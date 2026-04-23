Штрафы за среднюю скорость не введут, инициатива отклонена

Попытка ввести штрафы за превышение средней скорости на российских дорогах вновь не получила поддержки. Фракция "Единая Россия" выступила против соответствующего законопроекта, поставив точку в обсуждении этой инициативы

Речь идет о системе, при которой нарушение фиксируется не в конкретной точке, а на участке дороги путем расчета отношения расстояния ко времени его прохождения. Такой подход уже обсуждался ранее, однако в этот раз предложение также было отклонено.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2025 года. Он предусматривал использование автоматических камер для контроля скорости на протяженных участках трасс. Однако профильный комитет по госстроительству не поддержал документ и рекомендовал отклонить его в первом чтении.

Основной причиной стало отсутствие самого понятия средней скорости в действующих правилах дорожного движения. Кроме того, эксперты указали на сложности с определением конкретного места и времени правонарушения, что вызывает вопросы с точки зрения правоприменения и справедливости наказания.

Отдельное внимание было уделено финансовой стороне. Для внедрения системы потребовались бы дополнительные бюджетные расходы на оснащение дорог соответствующим оборудованием, которые не были учтены в расчетах.