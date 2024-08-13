«Автопанорама» побывала на заводе белорусского автопроизводителя «Белджи», который раскрыл планы по развитию своих производственных мощностей, а также по продвижению собственного бренда на российском рынке

Расположенное под Минском белорусско-китайское совместное предприятие по сборке автомобилей Belgee (на 60% принадлежит Белоруссии, остальное — китайской компании Geely и технологическому партнеру Citic) этой весной приступило к выпуску кроссовера сегмента С-SUV Belgee X70, известного в прошлом как Geely Atlas Pro. Летом 2023 года здесь начали производить модель Belgee Х50 (в прошлом Geely Coolray).

Сегодня Belgee X50 и Belgee X70 изготавливаются почти по полному циклу с локализацией на уровне 1300–1400 баллов (для тех, кто никак не научится считать по-новому, — порядка 52%). «Почти» — потому что из Китая, помимо основных агрегатов и комплектующих, поставляется еще и штамповка. Но сваривается и окрашивается, обретая форму автомобильного кузова, она уже в Белоруссии: цех сварки площадью более 9 тыс. м² имеет в своем распоряжении 27 сварочных роботов, а также участок ручной сварки, где комплектуются днище и моторный отсек. Боковые панели и крыша привариваются на главной сварочной линии в полностью автоматическом режиме. Для проверки качества выполненных работ один кузов из каждой партии подвергается обязательному контролю на трехкоординатной измерительной машине по 2500 точкам. Его продолжительность — свыше 4 ч.

Окраска также осуществляется практически полностью в автоматизированном режиме посредством 11 роботов. Только внутренние проемы пока окрашиваются вручную. Впрочем, скоро и этот этап будет роботизирован. Кузов проходит 14 ванн, где методом полного погружения выполняются его очистка и грунтование. Используются изготовленные в Китае лакокрасочные материалы известного и хорошо себя зарекомендовавшего глобального бренда. Его продукция применяется буквально на всех мировых автосборочных конвейерах.

Примечательно то, что толщина лакокрасочного слоя достигает 120 мкм. Тем самым повышается его стойкость к неблагоприятному внешнему воздействию и нагрузкам. Стоит отметить, что приобретение лицензии и, как следствие, получение большей производственной свободы позволило инженерам «Белджи» внести в производственные циклы целый ряд усовершенствований. Благодаря им значительно повышаются потребительские свойства и надежность выпускаемых автомобилей. Так, помимо увеличения слоя лакокрасочного покрытия за счет расширения площади обработки днища и колесных арок была существенно улучшена шумоизоляция.

Эффективность производственных процессов тоже постоянно повышается. Не так давно были закуплены дополнительные тележки AGV с автоматическим управлением, усилена конфигурация конвейера с помощью его дооснащения станциями заправки технических жидкостей и т. д. Благодаря этим нововведениям удалось ускорить (конечно же, без потери качества!) цикл выпуска одного автомобиля с 4 до 2,5 мин., уверенно приближая производственную мощность к 100 тыс. машин в год. Уже на 2024 год запланировано изготовить порядка 88 тыс. автомобилей.

Естественно все эти усовершенствования идут в тесной связке с локализацией. При производстве кроссоверов Belgee используются отечественное стекло, устройства вызова экстренных оперативных служб, российские и белорусские аккумуляторы, белорусские шины. К тому же буквально со дня на день на конвейер поступят красноярские колесные диски — они успешно прошли все испытания, подтвердив свое качество.

В скором времени этот список расширится за счет штамповки и пластиковых деталей — на «Белджи» идет строительство цеха по выпуску бамперов, накладок, спойлеров и пр. компонентов. На очереди жгуты проводки, сиденья, обшивка, потолочные и напольные покрытия и т. д. То есть детали уже когда-то выпускались в наших странах, но после остановки иностранных конвейеров специализирующиеся на них заводы потеряли основную массу заказов и сейчас едва сводят концы с концами. Восстановление объемов их производства — один из важнейших результатов, к которому приведет грамотная локализация, ориентированная в первую очередь на повышение производственных компетенций.

Таким образом, автомобильная отрасль Белоруссии в целом получит мощный импульс к выходу на устойчивый технологический суверенитет, что позволит перейти от лицензионного производства к разработке собственных автомобилей. В этом, пожалуй, и заключается основная цель автопрома Союзного государства. Достичь ее можно только общими усилиями, опираясь на фундаментальные приоритеты промышленного строительства. Именно этим приоритетам, судя по всему, и следует «Белджи» в своей деятельности.