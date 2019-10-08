В России вновь предлагают ввести странную льготу для электромобилей, словно пытаясь лечить суровый недуг листом подорожника…
Россия в автомобильном плане, увы, страна неблагополучная. Рынок новых машин скудный, интересные модели с пробегом заблокированы пошлинами, дорог мало, а хороших еще меньше… Словом, проблем – и за десяток лет не разгрести. Но наши законодатели изо всех сил пытаются идти в ногу с Европой, предлагая подчас прогрессивные решения как бы в духе времени.
Недавно в Минпромторг и МВД попал законопроект Национальной технологической инициативы «Автонет». В нем обосновано освобождение владельцев электрокаров от платы за проезд по коммерческим дорогам. Серьезность делу придает то, что НТИ – вовсе не клуб фанатов машин на батарейках, а комиссия высоких чинов, призванных обеспечить России ни много ни мало глобальное технологическое лидерство к 2035 году.
Казалось бы, все правильно, так во всем цивилизованном мире происходит – забота об экологии, поощрение инноваций... Соглашусь, но с ключевой оговоркой. Акценты следует расставить иначе: льготы – не бонус, а (пока) средство выживания электромобилей. Без ощутимой господдержки аккумуляторные машины – обычно дорогие и не всегда эффективные – конкуренции с традиционными двигателями не выдержат. И это не мое личное мнение, а факт, не раз озвученный экспертами по обе стороны океана. И в Калифорнии, и в Китае более-менее активно покупают электромобили только по одной причине – они выгоднее. Вчера вот в Европе безмерно любили дизели, считая их эталоном, а уже сегодня они почти под запретом – такова политика и рычаги ее воздействия.
Вообще совершенно нормально, что свежей технологии завоевать место под солнцем без поддержки сложно. Соль в другом – размер этой самой поддержки имеет определяющее значение. На Западе, да и в Азии она носит комплексный и системный характер. А у нас это лишь разрозненные инициативы на местах. Напомню, в Москве электрокары можно парковать бесплатно, в Калужской области за них не берут транспортный налог. Приятно, но непозволительно мало.
И вот предлагают отменить для «электричек» платный проезд по дорогам. Парадоксально уже само обоснование инициативы. Дескать, экономического урона государство не заметит, потому что в стране машин на батарейках ничтожное количество – около 4 тыс. в 50-миллионном автопарке. За первые полгода 2019-го, по данным «Автостата», в России нашли покупателей аж… 147 электромобилей.
Так вот, потенциальные владельцы альтернативного транспорта подобную льготу тоже, скорее всего, не заметят – она утонет в омуте прочих расходов. А значит, и изменить структуру рынка не выйдет. Ведь основная проблема электрокаров в ином: они утратили главную ценность автомобиля классического – не способны дать полного ощущения свободы. Конечно, это достаточно эфемерное понятие, но вы же сейчас не прокручиваете в уме перед выездом маршрут во всех деталях? Если не брать в расчет экстремальные регионы вроде Чукотки, то обычный водитель знает: и АЗС по пути точно найдутся, и шланг в горловину бака влезет, и нужный сорт бензина или солярки с вероятностью 99% будет в наличии.
А выезд на электромобиле, даже самом дальнобойном, – всегда маленький вызов, приключение. Энергия ведь рано или поздно закончится, а где найти зарядку подходящего формата? Не окажется на точке высоковольтного экспресс-терминала, придется час, два, а то и три на ожидание заложить. Если не челночить по заученному до дыр маршруту «офис – дом» (причем с гаражом и розеткой), мозг превращается в калькулятор – любой поворот влево-вправо приходится просчитывать. Разумеется, массовому потребителю такой подход чужд, отчего покупают аккумуляторные модели в нашей стране по большей части корпоративные парки да редкие модники, фанаты экологии и к тому же люди обеспеченные.
Нужной инфраструктуры катастрофически не хватает – это понятно, но не в одних зарядках дело. При желании можно и так ездить, подпитываясь где придется. Вон, китайцы из молодого бренда Aiways погнали своим ходом электрокроссоверы на выставку во Франкфурт, и ничего – во время остановки в Москве особо не жаловались. И Jaguar устроил на I-Pace пробег из столицы в Питер и назад. Но мир идет к тому, что люди привыкают к удобным решениям. Говоря компьютерным языком, в два клика (а лучше в один). Бензиновый или дизельный автомобиль в эту концепцию вписывается, электрический – нет. Невозможно пока заменить батарею или накачать ее энергией за минуту-другую, как топливом на обычной АЗС. Неприятно судиться с «серым» импортером крутой Tesla ценой в 20 млн из-за мелочи вроде дефектных ключей. Не хочется вместо уюта официального дилера искать специализированную мастерскую для обслуживания диковинной техники.
Иными словами, полумерами в этом вопросе не обойтись. Или государство смело объявляет курс на электрификацию и делает все, чтобы минимизировать проблемы такого транспорта и подчеркнуть достоинства: отменяет ввозные пошлины, массово строит терминалы быстрой зарядки, стимулирует автопроизводителей на легальные поставки, а граждан – на покупки (и это уже похоже на стратегию), или же ограничивается подачками в надежде на саморегуляцию рынка. Но при таком раскладе предложение отменить плату за проезд по дорогам выглядит как зерно, посеянное в камень, – авось взойдет когда-нибудь.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Электромобили должны звучать
С 1 июля 2019 года в Евросоюзе вступит в силу закон, согласно которому электромобили обязаны шуметь при движении со скоростью до 20 км/ч. Звук будет предупреждать пешеходов и велосипедистов о приближении транспортного средства
Российский рынок подержанных автомобилей начал оживать
Российский рынок подержанных автомобилей начал восстанавливаться: в августе на нем впервые за долгое время отмечен довольно значительный рост
Франция к 2040 году запретит машины с двигателями внутреннего сгорания
Власти Франции решили к 2040 сделать легковой рынок страны абсолютно «зеленым»: в этой стране планируется полностью запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В правительстве говорят, что у автопроизводителей еще достаточно времени
В Москве появятся парковки только для электромобилей
В Москве хотят создать отдельные места для стоянки электромобилей. Располагаться они будут вблизи зарядных станций, сегодня к ним электромобиль просто не может подъехать, так как парковочное место зачастую занято обычной машиной
Tesla обогнала по рыночной цене BMW
Компания Tesla, несмотря на все долги и убыточность, обогнала по рыночной цене концерн BMW AG, выйдя на четвертое место среди всех мировых автопроизводителей. Правда, успех был кратковременным, но аналитики не исключают, что Tesla вновь обойдет баварцев
Обязательные электронные ПТС введут с июля 2018 года
Ранее планировалось перейти на электронный учет с июля этого года. Однако к этому оказались не готовы ни страны ЕАЭС, ни участники рынка
Власти РФ планируют создать единый реестр электрокаров
Такая мера поможет владельцам «зеленых» автомобилей продолжать пользоваться государственными льготами