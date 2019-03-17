Агентство JATO Dynamics опубликовало статистику продаж машин в Европе в 2018 году. Конечно же, в ней много скучных цифр и графиков, но, если их изучить внимательно, проявится целый ряд интереснейших тенденций в автоиндустрии

Предупреждаю сразу, данная статистика охватывает лишь страны «классической» Европы, без России. Хотя это вовсе не значит, что «наша хата с краю». Несмотря на все политические встряски, российская экономика (по крайней мере ее автомобильное крыло), вне всякого сомнения, остается частью мировой. И то, что происходит в Старом Свете, касается и нас.

Главный итог 2018 года в Европе – провал дизельных двигателей. Проблемы у них начались еще в 2015 году, после так называемого дизельгейта (когда концерн Volkswagen обвинили в том, что он мошенничал с данными о выбросе вредных веществ в атмосферу). Однако настоящие масштабы бедствия стали ясны только теперь: доля дизелей лишь за один год сократилась на 8%! И ныне новые модификации на тяжелом топливе занимают всего 36% европейского рынка легковых автомобилей (а если сравнивать с рекордным для дизеля 2011 годом, то падение и вовсе составило 19%). Для консервативной Европы столь резкое изменение означает одно – дизели разлюбили, а компании больше не будут вкладывать миллиарды евро в их создание.

На первый взгляд России закат «эпохи дизеля» ничем серьезным не грозит, у нас моторы на таком топливе были популярны в основном на крупных внедорожниках. Но здесь надо обратить внимание на еще одну тенденцию – спрос на гибридные машины и электрокары растет. За прошлый год они увеличили свою долю с 4,8% до 6,1%. Вроде бы не так уж много. Но всего десять лет назад на такие транспортные средства приходилось 0,5% рынка! И эксперты полагают, что именно подзаряжаемые гибриды и электромобили придут на смену дизелям. Причем экологически чистые модели будут вытеснять дизельные моторы не только в Европе, но и в России – разрабатывать новые агрегаты специально для нас никто не будет, а сборку старых рано или поздно прекратят.

Рост доли предлагаемых подзаряжаемых гибридов (в первую очередь у премиальных брендов) может привести к изменению инфраструктуры на отечественных дорогах и парковках. По примеру Старого Света у нас начнут строить станции зарядки вдоль дорог, на парковках часть мест будут отдавать электрокарам и гибридам, в новых домах для них выделят специальные (и наверняка самые удобные) места. Конечно, это произойдет не сразу. Но оно все-таки случится, ведь если будет спрос на подзарядку, то обязательно появится и предложение. И вслед за этим в тех же Москве и Питере, где полно хипстеров, может начаться бум электрокаров с их бесплатной парковкой и ореолом высоких технологий.

Еще одна важная для нас цифра: доля разнообразных SUV в европейских странах всего за один год подскочила с 29,2 до 34,6%. При этом спрос на внедорожники и кроссоверы в Европе растет минимум на 20% в год в последнее четырехлетие, и когда он закончится, никому не известно (для справки – лидерами рынка SUV в прошлом году в Старом Свете стали Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Renault Captur, Peugeot 3008 и Dacia Duster). Да и на рынке Китая – крупнейшем в мире – наблюдается схожая ситуация. А значит, современных кроссоверов самых разных форм и размеров в ближайшие годы станет еще больше!

Мало того, они продолжат стремительно вытеснять с рынка модели других классов. И это уже произошло с однообъемниками. Рынок последних в России практически отсутствовал, но скоро он канет в Лету и в Европе – спрос на такие модели всего за год обвалился на 27%, до 891 тыс. машин. Худший показатель для однообъемников с 1990-х!

Кстати, о «дизельгейте». Когда он разра­зился, многие начали кричать, что продажи Volkswagen вот-вот рухнут, а у самого концерна начнется кризис. Но 2018-й закончился, а VW даже нарастил продажи – плюс 3% на европейском рынке (на втором месте там Renault, на третьем – Ford). Никто не смог пока свергнуть с пьедестала и главную модель последних десятилетий – Volkswagen Golf. Вновь первое место, причем со значительным отрывом от преследователей (хотя спрос на модель и сократился на 8%). Далее идут Renault Clio, Volkswagen Polo, Ford Fiesta и Nissan Qashqai.

У россиян, как известно, предпочтения несколько иные. Хотя уже и совсем не те, что были еще несколько лет назад, когда нас «обвиняли» в поголовной любви исключительно к седанам. Сейчас, если проанализировать статистику, наш и европейский рынки не так уж сильно отличаются. Модели в рейтингах продаж, может, и разные, но принципы выбора одни. Мы покупаем относительно небольшие современные автомобили в средней ценовой категории (а если денег чуть больше, то кроссоверы).

Конечно, седаны в России по-прежнему преобладают над хэтчбеками и уж тем более над классическими универсалами, но, вполне возможно, только потому, что сами автопроизводители уверовали в пресловутую «седаноманию» и опасаются предлагать что-либо другое. При этом показатели продаж в нашей стране свидетельствуют, что и хорошие универсалы идут на ура. Так, 40% от всех реализованных Lada Vesta (самой популярной модели в России) – именно «сараи», да и в линейке KIA Ceed модификация в кузове универсал весьма и весьма востребована. Так, может быть, пришла пора автомобильным брендам перестать сетовать на «российскую специфику» и посмелее приближать наш рынок к европейскому. Как минимум по ассортименту.