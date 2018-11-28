Принято считать, что в России автомобилистов все сильнее притесняют, а вот там, «за бугром», – катайся куда хочешь и как хочешь. Правда ли?

Так получилось, что изрядная часть моей жизни посвящена автомобильным путешествиям и внедорожным приключениям. Вне асфальта намного интереснее – там местами тяжело, всегда непредсказуемо, зато неизменно удивительно. В городах первозданной, дикой природы не осталось, вот, видимо, и сублимируется тоска жителя бетонных гетто в страсть к дальним странствиям на колесах. Бывает, вернешься из очередных лесов или гор, делишься впечатлениями со страниц родного издания, а иные читатели пишут в комментариях к репортажу: «Да как посмели? Это же сколько лет колея зарастать будет? Варвары!» Причем чаще всего такую реакцию вызывают отчеты о трофи рейдах, где машины действительно ползут по крышу в болоте и ломятся через лес – дорог в таких местах попросту нет.

К счастью, гневных диванных критиков джиперского движения тотальное меньшинство. Я радуюсь этому вовсе не оттого, что мне наплевать на природу, в какой бы стране она ни находилась. Как раз наоборот, жизнь показывает: кто больше времени проводит за пределами домашних каменных стен, тот и ценит уют Земли превыше всего. И уж точно не будет сознательно вредить окружающей среде. А с соревнованиями, теми же трофи-рейдами, еще проще – на совесть надеяться не надо. Организаторы обязаны согласовывать маршрут и район проведения заездов с властями.

Возьмем для примера крупнейший в мире внедорожный фестиваль «Ладога-Трофи»: там не прокладывают спецучастки по водоохранным зонам, иначе не избежать санкций вплоть до запрета мероприятия. А из палаточного лагеря не уедет ни один участник, пока место стоянки не проверит инспектор на предмет убранного мусора. Вездеходы действительно оставляют колеи и будоражат болота, однако происходит это в тех местах, которые восстанавливаются очень быстро, приезжаешь через год, а следов спортивной борьбы и в помине нет.

Так что в этом вопросе, как и в любом другом, важен баланс. В России драконовский, несправедливый транспортный налог, в крупных городах водителей давят платными парковками, стращают экологическими запретами на въезд в центр и платными дорогами. Но у нас пока не отняли главной автомобильной ценности – свободы передвижения. Свернул на ближайшую лесную дорогу – и вот тебе приключения на все выходные: где найти трактор, чтобы вытянул из раскисшей колеи? Рванул на юг – откапывай машину в астраханских песках. А если уж совсем рисковый, попробуй по зимнику до Чукотки доехать.

В Америке, стране с богатейшей автомобильной культурой, такой фокус не пройдет. Кругом национальные парки и частные территории. Заехал туда нелегально, «по случайности», никто разбираться не будет – вызовут шерифа, рейнджеров, а то и пристрелят на месте без разговоров. Поэтому найти серьезное бездорожье – огромная проблема. По большому счету выход один – вывозить вездеход на официальные трассы. Их много, они живописные, есть проще и сложнее, но даже на культовой Rubicon Trail на границе Калифорнии и Невады (именно там проходит проверку на прочность Jeep Wrangler Rubicon) запрещено накатывать свежие колеи. Как утвердился маршрут полвека назад, так и ползи. И все равно егерям, что тропа проложена по неубиваемым скальным породам. Вокруг реликтовые леса национальных парков, так что будь добр respect rules – уважай правила. Доходит до того, что курящих джиперов заставляют возить с собой бутылки с водой, чтобы топить в них окурки. Ведь упади тлеющая сигарета на сухую траву, сильнейшего лесного пожара не избежать. Самое интересное, при таком внимании к мелочам на самых сложных участках «Рубикона» отсутствует мобильная связь, нет жилья и экстренную помощь можно вызвать разве что через спутник.

Перенесемся в Англию, где, как известно, действует прецедентное право. Отрыл в архивах какой-нибудь пытливый исследователь, что 500 лет назад вот по этому участку проходила общественная тропинка, будь добр, владелец, открой доступ публике на частную территорию. Свобода? Да. Но… лишь в пределах ширины той самой древней дороги. Поэтому, например, один из известнейших внедорожных центров в мире, принадлежащий Land Rover Experience, ютится на холмах поместья Eastnor Castle. То есть любой желающий может купить курс специальной подготовки и покататься по готовым колеям-бродам, однако опять же – ни шагу в сторону.

Исландия – одинокая и труднодоступная, но очень колоритная страна с фантастической природой. Вот только посмотреть ее, просто арендовав первую попавшуюся машину, не получится. По асфальту катайся сколько влезет, а на целину съезжать запрещено – хрупкий дерн и мох зарастают годами. Вот почему полевые экскурсии там организуют исключительно по заранее известным маршрутам и только на специальных вездеходах с шинами сверхнизкого давления. Эти бигфуты практически не оставляют шрамов на теле Земли, к тоже же, если потребуется, способны преодолевать снежные завалы и сложный вулканический рельеф.

В континентальной Европе и того проще – необжитых мест в Старом Свете почти не осталось, съезды в леса обычно перекрыты шлагбаумами. Если уж и случится найти приключений на колеса, то это будет случайный природный катаклизм вроде снегопада в Альпах, из-за которого встанет движение на горных перевалах.

Выходит, самые автомобильные страны при всей кажущейся либеральности по факту довольно жестко ограничивают путешественников: туда не ходи, этого не делай… А потому разгуляться пока еще возможно лишь в развивающемся мире. И как бы мы ни надували щеки, Россия к нему тоже относится. Зато это можно считать проверкой свободой – не каждому по силам грамотно воспользоваться этим правом, не спутать его с анархией. Справимся?