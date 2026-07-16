Как любой может легко лишиться водительского удостоверения
Есть ли люди, которые ничего не боятся? Возможно, и есть, но это герои и век их недолог, многие из них не доживают до совершеннолетия и даже не успевают оставить потомство
Но есть и другая крайность — фобии. Если верить опросам ВЦИОМ, то примерно 78% опрошенных россиян испытывают те или иные фобии: кто-то боится высоты, кто-то темноты, толпы, или, наоборот, открытых пространств, страх потерять работу или боязнь публичных выступлений.
А есть сообщества, в которых фобия присуща примерно 99 % людей. Я сейчас про водителей, и это — фобия потерять права. Нет, правильно, если сел пьяным за руль, — лишился прав на год, сделал такое дважды — вообще лишился прав, навсегда. Но, когда вечером прыснул в нос безрецептурным лекарством, купленным в ближайшей аптеке, а утром попал под проверку с риском лишения прав, это уже несправедливо.
«Незамерзайка» — безусловно, полезная вещь, но она помогает лишиться прав, ведь мы ею дышим. Кто будет разбираться: если есть промили — значит виноват, я сам прошел через это испытание. Тогда мне повезло, так как после второй пробы результат оказался нулевым и меня отпустили, но нервы в тот день пострадали изрядно. Или вот еще, пытаясь проехать по заваленной снегом улице, задеваем зеркало припаркованного автомобиля — пустяк, но права придется отдать, закон есть закон, покинул место ДТП — тоже. В общем, способов потерять права много.
Но пугает даже не то, что на какое-то время ты становишься «бесправным» (год-полтора можно потерпеть), а то, через что надо пройти, чтобы вернуть право сеть за руль. Самая большая проблема — пересдача, по официальной статистике, сдать на права с первого раза удается только 12%, то есть 88% людей не сдают.
О чем это говорит? Ну первое — это то, что коррупция в ГИБДД значительно уменьшилась, а второе, что программа слишком усложнена, если больше 88% процентов людей не могут ее освоить.
И тут возникает еще один вопрос — зачем ПДД меняют и усложняют перманентно, для чего это? Ответ знаю. Для повышения безопасности движения, для спасения жизней. Но это не так, в итоге права получит только тот, кто сможет зазубрить все. Но вот вопрос: зазубрить и использовать в реальной жизненной обстановке — это одно и то же? Думаю, нет. Знание всех пунктов не гарантирует их исполнение, оно говорит только об усидчивости. Если верить статистике, то в десятых годах «теорию» сдавали 50% соискателей, а «площадку» — около 10%. Из чего можно понять, что учить реальным навыкам управления автомобилем лучше не стали, а упор делается на теоретической части, которая занимает около 130 часов, и ее год от года усложняют. А продолжительность программ вождения, особенно в городе и на трассах, минимальна. То есть реальное управление автомашиной занимает только 50 часов, можно ли за это время получить навыки уверенного вождения? Я думаю, нет. Получается, что все усложняется, но реальная подготовка только ухудшается, из автошкол выходят люди, не умеющие водить.
Для чего это делается, не совсем понятно. То ли таким образом боремся за экологию, сознательно усложняя получение документа. То ли ведомства, отвечающие за безопасность движения, так показывают свою работу, отчитываясь об изменениях, внесенных в ПДД. Можно только гадать.
Когда я сдавал на права, было около 50 билетов, которые требовалось выучить, а главное — понять принцип, и я их помню до сих пор. Были основные правила, которые каждый водитель знал и помнил на уровне рефлекса. Теперь для того, чтобы сдать экзамен, нужно выучить огромное количество отвлеченной информации, которую забудут сразу после сдачи «теории». Не сдал три раза — пересдача через полгода, а в регионах, где не полный комплект сотрудников ГИБДД, этот срок может быть и больше, так как число пытающихся получить заветные корочки растет, а штат сотрудников — нет. А через полгода-год, если сдал «теорию», то уже утерял навыки управления, и так по кругу.
Недавно читал новости, на какие ухищрения идут люди, чтобы сдать экзамен. Кто-то одевает очки с камерой и консультируется с друзьями по ходу экзамена, кто-то пытается советоваться с ИИ. Можно усмехнуться, но один получил срок, надеюсь, условный за использование «шпионского оборудования», второго оштрафовали. Это было бы смешно, если б не было так грустно. В общем, так и рождаются фобии. Может, пора положить этому конец и перестать превращать обычную проверку знаний в суровое наказание?
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