Мишустин призвал снизить цены и увеличить автомобильное производство

Правительство России готовит новую версию стратегии развития автомобильной промышленности. Как сообщает официальный сайт кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин поручил включить в документ меры по повышению производства и снижению себестоимости выпускаемых автомобилей

В числе ключевых задач находится подготовка прогноза структуры автопарка с учетом развития транспорта на альтернативных источниках энергии и с системами автопилота. При этом в расчет возьмут развитие инфраструктуры общественного транспорта, экологические стандарты, изменения в потребительских предпочтениях и сегментацию автомобилей по видам топлива и назначения.

Отдельное внимание в стратегии будет уделено господдержке автопроизводителей. Для каждой меры помощи планируется установить конкретные показатели эффективности, которые войдут в государственную программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Среди условий доступа к мерам поддержки названы высокий уровень локализации, конкурентоспособные потребительские характеристики и перспективы экспорта.

Уточняется, что меры господдержки будут распространяться на все ключевые сегменты автомобильной техники. Минпромторг и другие профильные министерства должны представить свои предложения по актуализации стратегии до конца ноября 2025 года.

По словам Мишустина, пересмотр стратегии необходим с учетом текущих вызовов в отрасли. В частности, речь идет о падении спроса на новые автомобили и высокой стоимости кредитов, что сдерживает продажи. Средний возраст автопарка в России уже превышает 14 лет, а это более 55 млн автомобилей, которые нуждаются в замене.