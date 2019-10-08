В России вновь предлагают ввести странную льготу для электромобилей, словно пытаясь лечить суровый недуг листом подорожника…

Россия в автомобильном плане, увы, страна неблаго­получная. Рынок новых машин скудный, интересные модели с пробегом заблокированы пошлинами, дорог мало, а хороших еще меньше… Словом, проблем – и за десяток лет не разгрести. Но наши законодатели изо всех сил пытаются идти в ногу с Европой, предлагая подчас прогрессивные решения как бы в духе времени.

Недавно в Минпромторг и МВД попал законопроект Национальной технологической инициативы «Автонет». В нем обосновано освобождение владельцев электрокаров от платы за проезд по коммерческим дорогам. Серьезность делу придает то, что НТИ – вовсе не клуб фанатов машин на батарейках, а комиссия высоких чинов, призванных обеспечить России ни много ни мало глобальное технологическое лидерство к 2035 году.

Казалось бы, все правильно, так во всем цивилизованном мире происходит – забота об экологии, поощрение инноваций... Соглашусь, но с ключевой оговоркой. Акценты следует расставить иначе: льготы – не бонус, а (пока) средство выживания электромобилей. Без ощутимой господдержки аккумуляторные машины – обычно дорогие и не всегда эффективные – конкуренции с традиционными двигателями не выдержат. И это не мое личное мнение, а факт, не раз озвученный экспертами по обе стороны океана. И в Калифорнии, и в Китае более-менее активно покупают электромобили только по одной причине – они выгоднее. Вчера вот в Европе безмерно любили дизели, считая их эталоном, а уже сегодня они почти под запретом – такова политика и рычаги ее воздействия.

Вообще совершенно нормально, что свежей технологии завоевать место под солнцем без поддержки сложно. Соль в другом – размер этой самой поддержки имеет определяющее значение. На Западе, да и в Азии она носит комплексный и системный характер. А у нас это лишь разрозненные инициативы на местах. Напомню, в Москве электрокары можно парковать бесплатно, в Калужской области за них не берут транспортный налог. Приятно, но непозволительно мало.

И вот предлагают отменить для «электричек» платный проезд по дорогам. Парадоксально уже само обоснование инициативы. Дескать, экономического урона государство не заметит, потому что в стране машин на батарейках ничтожное количество – около 4 тыс. в 50-миллионном автопарке. За первые полгода 2019-го, по данным «Автостата», в России нашли покупателей аж… 147 электромобилей.

Так вот, потенциальные владельцы альтернативного транспорта подобную льготу тоже, скорее всего, не заметят – она утонет в омуте прочих расходов. А значит, и изменить структуру рынка не выйдет. Ведь основная проблема электрокаров в ином: они утратили главную ценность автомобиля классического – не способны дать полного ощущения свободы. Конечно, это достаточно эфемерное понятие, но вы же сейчас не прокручиваете в уме перед выездом маршрут во всех деталях? Если не брать в расчет экстремальные регионы вроде Чукотки, то обычный водитель знает: и АЗС по пути точно найдутся, и шланг в горловину бака влезет, и нужный сорт бензина или солярки с вероятностью 99% будет в наличии.

А выезд на электромобиле, даже самом дальнобойном, – всегда маленький вызов, приключение. Энергия ведь рано или поздно закончится, а где найти зарядку подходящего формата? Не окажется на точке высоковольтного экспресс-терминала, придется час, два, а то и три на ожидание заложить. Если не челночить по заученному до дыр маршруту «офис – дом» (причем с гаражом и розеткой), мозг превращается в калькулятор – любой поворот влево-вправо приходится просчитывать. Разумеется, массовому потребителю такой подход чужд, отчего покупают аккумуляторные модели в нашей стране по большей части корпоративные парки да редкие модники, фанаты экологии и к тому же люди обеспеченные.

Нужной инфраструктуры катастрофически не хватает – это понятно, но не в одних зарядках дело. При желании можно и так ездить, подпитываясь где придется. Вон, китайцы из молодого бренда Aiways погнали своим ходом электрокроссоверы на выставку во Франкфурт, и ничего – во время остановки в Москве особо не жаловались. И Jaguar устроил на I-Pace пробег из столицы в Питер и назад. Но мир идет к тому, что люди привыкают к удобным решениям. Говоря компьютерным языком, в два клика (а лучше в один). Бензиновый или дизельный автомобиль в эту концепцию вписывается, электрический – нет. Невозможно пока заменить батарею или накачать ее энергией за минуту-другую, как топливом на обычной АЗС. Неприятно судиться с «серым» импортером крутой Tesla ценой в 20 млн из-за мелочи вроде дефектных ключей. Не хочется вместо уюта официального дилера искать специализированную мастерскую для обслуживания диковинной техники.

Иными словами, полумерами в этом вопросе не обойтись. Или государство смело объявляет курс на электрификацию и делает все, чтобы минимизировать проблемы такого транспорта и подчеркнуть достоинства: отменяет ввозные пошлины, массово строит терминалы быстрой зарядки, стимулирует автопроизводителей на легальные поставки, а граждан – на покупки (и это уже похоже на стратегию), или же ограничивается подачками в надежде на саморегуляцию рынка. Но при таком раскладе предложение отменить плату за проезд по дорогам выглядит как зерно, посеянное в камень, – авось взойдет когда-нибудь.