнике на СТО и проверяйте техническое состояние машины, даже если она продается в солидной организации.

Понятно, что покупка на вторичке всегда будет квестом. Но если вы его пройдете, то и награда может быть достойной — автомобиль, который прослужит вам много лет.

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