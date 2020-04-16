Долго ли сохранится мода на кроссоверы? Сейчас кажется, что других форматов уже и не будет: все полюбили большой клиренс, капитанскую посадку и прочие атрибуты внедорожников. Однако не стоит забывать – мода переменчива

Как раз сейчас, возможно, в автомобильной моде и намечается новый поворот. Недавно по поводу всеобщего засилья «вседорожников» возмутились дилеры культовой американской марки Lincoln. Они потребовали от производителя пополнить гамму моделей новыми… седанами, которых в линейке бренда осталось только два – MKZ и Continental, причем их дни на конвейере тоже сочтены, компания сделала ставку именно на SUV.

Но продавцы уверены: такой расклад вызовет раздражение клиентов! Поэтому дилеры призвали создать «сильный продукт, который люди захотят купить». Фанаты марки идею поддержали, подчеркнув, что «SUV – это для гангстеров и деревенщины, а солидные люди должны ездить на красивых приземистых седанах».

Прислушаются ли боссы бренда к своим дилерам и потенциальным покупателям? Трудно сказать. Во всяком случае, о новых легковых моделях Lincoln пока ничего не слышно. Но и звоночек, как говорится, прозвенел.

Еще один, кстати, прозвенел уже в Старом Свете, где подвели итоги очередного конкурса «Европейский автомобиль года». После 2017-го, когда этот титул взял Peugeot 3008, казалось, что кроссоверы – это надолго, если не навсегда. В 2018-м такие мысли подкрепил триумф «паркетника» Volvo XC40, вслед за ним тенденцию поддержал пусть электрический, но тоже вседорожник Jaguar I-Pace. И вот – голосование 2020-го. Лучшим автомобилем жюри признает… маленький хэтчбек Peugeot 208! Да-да, городской компакт с невеликим клиренсом и прочими признаками обычной легковушки.

Случайность? Совпадение? Нет, французы верят, что «кроссомания» со временем закончится. И показывают фантастический концепт DS Aero Lounge – своего рода компромисс между форматом типичной легковой машины и все-таки кроссовера. Или новейший Fiat 500. Уж сколько ходило слухов, что следующее поколение перестанет быть стильной коробочкой и тоже превратится в SUV. Но нет, хэтч остался хэтчем!

Если взглянуть на маркетинговые стратегии различных брендов, то голова кругом пойдет. Некоторые просто жгут мосты, списывая в утиль одну легковую модель за другой. Другие же действуют с оглядкой: а ну как завтра народ устанет от похожих друг на друга SUV? Как, скажем, Mercedes-Benz, в российской линейке которого на восемь легковых моделей сейчас приходится десять кроссоверов и внедорожников, считая нишевый E-Class All Terrain. Практически баланс.

Но кто более прав – сказать невероятно трудно. Ведь есть пример «кроссовера» из мира потребительской электроники. Это смартфон – «умный» телефон. Как в свое время говорили скептики? Телефон должен быть телефоном, фотоаппарат – фотоаппаратом, а телевизор – телевизором. Но ныне многие смартфоны снимают не хуже профессиональных камер, а люди смотрят видео на маленьких экранах даже дома, где можно включить ноутбук или опять же телевизор.

И ведь никто не кричит: «Хватит плодить смартфоны, дайте обычный кнопочный мобильник!» Да, такие тоже делают, но в качестве нишевых моделей. Как, например, седаны и универсалы D- и E-классов, считающиеся вымирающими сегментами. Все привыкли, все довольны. Хотя на заре этой эры большие мобильные устройства (тогда их чаще называли коммуникаторами) считались жуть какими неудобными.

Конечно, глупо ждать, что завтра люди вдруг в один момент откажутся от внедорожников или кроссоверов, а автопроизводители разом выбросят на прилавки десятки стильных седанов и хэтчбеков. Я думаю, в ближайшее десятилетие главной автомобильной формулой останется «увеличенный клиренс – высокая посадка – двухобъемный кузов». Чего бы ни требовали американские дилеры Lincoln, прикрывая все-таки уменьшающуюся армию седанопоклонников.

И это объяснимо, ведь кроссовер – это так же удобно, как смартфон. Все всегда при тебе: большой дорожный просвет – на случай съезда с асфальта, пятидверный кузов – если понадобится перевезти что-нибудь объемное. Смущает высокий центр масс? Неидеальная управляемость? Увольте! Кого сейчас вообще волнует кайф от драйва? И к ценам попривыкли, тем более что сегмент SUV готов предложить даже откровенно бюджетные модели.

Но вместе с тем тлеет надежда на ту «молодую шпану», которая готова разрывать шаблоны, идти наперекор трендам и менять моду (пусть иногда даже за счет возврата к прежним ценностям). Стали же опять модными кеды, хотя кроссовки вроде бы куда удобнее и практичнее. А как вам нынешнее поветрие на стрижки «под горшок» – практически как в русских сказках? Или же увлечение виниловыми пластинками в эпоху USB и «цифры». Так может, и в автомобильной жизни мы все таки вернемся к классике?

Представьте только, вдруг появится условный Илон Маск, Стив Джобс или другая медиа-икона, которая заявит: «Вы все делали неправильно! Теперь будем ездить на трехколесных кабриолетах! Из бамбука. На метане. С одной дверью и двумя сиденьями». И ведь народ поверит!

Правда, я подобных революционеров на автомобильном горизонте пока не наблюдаю. Тот же Маск, с помпой выкативший нашумевший Tesla Cybertruck, предложил лишь новую форму кузова, но не формат машины. Или ждать уже просто нечего и некого?

Впрочем, так думать я даже не хочу.