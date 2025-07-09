Автомобильный портал Motorpage
9 июл 2025

Максимальный штраф за отказ остановиться по требованию полиции увеличен до 10 тысяч рублей

Максимальный штраф за отказ остановиться по требованию полиции увеличен до 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, существенно усиливающий административную ответственность за отказ водителя остановить транспортное средство по требованию сотрудника полиции

Ранее за игнорирование требования инспектора об остановке предусматривался штраф в размере от 500 до 800 рублей. Новый закон увеличивает сумму наказания в разы. Теперь водителям грозит штраф от 7 000 до 10 000 рублей. Более того, для повторных нарушителей вводятся еще более строгие меры: либо штраф в максимальном размере, либо лишение водительских прав сроком до шести месяцев.

Кроме того, закон расширяет сферу ответственности за несоблюдение требований к весогабаритному контролю транспортных средств. Так, теперь водители, отказавшиеся пройти соответствующую проверку, могут быть оштрафованы на сумму до 600 000 рублей. Такие же санкции предусмотрены за движение тяжеловесных грузовиков (более 3,5 тонн) с нарушениями в зоне автоматического контроля.

Особое внимание уделено иностранным перевозчикам. В случае аналогичных нарушений штраф в размере 600 000 рублей будет налагаться на водителя, а не на транспортную компанию, как это было ранее.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lamborghini Urus 2019 вид спереди

Lamborghini отказывается от полностью электрического Urus

09 июля 2025

Bentley представил концепт своего первого электромобиля

09 июля 2025

Nissan откладывает запуск двух новых электромобилей из-за падения популярности электрокаров

08 июля 2025

Honda отказалась от идеи выпуска большого электрического кроссовера

08 июля 2025

Глава Ford предрекает исчезновение половины офисных профессий из-за ИИ

08 июля 2025

Foxconn будет производить электрокары на заводе Nissan

08 июля 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

SOUEAST S09 - soueast s09 (2025) большой suv из семьи chery Тест драйв
04 июля 2025

SOUEAST S09
"Большой SUV из семьи Chery"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) забудьте о частых заправках
Тест драйв
27 июня 2025

Exeed Exlantix ET
"Забудьте о частых заправках"
VGV U70 Pro - vgv u70 pro (2024) китайская марка, немецкий дизайн, белорусское производство
Тест драйв
20 июня 2025

VGV U70 Pro
"Китайская марка, немецкий дизайн, белорусское производство"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 6 1 0 0