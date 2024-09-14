Пока депутаты и эксперты спорят, нужен ли закон о штрафах за чересчур шумные транспортные средства, жители российских городов и органы ГАИ сами находят способы борьбы с ними

Все-таки хорошо, что у меня нет снайперской винтовки или пистолета. А то, упаси бог, в иную ночь мог бы и пристрелить какого-нибудь байкера, готового самозабвенно «газовать» на пустой дороге. Или любителя врубить на рассвете рэп в машине и распахнуть все двери. Признаюсь, не раз и не два нынешним летом в подобных ситуациях жалел, что мы не на диком Западе, где главным — и законным — аргументом был шестизарядный кольт.

О том, что я не одинок в таких стремлениях, узнал из новостей. Недавно жители Новой Москвы дружно отловили шумного мотоциклиста, который по ночам гонял по их двору, и энергично отмутузили его. Думаю, люди понимали, что самосуд — это плохо и что их могут привлечь к суду настоящему. И все же пошли биться за покой своих семей. Ибо те, кто их покой должен обеспечить, предпринимать реальные шаги пока не спешат.

В первую очередь имею в виду законотворцев. Еще три года назад власти Москвы внесли в Госдуму проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Новации призваны ощутимо — с нынешних 500 рублей как минимум до 5000 — повысить штрафы для автовладельцев и мотоциклистов, мешающих по ночам спать остальным гражданам. Речь прежде всего о транспортных средствах без глушителей или с орущей на три квартала музыкой. На изучение и редактирование документа у депутатов ушла пара лет, и вот в июле 2023 го они приняли его в первом чтении. С условием, что к осени того же года декрет будет доработан и вынесен на голосование.

Увы, даже спустя год ничего не изменилось. Законопроект погряз в согласованиях и спорах. Сразу нашлись эксперты и «правозащитники», выдвинувшие множество резонов «против». Так, начали приводить зарубежный опыт, где ничего подобного не существует; стали апеллировать к несовершенству техники, которая якобы не может вычленять «громкие» машины из потока; сетовали, что нет механизма, позволяющего оспорить такой штраф. Словом, тему замусолили. Хотя на все эти доводы можно легко привести контраргументы.

Например, почему в принципе нам следует плестись в фарватере других стран, а не самим задавать тренды? Ведь мы сейчас действительно во многом впереди планеты всей, будь то почти мгновенная курьерская доставка, продвинутые банковские приложения или передовые образцы вооружений. И камеры на улицах благодаря искусственному интеллекту и прочим наработкам умеют эффективно выявлять разные виды нарушений, в эти приборы осталось только добавить шумомеры. Тем более что проект закона и не ставил цель «вытаскивать» нарушителей из пробок, речь именно о ночном времени, когда распознать на пустой улице одинокую машину или мотоцикл вообще не проблема.

Тем не менее тему подзабыли. И только мордобой в Новой Москве заставил снова обратиться к ней. Но ничего продуктивного я так и не услышал — все те же «взвешенные доводы» экспертов да робкие обещания депутатов рассмотреть закон после парламентских каникул. Невольно начинаешь думать, что некоторые из этих спикеров просто лоббируют интересы продавцов мощной автомузыки да тюнинговых фирм. Тех, что поставили на поток «доработку» двигателей и выхлопных систем, после чего даже раздолбанные «Жигули» рычат похлеще формульных болидов.

И все же проблеск решения проблемы появился! В ГАИ Санкт-Петербурга на базе действующего административного законодательства нашли способ, как привлекать к ответственности слишком «громких» байкеров и автомобилистов. Для этого используют статьи КоАП о превышении нормативов уровня шума и о внесении конструктивных изменений в транспортное средство. За первые же выходные августа там выявили полтора десятка нарушителей. Им предложили в десятидневный срок вернуть машину или мотоцикл к заводским настройкам, либо с «железного коня» снимут номера.

Возможно, в методе тоже есть пробелы и недоработки. Но тут ведь важно двигаться, искать правовые рычаги и компромиссы, а не делать вид, что ничего не происходит и можно игнорировать жалобы «отдельных нервных граждан». В любом случае это куда лучше, чем линчевание, к которому уже переходят в наших городах.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора