Госкорпорация «Росатом» представила на международном форуме «АТОМЭКСПО-2024» концепт электрофургона и перспективные разработки в сфере электротранспорта

Дебютировавший в сочинском научно-технологическом университете «Сириус» прототип Voyt выглядит футуристично — динамичный наклон передних стоек, огромное выпуклое лобовое стекло, граненое остекление «кормы» и панорамная крыша почти во всю длину кузова. Решения по салону, дверям и даже по компоновке шасси еще не оформлены. Иными словами, перед нами дизайнерский экзерсис. Впрочем, стиль серийного варианта Voyt может заметно отличаться от прототипа.

Фирменную модульную платформу Voyt, которая еще находится в разработке, «Росатом» тоже показал в «Сириусе». В ее состав вой­дут двигатель, силовая электроника и система управления. Также концепция предусматривает компоновку с передним, задним или полным приводом и, соответственно, установку электромоторов на каждую ось. Предполагается, что «Росатом» обеспечит автопроизводителей технологической основой для будущих электрокаров, а те смогут использовать наработки госкорпорации для дальнейшего проектирования собственных моделей.

Некоторое представление о технике «атомного» фургона можно составить уже сегодня. Платформа базируется на универсальном композитном криптовом модуле. В хребтовую композитную раму интегрирована батарея емкостью 32 кВт·ч. Она должна обеспечить 300 км пробега на одной зарядке по циклу NEDC. Грузоподъемность представленного фургона — 600 кг, объем грузового пространства — 3 м³. Снаряженная масса не превышает 1 т, поскольку кузов выполнен из композитных материалов от компании Umatex.

Предполагается, что такой электрофургон будет востребован службами городской логистики, маркетплейсами и ретейлом, транспортными компаниями, ведомственными службами и частными компаниями с сервисным обслуживанием клиентов. В планах значится также выпуск грузо-пассажирской модели. Ее целевая аудитория — службы такси и каршеринга, частный сектор и корпоративные автопарки компаний различных сфер бизнеса. Серийное производство электрофургона может начаться в течение ближайших двух — пяти лет.

Кроме того, «Росатом» представил в Сочи прототип литий-никель-марганец-кобальтовой батареи для общественного и коммерческого транспорта. Эта новинка оснащена высокоэффективной системой термостатирования, обеспечивающей надежную работу блока даже в экстремальных климатических зонах России с температурой от −40 °C до +40 °C. Такая аккумуляторная система оснащается блоками в количестве от 1 до 16 с различными комбинациями параметров напряжения и емкости. Батарейный блок поддерживает быструю зарядку, емкость одной универсальной батареи может доходить до 42,6 кВт·ч. Испытания новинки проведут до конца 2024 года на заводских полигонах в составе транспортных средств, рассказали представители госкомпании.

Напомним, что «Росатом» и завод «Автотор» подписали соглашение о создании на площадке «Автотора» в Калининграде сборочного производства тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей. Эти аккумуляторы планируется использовать как минимум на электрокарах «Атом» и «Амберавто». В 2026 году «Рос­атом» намерен запустить производство энергетических накопителей и в Подмосковье.