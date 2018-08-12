Технофобия – страх перед техническим прогрессом, новыми технологиями и устройствами – в том или ином виде свойственна очень многим людям, особенно на бытовом уровне. В частности, автомобилистам

Я, например, боюсь… электроприводов водительского кресла с функцией памяти. Не потому, конечно, что не умею нажимать кнопки и двигать рычажки. Скорее, никак не запомню весь алгоритм. Каждый раз почему-то долго подгоняешь кресло незнакомого автомобиля под себя, а потом, вместо того чтобы запомнить собственные настройки, случайно возвращаешься к чужим. Вот и стараешься поменьше касаться кнопок на двери или где они там расположены.

Примерно по той же причине многие опасаются лишний раз трогать магнитолу, точнее, современную аудиосистему. Кстати, именно поэтому лучшие дизайнеры сохраняют круглые ручки настройки частоты и громкости: они не только куда более привычные, но и… нестрашные.

Но это мелочи, которые по большому счету не доставляют неудобств никому, кроме разве что хозяев тех самых устройств. Есть примеры еще более любопытные. Один мой знакомый отказывается подключать телефон к медиасистеме собственной машины, поскольку боится, что она тут же «сольет» все его личные контакты, фото и данные банковского счета в Интернет. Еще знаю несколько человек, которые собираются выломать модуль «ЭРА-ГЛОНАСС», как только (или если) купят новые автомобили. Опасаются, что за ними будут пристально следить. Аргументы, что с точки зрения техники собственный смартфон сделает и первое, и второе намного лучше, не принимаются. Как и соображение, что вряд ли списки знакомых и местонахождение конкретного и вполне рядового индивидуума настолько интересны и важны, чтобы кому-то постороннему тратить на них время.

Нежелание использовать электронные системы, которые в той или иной мере ныне присутствуют практически в любом современном автомобиле, объясняется на самом деле страхом, что «оно не сработает» или не успеешь вмешаться, когда что-то пойдет не так. А еще – тем же неумением пользоваться, в котором я вам признался. Круиз-контроля, например, боятся очень многие (но, к счастью, не я).

В целом самый распространенный вид такой бытовой технофобии – «не трогай, а то испортишь/сломаешь/собьешь настройки». В основе этих страхов, во-первых, лежат наша инертность и лень. Но есть и во-вторых – безудержная погоня маркетологов и инженеров за изобретением все новых функций, на самом деле потребителю не слишком-то и нужных (или, по крайней мере, нужных далеко не всем и не всегда). Задумайтесь, на сколько процентов вы используете возможности своего смартфона? И все ли функции автомобильной «мультимедийки» из своей машины знаете? Впрочем, как утверждают ученые, мы и свой мозг используем едва ли на десятую часть его потенциала, но это ведь не повод от него отказываться.

Что же касается истоков технофобии, то, судя по всему, она была всегда. Взять, скажем, позапрошлый век. В его начале в Англии ткачи под предводительством Неда Лудда ломали станки, поскольку опасались, что механизация сделает людей ненужными и они не смогут зарабатывать на жизнь. Знакомая по нынешним временам ситуация, не правда ли? Грядущее внедрение беспилотных автомобилей (так называемое автономное движение), по мнению ряда экспертов, приведет к массовой безработице среди таксистов, дальнобойщиков, водителей общественного транспорта… Ломать им, правда, пока нечего, но беспокойство уже есть.

Нежелание использовать электронные системы объясняется страхом, что что-то пойдет не так

Безусловно, беспилотники придут, пусть и не слишком скоро (как бы ни уверяли в этом разработчики). И действительно, водителей-профессионалов будет требоваться меньше. Вот только насчет безработицы я сомневаюсь. Да, благодаря современной технике и технологиям становится меньше крестьян. И вряд ли вы часто встречаете настоящих кузнецов или гончаров. Как, впрочем, и штурманов гражданской авиации, которых успешно замещает электроника. Вот только свои рабочие места люди чаще всего теряют вовсе не от развития новейших технологий, а от дурной экономики, от непродуманной политики, от катаклизмов и других кризисов.

Освобождение от рутинной и малоосмысленной работы – вот истинная функция автоматики. Благодаря ей человек получает возможность заниматься более творческим, интеллектуальным и продуктивным трудом. Сокращаются места в тяжелой промышленности? Зато развивается сфера информационных технологий – например, кто-то должен научить ездить те самые беспилотники. Меньше нужно водителей? А как расцветает сфера услуг! Конечно, на перетекание ресурсов из одной отрасли в другую требуется время. Так ведь и роботы за руль сядут не вдруг, их еще наши дети будут долго тестировать. То есть у нас в запасе как минимум одно поколение школьников-студентов, из которого должно вырасти меньше дальнобойщиков и больше айтишников.

Кстати, вы встречали компьютерщика, который опасался бы новых гаджетов? Даже если ему в принципе не нужна какая-либо функция, он ее обязательно опробует. Причем будет знать, как в этот самый момент не напортачить. Он не поленится изучить новинку досконально и станет пользоваться ею по максимуму. А значит, и потерять работу ему не грозит. Так, может быть, наши дети, которые теперь все хоть чуть-чуть айтишники, и вовсе не будут страдать технофобией?

Ой, деточка, не нажимай кнопку, боюсь, я еще не сохранил этот тек…