Автомобильный портал Motorpage
С правом работы по найму

В России идет реформа автошкол, весной в ГИБДД изменилась процедура экзаменов. А знаете, сколько учеников сдают на права с первого раза? Не более четверти! При таких показателях не реформа нужна, а нечто большее

Откуда такая статистика? Сразу скажу, это моя оценка, а не официальные данные. Но я убежден, что она в принципе корректная, поскольку учитывает количество сдающих с первого раза теорию, перемноженное на тех, кто сразу выдержал и практический экзамен, к тому же с учетом внутренних экзаменов в автошколе. Выходит, что лишь около 25% получают права с первой попытки. Поговорив с недавними выпускниками автошкол, вы сами убедитесь в этом.

Однако в чем причина? Их плохо учат? С ними мало ездят? Валят на экзаменах? Пожалуй, все сразу.
Изменения в процедуре экзаменов в ГИБДД, случившиеся весной, можно лишь приветствовать. Исключим мелочи и оценим заметное новшество – из практического экзамена убрали так называемую площадку. Многие забили тревогу: как так, без проверки элементарных навыков выпускник автошколы сразу отправляется на настоящую дорогу! А по-моему, правильно! Он же выпускник, а не первоклашка.

И нечего полицейскому проверять, как кто паркуется. Его дело – безопасность дорожного движения, вот пусть и смотрит на дороге, как кандидат в автомобилисты движется в потоке, видит пешеходов, набирает скорость и проезжает перекрестки. Парковаться, конечно, тоже надо уметь, но этому пусть научит, а потом проверит инструктор автошколы – на внутренних экзаменах. Уж после них-то можно не бояться выезжать на улицы! По крайней мере, так должно быть…

Увы, боятся и выпускники, и выпускников автошкол. Плохо они водят! Так что отмена площадки – только первый шаг. Вторым должно стать возвращение экстерната или как минимум возможнос­ти дополнительной самостоятельной подготовки. Давайте честно: нынешняя программа в автошколе (60 часов вождения) – это слишком мало, без дополнительных уроков за рулем экзамен не сдать. Так почему не разрешить после (подчеркиваю – после) завершения курсов вождения, то есть уже с некоторым опытом, продолжить обучение самостоятельно? Ведь все равно родные и знакомые дают порулить там, где свободно, – на грунтовках или далеко за городом. Хотя сегодня пустить за руль человека без прав означает рискнуть собственными!

По-хорошему, надо расширять курс практических занятий в автошколе – добавлять ночную езду, автомагистраль и прочее. Может быть, за счет часов теории, в которую сегодня входят в числе прочих сведения, необходимые лишь профессионалам.

Кстати, о последних. Вспомню свою давнюю идею. Убежден, что надо вновь поделить автомобилистов на любителей и профессионалов. Наверное, могут быть другие определения, но суть ясна – один едет к себе на дачу, другой возит людей и грузы, тем самым зарабатывая на жизнь. А получить любительские права должно быть не сложнее, чем сейчас, а скорее проще.

Разрешить экстернат и самостоятельную дополнительную подготовку. Ввести автодело в программу общеобразовательных школ. Хотя бы курс ПДД, ведь пригодится всем, молодежь, если не за рулем машины, так на электросамокате станет ездить правильно. Нынешних уроков ОБЖ и визитов инспекторов ДПС на 1 сентября слишком мало, чтобы научить подростков безопасно передвигаться по дорогам и тротуарам.

Освоить современный легковой автомобиль и правила движения при системном подходе, наличии времени и желании – не самая сложная задача. Компьютеры-то осваивают. И вот такой «любитель», окончивший авто- или просто школу, получает право сесть за руль легковой машины. А заодно, как и сейчас, ездить на легком двухколесном транспорте. Работать же по найму, делать управление автомобилем своей профессией – ни-ни. Для этого – особое обучение.

Все иные виды транспортных средств даже не делить на категории, а просто учить водителей легковых моделей, грузовиков, автобусов, автопоездов (всего сразу) в специальных заведениях, к примеру в колледжах. Может, при такой системе и автошколы, зависшие между двух «нянек» в лице МВД и Министерства просвещения, станут вообще не нужны. Или, наоборот, найдут себе достойного «родителя». Курс в колледже – года два-три, за меньшее время не успеть (надо давать углубленные знания). И много ездить на разных машинах, по разным дорогам и даже вне таковых. Уделить время и логистике (сегодня это половина работы, например, дальнобойщика), и основам медицины, и психологии, конечно. Чтобы студенты знали ПДД не хуже гаишников! В часы практики обязательно включить настоящую контраварийную подготовку.

На выходе после такого обучения получим универсалов и профессионалов, готовых работать по найму в любой сфере транспортной отрасли. Причем работать безопасно. А то я помню свою учебу на категории D и E – на автобусе надо было остановиться так, чтобы ботинок инспектора-экзаменатора не поместился между подножкой и бордюром. Это было главное, что проверяли. А на ЗИЛе с прицепом – сдать назад прямо либо с поворотом на 90 градусов. Движение вперед вообще не проверяли!

Естественно, мои предложения – пока только идея. Возможно, что не идеальная. Но нам требуется импульс, нужно начать решать проблему кардинально и по настоящему, а не отделываться очередными косметическими изменениями и затем грустно удивляться, как плохо у нас готовят водителей и как тяжело сдавать на права. Вспомните, лишь каждый четвертый из нынешних учеников автошкол сдает экзамен с первого раза.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Антон Чуйкин
04 июля 2021

"С правом работы по найму"
Алексей Грамматчиков, редактор журнала «Эксперт»
26 июня 2021

"Седлать коней!"
Екатерина Квашенкина, руководитель проекта «Авто Mail.ru»
12 июня 2021

"Что за зверь такой – агрегатор?"
Евгений Липовицкий, автомобильный журналист
08 июня 2021

"Выдавливание прыщей "
Александр Андреев, автор программы «Народный тест-драйв» на радио «Вести FM»
05 июня 2021

"Кому обувь по сезону?"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Mercedes-Benz B-Class - mercedes-benz b-klasse 2015 руки помощи
Тест драйв
16 сентября 2016

Mercedes-Benz B-Class
"Руки помощи"

Интересные новости по теме

Автошколы попросили ГИБДД доработать новые правила сдачи экзаменов на права

Автошколы попросили ГИБДД доработать новые правила сдачи экзаменов на права

С весны 2021 года в России должен вступить в силу новый регламент по сдаче экзаменов на водительские права: предполагается исключение из практической части этапа «площадка» и введение единого испытания в городе. Однако, автошколы не готовы к внедрению новых правил 28 сентября 2020 0
Теоретический экзамен в ГИБДД «обогатят» новыми вопросами

Теоретический экзамен в ГИБДД «обогатят» новыми вопросами

В ГИБДД считают, что необходимо расширить теоретическую часть экзамена, включив туда вопросы об экстремальных ситуациях на дороге 09 апреля 2019 0
ГИБДД снова меняет экзамен

ГИБДД снова меняет экзамен

Если раньше ведомство пыталось внести изменения в практическую часть водительского экзамена, то теперь в ГИБДД решили взяться и за «теорию» 05 апреля 2019 0
Начинающих водителей «перепишут»

Начинающих водителей «перепишут»

С первого января все начинающие водители попадут под надзор. Автошколы будут обязаны заносить документы каждого учащегося об окончании водительских курсов в федеральный реестр 18 декабря 2018 0
Сдача экзаменов: грядут кардинальные перемены

Сдача экзаменов: грядут кардинальные перемены

В ГИБДД решили кардинально изменить систему экзаменов на водительские права, объединив два практических экзамена в один 25 апреля 2018 0
ГИБДД будет принимать экзамены на площадках автошкол

ГИБДД будет принимать экзамены на площадках автошкол

Отныне сдать на водительские права ученикам автошкол станет проще: Минюст утвердил приказы МВД, позволяющие сотрудникам ГИБДД принимать экзамены на право получения прав не только на специальных площадках при экзаменационных отделениях, но и на территории автошкол 19 мая 2017 0
Московские водители могут остаться без прав из-за проблем автошколы с лицензиями

Московские водители могут остаться без прав из-за проблем автошколы с лицензиями

Московские автомобилисты получили приглашение прийти и вернуть права в ГИБДД 29 июня 2016 0
http://www.freephotosbank.com

В России становится меньше начинающих водителей

Скорость "автомобилизации" населения России падает из-за кризиса 24 февраля 2016 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 9 3 1