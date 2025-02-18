Это статья-пособие, которая поможет автомобилистам пережить зиму. И даже выжить в случае «поворота не туда», когда машина сломалась и вокруг никого, кроме тьмы и мороза

В жизни случается всякое. Даже у тех, кто ездит по одному и тому же маршруту «дом — работа — дом», а по выходным «дом — торговый центр — дом». Друзья могут позвать покататься на лыжах черт знает куда. Или вдруг позвонит сосед с дачи и скажет, что к вам кто-то залез. И даже на привычной трассе из области в центр могут вдруг возникнуть снежный буран или массовое ДТП, из-за которых все намертво встанет и придется как-то выживать в замерзающем автомобиле.

Перед тем как отправиться в путь зимой, обязательно проверяйте прогноз погоды и избегайте поездок в сильные метели или снежные бури. Конечно, иногда это все налетает внезапно, но обычно синоптики и МЧС предупреждают. Также полезно сообщить близким о вашем маршруте и планируемом времени прибытия, чтобы они могли забить тревогу, если вы не выйдете на связь вовремя. И избегайте объездов пробок на трассе по прилегающим лесам и деревням, даже если ведущая к ним колея так и манит. Там легко заблудиться и сгинуть даже летом и днем.

Если машина сломалась в безлюдном месте, вы сбились с пути или вообще улетели с трассы, важно знать основные правила выживания, чтобы минимизировать риски и дождаться помощи. Оцените ситуацию и сохраняйте спокойствие. Вы непременно найдете решение, если не будете паниковать. В первую очередь выясните состояние автомобиля. Можете ли вы починить его самостоятельно либо без помощи не обойтись. Где примерно находится ближайший населенный пункт, АЗС или вообще любая будка, где есть жизнь и тепло. Например, замерзающих автопутешественников в Хандыге как-то спас теплый ангар, где грелась дорожная техника. Прикиньте, есть ли возможность дойти туда пешком или придется остаться на месте до прибытия помощи. В большинстве случаев разумнее оставаться в автомобиле. Если салон не разбит и стекла целы, машина обеспечит защиту от ветра и холода, а также может быть легче обнаружена спасателями.

Оценив ситуацию, сразу сообщите о ней спасателям и родным вместе с точными или хотя бы примерными координатами. Если сигнал телефона слабый, попробуйте найти его, поднявшись на возвышенность. Иногда помогает залезть на крышу автомобиля.

Экономьте топливо и энергию. Если двигатель машины все еще работает, используйте его для поддержания тепла, но с умом. Запускайте двигатель на короткие промежутки времени (около 10 минут каждый час), чтобы обогреть салон. При этом оставляйте окно слегка приоткрытым, чтобы предотвратить накопление угарного газа, и следите, чтобы выхлопную трубу не заметало снегом.

Если двигатель не работает, наденьте всю доступную одежду. Можно использовать даже чехлы от сидений, пакеты и сумки. Обязательно зарядите телефон, пока еще жив автомобильный аккумулятор. Поотключайте все приложения, которые жрут энергию, а сам телефон засуньте под куртку как можно ближе к телу.

Сделайте все возможное, чтобы вас было легче заметить. Включите аварийные огни, если они работают, используйте светоотражающие элементы. В комплекте многих автомобилей имеется светоотражающий жилет. Его можно прикрепить к антенне или двери автомобиля, чтобы привлечь внимание спасателей. И если у вас-таки есть фонарик, используйте его ночью для подачи сигналов. Если машину заносит снегом, его придется сметать, ибо сугроб обнаружить сложнее. Также нужно периодически открывать двери, чтобы отодвигать от них снег и не оказаться замурованным.

Даже в холодную погоду важно пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Если у вас ее нет, попробуйте растопить снег. Это можно сделать и в пластиковой бутылке, если отрезать верхушку, набить снегом и поставить на горячий мотор. Избегайте переохлаждения. Его признаками являются не только дрожь, но и усталость, сонливость, спутанность сознания и замедление речи. Делайте физические упражнения, чтобы поддерживать циркуляцию крови.

Сложные зимние условия требуют от автомобилиста особой подготовки и знаний. Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить жизнь и здоровье в экстремальной ситуации на дороге. Помните, главное — не поддаваться панике, сохранять тепло и дождаться помощи. И от всей души желаем, чтобы эта статья никогда вам не пригодилась.

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