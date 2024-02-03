"Может, не стоит огород городить?"

Парламент в первом чтении одобрил законопроект, наделяющий региональные власти правом устанавливать требования к локализации автомобилей такси. Именно автомобили. Именно сами машины. Это, как ожидают депутаты, окажет поддержку отечественным производителям. Эксперты и представители отрасли по-разному оценивают принятый документ

Госдума на пленарном заседании в январе приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение требований к локализации автомобилей такси. Документ вносит изменения в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации». Он предусматривает право регионов устанавливать дополнительные критерии, которым должны следовать машины с «шашечками».

«Законом или иным нормативным правовым актом субъекта РФ могут устанавливаться требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, в виде совокупного количества баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ, но не ниже, чем минимальный размер требований к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, который устанавливается нормативным актом правительства РФ», — говорится в тексте документа. Предполагается, что на федеральном уровне степень локализации для такси с 2026 года должна быть не менее 2 тыс. баллов, а с января 2028 го — не менее 3 тыс. баллов.

Что касается электромобилей, используемых в такси, то с 2025 года уровень их локализации должен быть не менее 1 тыс. баллов, с 2027 го это требование повышается до 2 тыс. баллов, а с 2029 го — до 3 тыс. баллов. Таким образом, региональные власти не смогут устанавливать требования к машинам такси выше этих нормативов. Причем требования субъектов относительно уровня локализации не будут распространяться на автомобили, уже используемые в качестве такси. «Принятие закона позволит поддержать отечественный автопром и создать дополнительные условия для его развития, появления новых рабочих мест. Надо помогать своим, российским производителям и сделать все, чтобы автомобилестроение в нашей стране стало успешной, конкурентной отраслью промышленности», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Мнение государственных чиновников понятно. Они поддерживают родной автопром. А вот эксперты думают вразнобой. Кому-то будущий закон кажется полезным, но уж больно запутанным. Кто-то считает, что поддерживать отечественные машины надо только в регионах, где их производят. А кто-то выступает за то, чтобы свои автомобили таксисты выбирали самостоятельно. Кто в лес, кто по дрова! И еще один нюанс. Отечественные модели уже составляют значительную часть таксопарков по всей стране. Оно и понятно, ведь у машин, произведенных в России, гораздо меньше проблем с ремонтом, техобслуживанием и запчастями. Естественно, они удобнее и больше подходят таксистам. Так, может, не стоит и огород городить?!