В России идет реформа автошкол, весной в ГИБДД изменилась процедура экзаменов. А знаете, сколько учеников сдают на права с первого раза? Не более четверти! При таких показателях не реформа нужна, а нечто большее

Откуда такая статистика? Сразу скажу, это моя оценка, а не официальные данные. Но я убежден, что она в принципе корректная, поскольку учитывает количество сдающих с первого раза теорию, перемноженное на тех, кто сразу выдержал и практический экзамен, к тому же с учетом внутренних экзаменов в автошколе. Выходит, что лишь около 25% получают права с первой попытки. Поговорив с недавними выпускниками автошкол, вы сами убедитесь в этом.

Однако в чем причина? Их плохо учат? С ними мало ездят? Валят на экзаменах? Пожалуй, все сразу.

Изменения в процедуре экзаменов в ГИБДД, случившиеся весной, можно лишь приветствовать. Исключим мелочи и оценим заметное новшество – из практического экзамена убрали так называемую площадку. Многие забили тревогу: как так, без проверки элементарных навыков выпускник автошколы сразу отправляется на настоящую дорогу! А по-моему, правильно! Он же выпускник, а не первоклашка.

И нечего полицейскому проверять, как кто паркуется. Его дело – безопасность дорожного движения, вот пусть и смотрит на дороге, как кандидат в автомобилисты движется в потоке, видит пешеходов, набирает скорость и проезжает перекрестки. Парковаться, конечно, тоже надо уметь, но этому пусть научит, а потом проверит инструктор автошколы – на внутренних экзаменах. Уж после них-то можно не бояться выезжать на улицы! По крайней мере, так должно быть…

Увы, боятся и выпускники, и выпускников автошкол. Плохо они водят! Так что отмена площадки – только первый шаг. Вторым должно стать возвращение экстерната или как минимум возможнос­ти дополнительной самостоятельной подготовки. Давайте честно: нынешняя программа в автошколе (60 часов вождения) – это слишком мало, без дополнительных уроков за рулем экзамен не сдать. Так почему не разрешить после (подчеркиваю – после) завершения курсов вождения, то есть уже с некоторым опытом, продолжить обучение самостоятельно? Ведь все равно родные и знакомые дают порулить там, где свободно, – на грунтовках или далеко за городом. Хотя сегодня пустить за руль человека без прав означает рискнуть собственными!

По-хорошему, надо расширять курс практических занятий в автошколе – добавлять ночную езду, автомагистраль и прочее. Может быть, за счет часов теории, в которую сегодня входят в числе прочих сведения, необходимые лишь профессионалам.

Кстати, о последних. Вспомню свою давнюю идею. Убежден, что надо вновь поделить автомобилистов на любителей и профессионалов. Наверное, могут быть другие определения, но суть ясна – один едет к себе на дачу, другой возит людей и грузы, тем самым зарабатывая на жизнь. А получить любительские права должно быть не сложнее, чем сейчас, а скорее проще.

Разрешить экстернат и самостоятельную дополнительную подготовку. Ввести автодело в программу общеобразовательных школ. Хотя бы курс ПДД, ведь пригодится всем, молодежь, если не за рулем машины, так на электросамокате станет ездить правильно. Нынешних уроков ОБЖ и визитов инспекторов ДПС на 1 сентября слишком мало, чтобы научить подростков безопасно передвигаться по дорогам и тротуарам.

Освоить современный легковой автомобиль и правила движения при системном подходе, наличии времени и желании – не самая сложная задача. Компьютеры-то осваивают. И вот такой «любитель», окончивший авто- или просто школу, получает право сесть за руль легковой машины. А заодно, как и сейчас, ездить на легком двухколесном транспорте. Работать же по найму, делать управление автомобилем своей профессией – ни-ни. Для этого – особое обучение.

Все иные виды транспортных средств даже не делить на категории, а просто учить водителей легковых моделей, грузовиков, автобусов, автопоездов (всего сразу) в специальных заведениях, к примеру в колледжах. Может, при такой системе и автошколы, зависшие между двух «нянек» в лице МВД и Министерства просвещения, станут вообще не нужны. Или, наоборот, найдут себе достойного «родителя». Курс в колледже – года два-три, за меньшее время не успеть (надо давать углубленные знания). И много ездить на разных машинах, по разным дорогам и даже вне таковых. Уделить время и логистике (сегодня это половина работы, например, дальнобойщика), и основам медицины, и психологии, конечно. Чтобы студенты знали ПДД не хуже гаишников! В часы практики обязательно включить настоящую контраварийную подготовку.

На выходе после такого обучения получим универсалов и профессионалов, готовых работать по найму в любой сфере транспортной отрасли. Причем работать безопасно. А то я помню свою учебу на категории D и E – на автобусе надо было остановиться так, чтобы ботинок инспектора-экзаменатора не поместился между подножкой и бордюром. Это было главное, что проверяли. А на ЗИЛе с прицепом – сдать назад прямо либо с поворотом на 90 градусов. Движение вперед вообще не проверяли!

Естественно, мои предложения – пока только идея. Возможно, что не идеальная. Но нам требуется импульс, нужно начать решать проблему кардинально и по настоящему, а не отделываться очередными косметическими изменениями и затем грустно удивляться, как плохо у нас готовят водителей и как тяжело сдавать на права. Вспомните, лишь каждый четвертый из нынешних учеников автошкол сдает экзамен с первого раза.

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