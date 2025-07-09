Максимальный штраф за отказ остановиться по требованию полиции увеличен до 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, существенно усиливающий административную ответственность за отказ водителя остановить транспортное средство по требованию сотрудника полиции

Ранее за игнорирование требования инспектора об остановке предусматривался штраф в размере от 500 до 800 рублей. Новый закон увеличивает сумму наказания в разы. Теперь водителям грозит штраф от 7 000 до 10 000 рублей. Более того, для повторных нарушителей вводятся еще более строгие меры: либо штраф в максимальном размере, либо лишение водительских прав сроком до шести месяцев.

Кроме того, закон расширяет сферу ответственности за несоблюдение требований к весогабаритному контролю транспортных средств. Так, теперь водители, отказавшиеся пройти соответствующую проверку, могут быть оштрафованы на сумму до 600 000 рублей. Такие же санкции предусмотрены за движение тяжеловесных грузовиков (более 3,5 тонн) с нарушениями в зоне автоматического контроля.

Особое внимание уделено иностранным перевозчикам. В случае аналогичных нарушений штраф в размере 600 000 рублей будет налагаться на водителя, а не на транспортную компанию, как это было ранее.

