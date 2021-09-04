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А штраф и ныне там

В непростой жизни автомобилистов в кои веки наметилось небольшое послабление: с 1 сентября этого года закон разрешил гражданам обжаловать постановления об административных правонарушениях в электронном виде. Можно радоваться? Не уверен...

Прежде всего, пока речь идет лишь о возможности доставить документы в ГИБДД не лично или заказным письмом, а по электронной почте. Конечно, это хорошо. Вот только достаточно ли, чтобы действительно решить проблему?

Согласно статистике, в прошлом году с помощью камер фотофиксации было вынесено более 145 млн штрафов на общую сумму 94 млрд рублей, из которых свыше 22 млн штрафов (15% от общего числа) остались неоплаченными. Ими занялись судебные приставы. Надеюсь, успешно. Хотя 15% несобранных штрафов – это как недоработки самой службы судебных приставов, так и отсутствие надежной системы информирования граждан, которые зачастую попросту не в курсе, что за ними числятся какие-то штрафы.

Дело в том, что на всех этапах этой процедуры то и дело возникают самые разные ошибки – и технические, и человеческие. По многочисленным опросам, проводившимся среди автомобилистов, примерно 30% респондентов уверяли, что хоть раз получали незаконные, ошибочные или несправедливые штрафы. Да, сбои системы случаются. Но вот что интересно: практически 90% тех, кто считал себя несправедливо оштрафованным… предпочитали заплатить всю сумму (или со скидкой половину), лишь бы не связываться с «замечательной» системой обжалования. Потому что уверены: это напрасная трата времени и сил.

Я сам в прошлом году оказался в схожей ситуации. В конце июня моей жене вдруг пришла повестка в суд. При этом понять из документа, зачем и почему, было совершенно невозможно. Я все же разобрался и узнал, что обвиняют ее в нарушении правил платной парковки, и штраф за это составляет 5000 рублей. Более того, нарушила она дважды, и оба раза еще… в начале января. Полгода назад!

Никакой информации от пристава Лешановой, которая возбудила исполнительное производство, не было – ни письма, ни звонка. Естественно, время, чтобы оспорить протокол, уже давно вышло. Так что мы в принципе не знали об этих нарушениях! На всякий случай проверил по трекеру на сайте Почты России – нет, по данным ведомства, письмо нам никто не доставлял. Распечатал эту информацию, изучил сайт Госуслуг (его вообще-то проверяю регулярно) и вижу: информация об этих самых штрафах появилась, но… лишь в конце июня! Скачал и распечатал как подтверждение того, что о штрафах мы до сих пор знать даже не могли. Понятно, оплатили их и пошли в суд, уверенные, что легко докажем свою правоту, и исполнительное производство по делу о неуплате штрафов будет обязательно закрыто.

Судья Ершова выслушала супругу и через несколько минут вручила... типовой приговор, где было написано, что ее как злостного неплательщика суд приговаривает к уплате нового штрафа в двойном размере. То есть еще 20 000 рублей! А все наши доводы о том, что мы и не подозревали о существовании штрафа, признала… несущественными. «Вы обязаны были узнать, а где – не мое дело; можете обжаловать решение!» И отправила восвояси, ведь за нами в тот день в очереди в ее кабинет по тому же поводу стояли еще человек сорок. Для которых, без сомнения, были уже заготовлены написанные под копирку решения суда – оставалось лишь вписать фамилии и место «совершения преступления».

Подобные истории есть у многих из моих знакомых. Говорит это об одном: нынешняя система определенно настроена на обвинительный уклад. При том что часть 3 статьи 1.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации гласит совершенно однозначно: «Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица». Как думаете, судья об этом знала? Думаю, наверняка...

На этом фоне очередная новация Минюста буквально повергает в шок. Еще бы, предложено ввести систему автоматического списания денег с банковских счетов граждан, не оплативших штрафы за нарушения Правил дорожного движения. Вместо неудобной, несовершенной и не самой эффективной системы исполнительного производства хотят ввести некий «упрощенный порядок», когда информационная система сама станет списывать долги даже без приставов. Все будет в точности, как в старом советском анекдоте, когда гаишник останавливает машину и требует уплатить штраф на месте. «Но я же ничего не нарушил», – возмущается водитель. «А моя семья не может ждать, когда ты нарушишь!» Только вместо семьи здесь государство.

А что будет в случаях, подобных моему? Нередко о своих штрафах водители не знают, пока не начинают действовать судебные приставы, – система информирования отлажена довольно плохо. Как, впрочем, и система обратной связи. Можно ли в такой сложной ситуации предлагать закон, однозначно «играющий» только в одни ворота? Для начала, как полагают многие эксперты, надо обязательно внести в КоАП статью, согласно которой постановление, информация о котором в 10-дневный срок не появилась на сайте Госуслуг, должно быть автоматически отменено!

…Итак, с приходом осени мы сможем попытаться обжаловать по электронной почте штраф, который считаем незаконным. Автомобилист соберет все документы, отсканирует, отправит. А что дальше? Боюсь, рассматривать жалобу поручат тому же офицеру, который ранее и подписал постановление о штрафе. Причем на каждое письмо у него снова будет отведено десять секунд. Догадываетесь, каков будет ответ?

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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