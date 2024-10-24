А ведь еще недавно казалось, что двигателям внутреннего сгорания пришел конец и миром будут править «электрички»

В 2017 м Volkswagen сообщил о прекращении разработки новых ДВС, а Volvo — о сворачивании работы над дизелями. В 2019 м шведская марка объявила, что станет полностью электромобильной в ближайшие двадцать лет, в 2021 м — что это случится еще раньше, к 2030 году. «У автомобилей с двигателем внутреннего сгорания нет будущего в долгосрочной перспективе», — заявил тогда технический директор Volvo Cars Хенрик Грин. И пошло, и пошло. Концерн Daimler отчитался о решении прекратить выпуск Mercedes-Benz с ДВС и перейти на электрокары к 2028 году, компания BMW в прошлом году объявила, что больше не производит ДВС в Германии и сосредотачивается на электромобилях. И даже торжественно выпустила последний бензиновый мотор V8.

Но вдруг что-то пошло не так.

«Трансформация может занять больше времени, чем предполагалось, — сообщил в мае этого года генеральный директор Merсedes-Benz Ола Каллениус, — электромобили и авто с ДВС будут развиваться параллельно». Выяснилось, что неудачи продаж электрических EQS и EQE уронили маржу компании в первом квартале 2024 года до 9% — самого низкого показателя за более чем два года.

Спрос на электрокары в мире начал стремительно падать. Вот и новый Volvo XC90?2025 модельного года вый­дет с несколькими гибридными установками. То есть будет электрическим лишь частично, вопреки изначальным планам компании.

А что случилось-то?

Да просто оказалось, что электромобиль, несмотря на победные рапорты о постоянном и неуклонном увеличении емкости тяговых батарей, пока что проигрывает автомобилю с ДВС в запасе хода, а главное — в удобстве и скорости заправки/зарядки. Машина с ДВС тратит на заправку топливом десять минут, а потом готова ехать тысячу с лишним километров. Электромобилю для зарядки батареи хотя бы до 80% потребуется минимум в четыре раза больше времени, а последующий пробег при этом будет примерно вдвое меньше.

Но дело не только в этом. Для массового перехода на электромобили банально не хватает электричества. Как заявил в начале этого года Илон Маск, кстати, владелец одного из самых известных электромобильных брендов Tesla, в 2025 году мир ждет еще один масштабный кризис: «Спрос на электроэнергию растет, и, как и в случае с электромобилем, многие системы не смогут нормально питаться. Одновременный рост электромобильности и искусственного интеллекта создает чрезмерный спрос на производство электроэнергии».

Откуда ее взять? В 2022 году порядка 80% энергопотребления в мире обеспечивало ископаемое топливо — нефть, уголь, природный газ. Несмотря на все усилия по переводу энергетики на «зеленые» рельсы. И если проследить по цепочке путь электроэнергии, питающей «нулевой» в смысле выбросов электромобиль, в начале этой цепочки обнаружится чадящая ТЭС. И чем больше электромобилей, тем больше нужно сжигать углеводородного топлива, чтобы обеспечивать их аккумуляторы электричеством. Замкнутый круг? Есть неожиданный выход из него.

Недавно Росатом опубликовал проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Развитие планируется с акцентом на внутренний рынок: постройка 37 энергоблоков разной мощности, включая новые АЭС в шести регионах — Якутии, Челябинской и Томской областях, Красноярском, Хабаровском и Приморском краях.

Понятно, объявленный «разворот на Восток» требует много энергии — в том числе и на экспорт. Но если говорить об электромобилизации, то новые АЭС — убедительный ответ на вопрос, откуда взять дополнительную электроэнергию для тысяч новых зарядных станций. Сетью которых можно будет покрыть даже те места в стране, где сегодня от одной бензоколонки до другой — многие сотни километров.

Росатом, кстати, явно стремится стать игроком этого рынка. В 2025 году его дочернее предприятие «Рэнера» открывает первую в России фабрику по производству литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4000 МВт·ч в год, этого хватит на 50 тыс. электромобилей. Похоже, российский электромобиль, который появится тоже в будущем году, не случайно называется «Атом».

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