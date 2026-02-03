По целому ряду событий и фактов минувший 2025-й оказался грустнее растаявшего снеговика — недостаточно активные продажи новых автомобилей, ограничение кредитных операций, завышенные цены... Ну и, опять же, уход из России некоторых китайских автопроизводителей, которые, как оказалось, носили с собой пыльные чемоданы бизнес-просчетов
Оглядываясь назад, на ушедший 2025 год, невольно вспоминаешь три бренда — Skywell, Haima и Ora. У последнего в покровителях значится такой гигант, как GWM, поэтому с уходом из орбиты одной марки концерн практически «не заметил потери бойца». Что же касается двух первых, создается впечатление, будто за их российское продвижение отвечали люди с AliExpress.
Как можно было работать в России почти три года и не обзавестись официальным дистрибьютором? Это я про Skywell. Да, возразят мне, и так можно, — взять, к примеру, LiXiang. Но слишком неравными получаются весовые категории производителей и их модельные линейки. Еще в начале 2025 го люди, отвечавшие за бизнес Skywell, равно как и их коллеги из Haima, BAIC, Kaiyi и пр., заявили, что на 2025 год у них амбициозные планы и никуда уходить они не собираются. При этом уже на тот момент ни Skywell, ни Haima не демонстрировали никакой активности — «мертвые» сайты, предоставленные сами себе дилеры, проблемы с поставками машин.
Где-то в феврале ушедшего года я позвонил в петербургский автосалон Skywell, и мне ответили, что, мол, последний автомобиль реализовали еще летом 2024 го, причем с роскошной скидкой в 2 млн рублей. С осени все того же 2024 го ни одного гибрида и электромобиля Skywell не видели и в ростовском автоцентре. Подобная картина наблюдалась по всей стране. Числившиеся когда-то партнерами бренда российские автоцентры продолжали функционировать, но исключительно в сервис-интересах тех клиентов, кто в свое время приобрел у них автомобили.
Аналогичная ситуация сложилась и по марке Haima. Продавцы, с которыми удалось побеседовать минувшим летом, заявили, что не осознают себя частью официального дилерского корпуса Haima и продолжают жить по своим рыночным законам. То есть они привозили машины под конкретного клиента, однако большой выгоды заказчику это не давало, ценник сильно «кусался». И потому партнеры Haima торговали совершенно другими марками.
На официальном сайте Haima, как сейчас помню, значилось всего 4 автомобиля (все — минивэны), социальные сети «поросли бурьяном», но официальных заявлений о прекращении работы в России компания так и не сделала. Объемы продаж Haima всегда были мизерными, китайцы не желали вкладываться в российский бизнес, причем много чего требовали от наших продавцов. Именно по этим причинам у Haima в свое время не заладилась сборка на черкесском заводе Derways.
Когда на один автосалон приходится менее 5–10 реализуемых машин в месяц, это уже не бизнес, а самоистязание, и говорить о какой-либо активности на рынке точно не приходится. Опять же, что у Haima, что у Skywell были крайне ограниченные модельные линейки, слабая маркетинговая стратегия и недостаточная адаптация автомобилей под специфику российского потребителя.
На таких «хромых кобылах» далеко не уедешь, и пример ушедших компаний должен насторожить игроков нынешних. А их, по подсчетам той же Ассоциации РОАД, на российском рынке продается порядка 60 автомобильных брендов. Большую часть китайских марок, действующих сегодня на нашем рынке, мы знать не знаем, и нам это точно не нужно. Настанет время, когда этот мыльный пузырь лопнет и мы будем выбирать между 10–15 марками. Естественно, сильными, официальными, говорящими со своими покупателями на понятном языке.
Из тех известных китайских компаний, кто может подать сигнал SOS уже в 2026 м, мне почему-то видится Kaiyi. Ну не получается у бренда грамотно торговать машинами, пусть и производимыми на территории России («Автотор»). А пересмотреть свою локальную дистрибуцию, как это минувшей осенью сделал BAIC, жизненно необходимо. Напомним, что пекинцы решили не разбрасываться по сегментам, в которых им «нечего ловить», а сосредоточиться в нише рамных внедорожников, где у BAIC есть реальные шансы быть замеченным. Интересно было бы прямо сейчас перенестись на год вперед, чтобы посмотреть — получилось ли?..
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
