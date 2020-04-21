Можете себе представить – люди на дорогах гибнут из-за… несовершенства нашего законодательства? Чтобы спасти жизни, достаточно переписать несколько строк, устранив противоречия в формулировках. Но решать эту многолетнюю проблему, судя по всему, пока никто не собирается

Обсуждение нового КоАП в самом разгаре. Основное внимание привлечено к теме размера штрафов: авторы документа предложили повысить их в несколько раз. Декларируемая цель благая – сократить число жертв на дорогах. Только вот действенность проекта вызывает большие вопросы. Кроме того, периодически муссируется тема ужесточения правил прохождения техосмотра. Тоже чтобы снизить аварийность, хотя здесь связь и вовсе иллюзорна. И никто не пытается взглянуть на противоречия и нестыковки в ПДД и других законах, из-за которых реально гибнут россияне.

Например, правила оформления ДТП на скоростных трассах. О том, что их нужно менять, говорят давно, тему поддержал даже Владимир Жириновский. Но воз и ныне там. А суть в том, что, согласно пункту 2.5 ПДД, водитель после аварии «обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство». Как результат, на крупных шоссе, магистралях даже после незначительных ДТП в своих полосах движения встают машины – водители ждут наряд ДПС, фотографируют место аварии или оформляют европротокол. И никто не думает о том, как это опасно.

Например, ночью скорость потока может достигать 120 км/ч (разрешенные, скажем, на МКАД 100 км/ч плюс не штрафуемые 19 км/ч). Вероятность того, что кто-то не заметит стоящие посередине трассы машины и людей или заметит слишком поздно, очень велика. Уже даже подсчитано среднее «время жизни» автомобиля, остановившегося в полосе на скоростной дороге, – около 20 минут. Сотрудники ГИБДД так быстро к месту аварии могут не попасть, хотя и такой промежуток – слишком длинный. Так, 5 января на МКАД повторная авария произошла через 4 минуты после «жестянки».

Были и другие случаи, которые ничему не научили и к изменениям в законодательстве не привели. Помните, как в сентябре 2017-го на МКАД погиб актер сериала «Физрук» Егор Клинаев? Ночью он остановился, чтобы помочь водителям двух столкнувшихся в пятой полосе машин. У них были слегка повреждены автомобили, никто не пострадал. Свой автомобиль Клинаев оставил в том же ряду. Но водитель ехавшей в соседней полосе Honda не заметил ДТП. И сначала сбил водителей столкнувшихся машин вместе с Егором, а потом врезался в поврежденные автомобили. Молодой актер скончался на месте. Авария вызвала серьезный резонанс, но о ней поговорили и забыли, не сделав необходимых выводов.

Сейчас в ЦОДД вроде бы заметили проблему: на больших табло на МКАД пишут призывы в случае ДТП съезжать на обочину и уже там заниматься оформлением документов. Но случись что, водители останутся один на один с проблемой.

Между тем во многих штатах США водителям просто запрещено останавливаться в полосах движения после мелких ДТП. Там на дорогах висят знаки, призывающие после незначительной аварии сразу съезжать на обочину, и даже есть жаргонное выражение fender bender, которое постепенно превратилось в термин, означающий мелкое столкновение без пострадавших.

Знаки, расположенные на скоростных магистралях в Америке, гласят: Fender bender? Move vehicles from travel lanes, что значит: «Столкнулись? Уберите автомобили из полос движения».

Что делать водителям в России? То же самое. Съезжать на обочину и там оформлять ДТП или ждать полицию. Как показывает опыт той же МКАД, и на обочине, в общем-то, опасно, но там хотя бы можно отойти в сторону – на газон, за отбойник. И такие действия будут законны.

Согласно пункту 2.6.1 ПДД, можно зафиксировать (причем не уточняется как именно – с помощью камеры и схемы на бумаге или достаточно просто запомнить) обстоятельства аварии, съехать на обочину и там заняться оформлением. Фотографировать машины после ДТП допускается, но обязанностью человека, попавшего в аварию, это не является. В данном пункте даже говорится, что водители могут оставить место ДТП! Есть также раздел 16 Правил дорожного движения, который запрещает остановку на магистралях. В КоАП можно найти еще и более приоритетную статью 2.7, которая называется «Крайняя необ­ходимость». Она разрешает отклоняться от административных требований в случае, если их выполнение влечет угрозу жизни и здоровью. Согласитесь, при остановке на скоростной магистрали угроза налицо.

Почему водители все равно не трогаются с места? Не только и не столько потому, что не знают законов. Во-первых, прибывший на место полицейский может, пусть и незаконно, трактовать действия водителей как оставление места ДТП. А это грозит лишением прав. Во вторых, на основании того же пункта 2.5 ПДД страховая компания может отказать в выплатах. И речь тут не только о минимизации выплат, мошенникам тоже станет проще, если после аварии не будет обязанности оставаться на месте ДТП. Ведь восстановить реальную картину случившегося окажется сложнее.

Так нужно или нет съезжать на обочину? Конечно, жизнь дороже. Но пока в законах сохраняются противоречия, многие не станут этого делать. Необходимо и срочно менять законы, и искоренять неоднозначность формулировок. Требуется четко прописать, когда водитель не может оставаться на месте ДТП и обязан убрать автомобиль с места аварии. Наконец, надо устранить любые лазейки для трактовки тех или иных статей заинтересованными сторонами в свою пользу.