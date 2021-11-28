Отечественная концепция развития электромобилей подразумевает, что они станут распространенным явлением уже через три года. Однако до сих пор в стране нет ни инфраструктуры для их эксплуатации, ни внятных проектов массового производства машин на электрическом ходу

Российские власти наконец сделали глубокий реверанс в сторону электромобилей. В конце лета произошло знаковое событие: за подписью премьера Мишустина была принята «Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации до 2030 года». Надо сказать, что будущее электрической мобильности как факт официально признано развитыми странами уже давно. Россия же до последнего сопротивлялась, ссылаясь, в частности, на большой потенциал автомобилей на газомоторном топливе. Но новый документ однозначно говорит о том, что электрическому транспорту в России быть.

Концепция определяет, что уже к 2024 году производство отечественных электрокаров должно выйти на уровень не меньше 25 тыс. единиц в год, а к 2030 году электромобили займут не менее 10% от всего объе­ма выпускаемых машин в России. То есть ежегодно у нас должно будет продаваться более 125 тыс. таких транспортных средств. При этом общее число электрокаров в стране через 9 лет, по скромным подсчетам, составит минимум 540 тыс. штук, а по сценарию ускоренного развития – все 3,23 млн. Реализацию этих планов предполагается подкрепить щедрым финансированием в объеме 803 млрд рублей.

Мизерные продажи

Заявленная цель впечатляет, особенно если проанализировать сегодняшнее состояние дел. Получается, что к 2030 году парк электромобилей в стране должен вырасти минимум в 50 раз. По данным Аналитического агентства «Автостат», на начало нынешнего года в России было зарегистрировано 10,8 тыс. легковых электрокаров. За 2020-й в стране приобрели всего 687 новых электромобилей, что составляет микроскопические 0,04% от общих продаж в 1,6 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

То, что пока новые электрокары в России скорее игрушка для богатых, наглядно иллюстрирует статистика их продаж на нашем рынке. Сегодня здесь официально предлагается менее десятка моделей, а рынок, по сути, делят между собой три бренда – немецкие Audi и Porsche, а также британский Jaguar.

По сведениям «Автостата», первое место по реализации новых электромобилей прочно удерживает Porsche с моделью Taycan, по итогам первой половины 2021-го россияне приобрели 326 таких автомобилей по цене от 7 до 13 млн рублей. Вторым по популярности среди наших соотечественников стал Audi e-tron (цена 8,4–10 млн рублей). Тройку лидеров замыкает Jaguar I-Pace, за шесть месяцев модель выбрали 26 покупателей, не пожалевших отдать по 7,5 млн рублей за автомобиль.

Помимо этого на рынке есть еще набирающий спрос китайский электрокар JAC iEV7S – его, по некоторым оценкам, в текущем году приобрели около двух десятков человек по цене 2,5 млн рублей. Остальные официально продающиеся модели на электрическом ходу пока демонстрируют буквально штучные продажи. Это модель Renault Twizy (от 949 тыс. руб­лей, приобретено два автомобиля), BMW i3 (от 8,5 млн рублей, продан один автомобиль), а также Renault Kangoo ZE (тоже один экземпляр за 2,76 млн рублей).

Гораздо внушительнее выглядит по своим показателям рынок подержанных электрокаров, продажи которых как минимум вдвое превышают сбыт их новых аналогов. Причем цены на вторичке уже соизмеримы со стоимостью на обычные модели с пробегом. В первую очередь это связано с тем, что на ввоз электрических машин не распространяются драконовские таможенные пошлины.

В России среди электромобилей с пробегом беспрекословно доминирует модель Nissan Leaf. По информации «Авито Авто», во втором квартале 2021 года на нее пришлось 77% продаж от всего вторичного рынка электрокаров. Средняя цена такой машины, имеющей мощность 109 л.с. и запас хода порядка 160 км, сейчас вполне доступна – 585 тыс. рублей, что соизмеримо с ценами традиционных подержанных автомобилей. На второй позиции среди самых востребованных электрокаров на вторичном рынке находится BMW i3. Доля модели составляет 9,5%, а средняя цена – 1,8 млн рублей, что также похоже на среднюю цену привычных подержанных машин марки. Третью строчку в рейтинге бэушных электромобилей (6% продаж) занимает Tesla Model 3 со средней ценой 3,65 млн рублей. За ней идет Tesla Model S (ее доля в сегменте – 3,8%, а средняя цена – 3,12 млн). Наконец, замыкает пятерку тоже американская Tesla, на этот раз Model X. Средняя цена этих электромобилей достигла 6,7 млн рублей, и на них в продажах таких машин с пробегом приходится 2%.

К народному электрокару

Проблема электрокаров в России не только в их высокой цене, но и в отсутствии сети зарядных станций. Теоретически заряжать аккумуляторы можно и от бытовой сети, но мощность такой зарядки невелика, из-за чего «заправлять» батарею большой емкости приходится 10–12 часов. Для комфортной эксплуатации электромобилей необходимы зарядки увеличенной мощности, способные «заправить» машину за 30–40 минут.

Пока в России не более 165 зарядных станций, однако в ближайшие три года правительство планирует выделить 31,3 млрд рублей на организацию разветвленной сети из расчета одна станция на десять электромобилей в населенных пунктах или на 100 км на федеральных автодорогах. В концепции указано, что из 9,4 тыс. зарядных станций в 2025 году 2,9 тыс. должны быть быстрыми. А в 2030 м число станций должно быть доведено до 72 тыс., из них 28 тыс. – быстрые. Таким образом, на одну зарядную станцию будет приходиться примерно 7,5 электромобиля, что в целом уже соизмеримо с продвинутыми в этом отношении странами.

Вместе с тем настораживает, что в России нет внятного национального проекта по производству электрокаров. Одно время им была тольяттинская компания «Зетта», которая обещала запустить «народный электрокар», оснащенный аккумуляторной батареей на 180 км хода, за 550 тыс. рублей. А вскоре стали появляться сообщения о возможном банкротстве этой фирмы и «разборках» в связи с невыплатой заработной платы сотрудникам.

Не очень понятна и индустриализация проекта электрокара от КамАЗа. В сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом ведущий производитель грузовиков продвигает концепт «Кама-1» (максимальная скорость 150 км/ч, автономность 250 км, ориентир по цене – 1 млн рублей). Но как с выпуском массовой машины будет справляться производитель, специализирующийся на производстве самосвалов и тягачей, вопрос открытый.

Недавно появилось сообщение о том, что и калининградский «Автотор» готовится начать выпуск электромобилей. В презентации, представленной основателем холдинга Владимиром Щербаковым, говорится, что розничная цена машины составит 1,5 млн рублей, выпуск первой партии в 200 машин запланирован на конец 2023 года, а в 2024-м предполагается произвести уже 1 тыс. штук в рамках специального инвестиционного контракта. Как рассказал Владимир Щербаков, компания намерена создать модельный ряд на базе единой платформы, в том числе выпускать пикап, микроавтобус и версию для людей с ограниченными возможностями.

Такие планы выглядят более реалистично, если принять во внимание, что в Калининграде собираются локализовать выпуск аккумуляторов: на территории недостроенной Балтийской АЭС намерен построить свой завод по производству аккумуляторных ячеек «Росатом». Представители компании заявили, что это может произойти к 2026 году, обещанные объемы производства – 3 ГВт⋅ч. Для сравнения: американская Tesla Gigafactory производит ячеек на 30 ГВт⋅ч.

Льготный режим

Наконец, регулятором пока не проговорены льготы для владельцев электрокаров, которые в других странах, как известно, весьма ощутимы. Хотя постепенно появляются они и в России. Например, в Москве электрическим машинам положена бесплатная парковка, что является хорошим бонусом для тех, кто часто ездит по городу. Также владельцы электрокаров получают выгоду, экономя на налогах: транспортный налог на электромобили полностью отменен в Москве, Санкт-Петербурге и еще ряде регионов. Конечно же, это может быть неплохим стимулом для автомобилистов, особенно в отношении дорогих машин, на которые действует налог на роскошь. Так, владелец мощного внедорожника или спорткара сейчас может отдавать в столичную казну около 100 тыс. рублей в год.

Постепенно распространяются льготы и на кредиты при покупке электрокаров: в сентябре выдавать займы на покупку электромобилей по сниженной ставке под 3 и 3,9% годовых начали ВТБ и Газпромбанк. В ближайшем будущем число таких финансовых организаций расширится, поскольку власти обещают выделять им соответствующие субсидии.

Таким образом, электрокар в России уже скоро может стать достаточно привлекательным товаром. Тем более что «топливо» для таких машин пока обходится чуть ли не даром – сегодня полная зарядка электромобиля укладывается всего в 100–200 рублей. Кроме того, электромобили требуют меньших расходов на техническое обслуживание. Как показал опыт эксплуатации Tesla, такая машина может проехать без замены батареи до 500 тыс. км – не каждый двигатель внутреннего сгорания похвастается таким внушительным ресурсом.

Продажи новых электромобилей в России, шт. 2013 96 2014 140 2015 122 2016 74 2017 95 2018 144 2019 353 2020 687

Источник: «Автостат»