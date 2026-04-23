23 апр 2026

Штрафы за среднюю скорость не введут, инициатива отклонена

Попытка ввести штрафы за превышение средней скорости на российских дорогах вновь не получила поддержки. Фракция "Единая Россия" выступила против соответствующего законопроекта, поставив точку в обсуждении этой инициативы

Речь идет о системе, при которой нарушение фиксируется не в конкретной точке, а на участке дороги путем расчета отношения расстояния ко времени его прохождения. Такой подход уже обсуждался ранее, однако в этот раз предложение также было отклонено.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2025 года. Он предусматривал использование автоматических камер для контроля скорости на протяженных участках трасс. Однако профильный комитет по госстроительству не поддержал документ и рекомендовал отклонить его в первом чтении.

Основной причиной стало отсутствие самого понятия средней скорости в действующих правилах дорожного движения. Кроме того, эксперты указали на сложности с определением конкретного места и времени правонарушения, что вызывает вопросы с точки зрения правоприменения и справедливости наказания.

Отдельное внимание было уделено финансовой стороне. Для внедрения системы потребовались бы дополнительные бюджетные расходы на оснащение дорог соответствующим оборудованием, которые не были учтены в расчетах.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Последние новости

...
Smart #2 концепт

Smart показал компактный электрокар с запасом хода 300 км

23 апреля 2026
BMW 7 (2027)

BMW представил обновленный седан 7-й серии

23 апреля 2026
Toyota RAV4

Toyota не спешит выпускать электрический RAV4, ставка сделана на bZ4X

22 апреля 2026

Китай ужесточает правила проверки безопасности электрокаров

22 апреля 2026

На сайте ФТС теперь можно проверить утильсбор по VIN автомобиля

22 апреля 2026
Changan Uni-V

Changan Uni-V получит в России 235-сильный мотор и классический «автомат»

22 апреля 2026

 Все новости

Главные темы на MotorPage

Москвич M70 - москвич м70 (2026) столичная штучка Тест драйв
23 апреля 2026

Москвич M70
"Столичная штучка"
Tank 400 - tank 400 (2026) средний танк
Тест драйв
21 апреля 2026

Tank 400
"Средний танк"
Evolute i-Space - evolute i-space 4x4 (2026) знакомый незнакомец
Тест драйв
20 апреля 2026

Evolute i-Space
"Знакомый незнакомец"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

