МВД предложило новую меру по борьбе с пьянством за рулем – конфискацию транспортного средства. Снова наезд на автомобилистов? Да, хотя история последовательного ограничения их прав началась уже вскоре после появления первого автомобиля и определения его в качестве «источника повышенной опасности»
нем рождения автомобиля считается 29 января 1886 года, когда Карл Бенц получил патент на свое изобретение – «моторваген». Однако период технического прогресса без ограничений закончился уже через 10 лет – 17 августа 1896 года в Лондоне под колесами машины погибла Бриджит Дрисколл, 44-летняя мать двоих детей. Авто признали «источником повышенной опасности», этот постулат вписали в правила дорожного движения всех стран планеты. И стали ограничивать водителей в разных правах, включая конституционные.
Знаете, сколько полезных знаний дает чтение книжки под названием «Конституция»? Вот, например: «Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Каждый может свободно выезжать за пределы РФ...» (ст. 27). Кто бы спорил! Только вот этот пункт распространяется далеко не на всех жителей страны.
К примеру, этого права ныне лишены сотрудники целого ряда ведомств и организаций, связанных с разными тайнами. А также те или иные должники, в числе которых и задолжавшие по административным штрафам за нарушение ПДД, и неплательщики налогов (в частности, транспортного). Причем решение о запрете выезда может вынести судебный пристав, даже решения суда не нужно! Главное, чтобы сумма задолженности превышала 30 тыс. рублей (а в некоторых случаях и вообще 10 тыс.). И о том, что закрыт выезд за рубеж, многие автомобилисты узнают только на границе. А в машине – жена, дети, ждавшие путешествия. Но чтобы разобраться, следует вернуться домой, попасть к приставу, оплатить долги и пени… Отпуск, разумеется, испорчен.
А вот другой важнейший постулат, основа законодательства в любой стране, в том числе в России, – презумпция невиновности. Так и записано в Конституции: «Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность» (ст. 49.2). Однако часто получается, что очень даже обязан, иначе будет считаться виноватым. Просто потому, что находился за рулем «источника повышенной опасности»! Примечание к ст. 1.5 КоАП РФ гласит: «Положение части 3 настоящей статьи не распространяется на административные правонарушения, предусмотренные главой 12 настоящего Кодекса… совершенные с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи...» То есть максимум, что может водитель, получивший штраф, – попытаться обжаловать решение в ГИБДД или в суде. Но чтобы попробовать отменить «электронное» решение, надо пройти через несколько инстанций, потратив не один день, а то и не один месяц, поскольку обжалованию в электронном виде штраф не подлежит.
Изучаем главный документ страны дальше: «Право частной собственности охраняется законом» (ст. 35.1). Попытка отменить его сто лет назад привела к печальным для страны последствиям – все это вроде бы помнят… Ан нет, оказывается, есть желающие вновь отменить священное право! Пусть и не для всех, а лишь для водителей, которые злоупотребили алкоголем перед тем, как сесть за руль. Хотя и без того борьба с такими людьми у нас идет давно и вполне успешно.
Только за ряд последних лет законодатели несколько раз ужесточали наказания за пьянство за рулем. Так, для водителей, попавшихся повторно, ввели уголовное наказание (до 2 лет лишения свободы), а также огромные штрафы – от 200 000 до 300 000 рублей (ст. 264.1 УК РФ). А это больше, чем в среднем стоит подержанный автомобиль у нас в стране, которому, напомню, по статистике, 13 лет.
Судя по всему, сработало: если в 2016 году к уголовной ответственности за «пьянку» было привлечено 75,3 тыс. человек, то спустя год – 72 тыс., а в прошлом и того меньше – 66,3 тыс. автомобилистов. Да и к административной ответственности в 2018-м привлекли на 14% меньше, чем за год до этого: народ осознает, что «принимать на грудь» перед вождением не стоит.
Тем не менее в МВД ныне захотели ужесточить КоАП и Уголовный кодекс. В частности, ввести конфискацию транспортного средства для пойманных пьяными за рулем во второй раз. Машину или мотоцикл в таком случае продадут с аукциона, причем не разбираясь, кому средство передвижения принадлежит – нарушителю, его родственнику, соседу или каршеринговой фирме. По мысли чиновников в погонах, нет ничего страшного в том, что, скажем, автомобилем по праву долевой собственности владеют несколько членов семьи: какая разница, если уж в принципе отменять право частной собственности? Притом что по любой логике выгоднее взыскать штраф, чем отбирать имущество, которое потом надо где-то хранить и продавать. Не говорю уже о поводах для возможной коррупции…
Словом, занимательное это занятие – чтение основного закона государства. Вот только делали бы это хоть иногда наши чиновники и депутаты. Может, они бы узнали, что «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление» (ст. 50.1). Или что «в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина» (ст. 55.2). А ведь любой автомобилист – это прежде всего гражданин и уже только потом владелец «источника повышенной опасности».
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