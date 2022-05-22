Злостные нарушители – одна из главных проблем на дорогах. Как с ними бороться? Усиливать наказание за повторный проступок, выписывать штрафные баллы, а может, вернуться к «дыркам» в правах? Оцениваем аргументы за и против

И.М.: Число водителей, которые преспокойно выезжают на дорогу, имея сотни штрафов за нарушения Правил ежегодно, исчисляется тысячами! И с этим надо что-то делать. Поэтому в Минюсте сейчас вовсю пишут проект нового Кодекса об административных нарушениях – КоАП. Опубликовано уже три варианта. И в каждом из них была прописана новая статья – «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». Согласно ей, если водитель в течение года трижды грубо нарушил ПДД (а к грубым нарушениям относится, например, превышение скорости на 60 км/ч и более; проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд на встречку и т.д.), то ему грозит не только штраф, но и лишение водительского удостоверения на 1–1,5 года. По сути, это введение штрафных баллов: набрал три – и до свидания, права!

А.Ч.: Всякий раз, когда я слышу про баллы, вспоминаю прекрасный фильм 1982 года «Инспектор ГАИ». Поймав за нарушение пройдоху, директора автосервиса Трунова, честный инспектор Зыкин собирается сделать ему прокол в талоне предупреждений, который тогда шел в паре с правами. Не вдаваясь в тонкости мастерской игры Михалкова и Никоненко, напомню, что талончик хитрый Трунов закатал в пластик, так что компостер гаишника его не брал. Но Зыкин берет в подмогу придорожный столбик и, расположив на нем документ, крепким ударом делает прокол.

Талон предупреждений работал как мера воздействия на злостных и (или) постоянных нарушителей. За три «дырки», полученные в течение года, права отбирали – на все следующие 365 дней. Каждый прокол действовал ровно год, а после сгорал. Затем талон заменила карточка учета правонарушений, в которой уже не проколы делали, а вписывали штрафные баллы. Чем «дырка» была лучше балла, так это невозможностью подделки. Двойки в школьных дневниках все исправляли? А дырку, получившуюся после слишком усердной подчистки, скрыть уже было невозможно…

Помню, как мой дядюшка, вернувшись в машину после долгого разговора с гаишником, поделился:

– «Дыркой» меня пугал, смотри, дескать, у тебя сейчас уже третья будет!

– И что, проколол?

– Да, но прежней уже год, так что нестрашно.

Теперь понимаю, чего они так долго разговаривали и почему тот сержант пугал и на что рассчитывал. Собственно, именно из-за коррупционной составляющей талон в конце концов отменили. Водители вздохнули с облегчением – кондуит остался в прошлом. Кто не помнит: кондуит – это классный журнал в царской России, куда записывали проступки гимназистов. А водителей еще обязывали этот кондуит с собой возить!

В общем, ничего нового в предлагаемой системе «дыр»…, то есть баллов, нет. Боюсь, что и недостатки ее выплывут те же: «Может, обойдемся без баллов, господин инспектор? Денежкой оно как-то проще, и даже штраф не надо оформлять». Как в свое время талон предупреждений буквально подстегнул такие предложения и, следовательно, коррупцию, так и нынешние баллы могут сработать не только и не столько на безопасность… Кстати, и еще одно соображение. Необходимость оплатить штраф плюс начисленные баллы – это уже двойное наказание водителя за одно правонарушение. Разве не так?

И.М.: Обратимся не к печальному, а к положительному опыту. Балльную систему давно и успешно применяют в Германии. Штрафы и баллы – это, объяснил мой немецкий друг, специалист по безопасности, как в медицине: лечение острой и хронической стадии заболевания. Штрафом наказывают водителя, случайно нарушившего ПДД. А баллы лечат «хронику»: если их накопилось много, значит, гражданин систематически нарушает Правила, и ему лучше подумать да походить пешком. То есть балльная система защищает участников движения от людей, которые осознанно нарушают ПДД.

Более того, в Германии штрафные баллы (пункты) за нарушения Правил может получить не только автомобилист, но и любой человек в возрасте старше 12 лет. Скажем, подросток, который проехал на велосипеде на красный свет. А вся информация о накопленных баллах хранится в Федеральном управлении автотранспорта Германии. До 2014 года у любого немца старше 12 лет был лимит в 18 баллов. Набрал их – лишение Прав минимум на полгода. Потом регламент ужесточили и количество баллов сократили до 8.

Баллы начисляют за серьезные нарушения ПДД, и в зависимости от тяжести поступка они имеют свой «срок хранения». И могут не сгорать годами. Обычно один пункт живет 2,5 года, а три (тяжелое нарушение) – 10 лет. Впрочем, как только на счету осталось меньше четырех баллов, водитель получает предупреждение и отправляется на однодневные занятия по безопасности дорожного движения. Платные, между прочим, зато после этого можно списать 1 балл (раз в 5 лет).

Заработал 6–7 штрафных баллов – снова отправляйся на семинар, но уже без права удалить пункты. А если сжег все 8 баллов, лишение прав неизбежно. Срок определит суд, а по его истечении придется сдать экзамены и пройти психологический тест на вменяемость (все – за деньги). Немцы называют это «идиотен тест» и говорят, что пройти его очень сложно.

За что можно получить штрафные баллы в Германии? К примеру, за превышение скорости в населенном пункте более чем на 20 км/ч, это стоит 1 балл (и штраф, естественно). За использование любого гаджета в машине, если работает двигатель (даже если она стоит), – тоже 1 балл. Опасный обгон на автобане или несоблюдение необходимой дистанции – опять 1 балл. А вот за опасные гонки на дороге (любимая наша «игра в шашечки») могут сразу впаять все 8 баллов. Вождение в нетрезвом виде, когда в крови менее 0,5 промилле алкоголя, стоит 3 штрафных балла плюс большой штраф. Если уровень алкоголя выше – сразу в суд, который точно лишит прав. А вот нарушение правил парковки считается мелким – за него баллы вообще не начисляют… При этом 95% жителей Германии считают, что балльная система способствует повышению безопасности дорожного движения...

А.Ч.: Хорошо, в такой законопослушной стране, как Германия, балльная система себя оправдала. Допустим даже, что и мы стали законопослушными, а правоохранители – абсолютно неподкупными, так что баллы позволят вычислить и отсеять немногочисленных маргиналов. Но как их начислять и где хранить – баллы, конечно, а не нарушителей? Ну не колоть же в XXI веке дырки в талончике…

Немецкий Фленсбург – место, известное всем тамошним водителям, поскольку в этом городе формировались все архивы нарушений. Не удивлюсь, если там по-прежнему можно разыскать сведения, что какой-нибудь герр Шмидт получил свой первый балл в 1965-м, когда под мухой сел за руль.

Конечно, теперь все хранится в цифровом виде, в объемных базах данных и уже никогда бесследно не исчезнет. Но как только мне говорят про базы данных нашего, а не немецкого МВД, я погру­жаюсь в глубокий скепсис. Приведу три небольших примера несовершенства компьютерной техники (человеческий фактор тоже не сбрасываю со счетов). Много лет назад меня потрясла клавиатура в экзаменацион­ном подразделении ГАИ. Она была закрыта самодельным жестким чехлом, так что на поверхности остались только три кнопки, по числу вариантов ответа. Чехол был темно-зеленым, кстати. А вот совсем свежее: в конце прошлого года было несколько сбоев в системе ГИБДД, поскольку на серверы что-то протекло. Кажется, как раз права нельзя было обменять и получить. Наконец, история с ненужными медосмотрами: сколько лет уже предложению допустить ГИБДД к базам данных Минздрава, чтобы отказаться от этого анахронизма – водительской медкомиссии? Оно так и остается предложением, а не реальностью. И в таких базах данных собираются хранить наши баллы, от которых зависит, будем мы с правами или без?

Впрочем, главный аргумент я приберег напоследок. А зачем вообще в современном мире нужны баллы или «дырки», если любой инспектор прямо на дороге может обратиться к базе нарушений и в зависимости от того, что он там увидит, вести дальнейший разговор. Поскольку тут же увидит, злостный перед ним нарушитель или случайно совершивший промашку водитель. Зачем баллы, если за них говорит количество штрафов? Вот только видит ли их инспектор на дороге или хотя бы судья в районном суде? Баллы ради баллов. Тот же кондуит. И никакая не Германия.

И.М.: Балльная система для водителей сформировалась в Европе более полувека назад – и доказала свою эффективность в борьбе с опасными нарушителями ПДД. Так что с этой точки зрения она нужна и важна. И, видимо, появление таковой в России не за горами. Вот только думается, что в наш цифровой век куда проще и надежнее поручить работу по выявлению подобных «рецидивистов» системам слежения и компьютерным базам. У нас же по старинке собираются отдать эту обязанность сотрудникам ДПС – данные от систем видеофиксации предлагается не учитывать, глаз гаишника куда острее! А поскольку число инспекторов, работающих «на земле», сокращается, то, боюсь, эффект окажется близким к нулю, и на дорогах будут спокойно разъезжать водители с сотнями штрафов в кондуите.