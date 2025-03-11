В 2025 году завершается период автоматического продления водительских удостоверений, введенного в России в 2022 году. Это означает, что водителям необходимо позаботиться о замене своих прав. Лучше это сделать пораньше

Озаботиться заменой прав нужно водителям с удостоверениями, срок действия которых истекал в 2022 году. Их больше продлевать не будут. В 2022 м правительство продлило срок действия таких прав на три года, и этот период заканчивается. Таким образом, если ваше удостоверение должно было истечь, например, 1 июня 2022 года, оно было автоматически продлено до 1 июня 2025 го. До истечения этого срока его необходимо заменить. Если во время проверки документов окажется, что «продленные» права истекли уже окончательно, то вас ждет крупный штраф до 15 тыс. рублей и возможна эвакуация автомобиля.

Еще важный момент. Владельцы иностранных водительских удостоверений, получившие гражданство России, вид на жительство или разрешение на временное проживание более года назад, тоже должны сходить в ГИБДД и заменить свои права на российские. С 1 апреля 2025 года такие иностранные права перестанут действовать. Если попадетесь с таким водительским удостоверением после 1 апреля, наказание будет как за езду без прав.

Почему права продлевали? Началось все с ковида. В 2020 году, в разгар пандемии, российские власти приняли решение автоматически продлить срок действия водительских удостоверений, срок которых истекал в указанный период. Причина состояла в том, что все были на карантине. Это позволило водителям продолжать законно управлять транспортными средствами.

Потом наступил 2022 год. Из-за ряда технических сложностей, связанных в том числе и с внезапно наложенными санкциями, и с прекращением работы ряда подрядчиков, некоторые административные процессы начали буксовать. А государственная машина быстро не разворачивается. Поэтому и приняли проверенное ковидом решение срок действия прав продлить на три года. Многие водители уже и забыли, что срок действия документа закончился, и продолжают ездить как ни в чем не бывало. Как видим, никаких проблем на дорогах это решение не вызывало.

Что совершенно неудивительно, так как во многих странах мира права действуют гораздо дольше. Например, в Германии и Франции водительское удостоверение действительно 15 лет, а в Великобритании аж до достижения 70 лет (правда, фото на документе надо менять раз в 10 лет). Так что срок действия прав у нас скорее занижен, можно было бы и поднять.

Многие автовладельцы говорят, что оптимальным сроком действия водительского удостоверения у нас они считают 15 или 20 лет. Во всяком случае, именно эти цифры являются самыми популярными в различных опросах. Я придерживаюсь той же точки зрения — эксперимент, пусть и вынужденный, в ходе которого срок действия прав продлили до 13 лет, не показал никаких плохих побочных эффектов. Даже наоборот, поток людей в ГИБДД стал меньше, очереди сократились, нужные услуги стали доступнее. Но пока в этом направлении подвижек нет, мы возвращаемся к стандартным процедурам обновления документов.

Важно не откладывать замену прав на последний момент. Дело в том, что ежегодно срок действия водительского удостоверения истекает примерно у 6 миллионов российских водителей. Теперь к ним добавляются еще 6 миллионов человек, срок действия прав которых истек в 2022 году. Очевидно, что увеличение нагрузки на отделения ГИБДД в два раза не пройдет бесследно, и для исключения потери времени этим вопросом надо озаботиться заранее. Записаться можно как обычно на Госуслугах.

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