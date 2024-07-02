Как начала развиваться автоиндустрия в СССР в 1930-е годы? Когда не было ничего – ни станков, ни инженеров, и рабочий класс, что говорить, оставался в меньшинстве?
В царской России индустриализация только начиналась, большая часть населения была занята в сельском хозяйстве, оставалась в основном неграмотной и могла выполнять только неквалифицированную работу. А задача создания автоиндустрии являлась одной из первостепенных. Ведь все перевозки тогда осуществлялись гужевым транспортом, а средняя грузоподъемность телеги — всего 250 кг. Сколько нужно телег, чтобы возвести плотину ГЭС или насыпь для железной дороги от Москвы до Челябинска? Без автотранспорта индустриализация страны становилась невозможна.
До 1917 года в стране работало несколько заводов, выпускавших автомобили. Самый крупный, Русско-Балтийский вагонный завод в Риге, производил легковые машины собственной конструкции небольшими партиями. Все комплектующие, включая электрику, производились в стране, импортными были лишь карбюраторы, и то время от времени.
Но для массового, индустриального производства автомобилей требовался именно конвейер. А чтобы он заработал, требовались обученные кадры, которых не было. Из-за границы эти кадры не поступали, оставался единственный вариант: обучить и воспитать свою рабочую интеллигенцию, создать отечественную инженерную школу.
Одной из задач первых пятилеток стала борьба с неграмотностью во всех слоях населения. Создавались школы рабочей молодежи. Стране были нужны грамотные люди, и они были нужны срочно. СССР закупал за границей передовые заводы, будущий персонал отправляли на учебу за рубеж, где осваивались как рабочие специальности, так и инженерные. Эти люди впоследствии закладывали основу индустриальных гигантов.
Сначала автомобили выпускались по лицензии, но при этом нарабатывался опыт. Одновременно при заводах открывались высшие технические учебные заведения — втузы, где обучались будущие поколения заводчан. В основном это были рабочие, садившиеся за парту после смены. Изучали сопромат, материаловедение, конструирование. Так закладывался фундамент отечественной автомобильной промышленности. Ведь промышленность — это не только станки и машины, это люди, которые могут их проектировать.
На ГАЗе у истоков инженерного центра стоял инженер-автомобилист Владимир Иванович Ципулин, возглавивший первое в СССР автомобильное конструкторское бюро. При Ципулине были созданы бюро шасси и двигателей, кузовов, экспериментальная лаборатория, экспериментальная мастерская, бюро переводов и техническая библиотека. В 1933 году главным конструктором ГАЗа стал Андрей Александрович Липгарт, с именем которого связано становление конструкторской школы ГАЗа и создание мощной конструкторско-экспериментальной базы.
Те люди, что когда-то начинали работать в еще строящихся цехах, создали отечественную автомобильную школу. Немалая их заслуга и в том, что ГАЗ выстоял в непростых условиях 1990 х, — помогло полученное в прошлом умение создавать дешевые и простые конструкции. Запуск «ГАЗели» спас завод в лихие времена, сохранил производство и дал людям рабочие места.
К чему я все это пишу?
Когда-то стране с уничтоженной экономикой, разрушенной мировой войной, революцией и Гражданской войной, стране, где не хватало еды, удалось всего за пару десятков лет создать собственный автопром. Люди научились не только проектировать и производить машины, но и строить автозаводы. СССР в 1950 х построил в Китае завод FAW, продукция которого сейчас активно продается у нас. Благодаря СССР автомобильная индустрия появилась в Румынии, Польше, Китае, на Кубе, в КНДР. Так может, нам вновь попробовать производить самим, создавать рабочие места у себя в стране, а не в Китае? Для этого просто надо чуть сместить ценности. Поставить во главу угла не продавца, менеджера среднего звена и юриста, а вспомнить про инженеров, техников, рабочих — тех, кто создает все, чем мы сегодня пользуемся. Стараться не покупать, а производить самим. У нас для этого есть все ресурсы: сталь, энергия, нефть. Включая и самый главный ресурс — наших людей, которые, в отличие от крестьян 20 х годов прошлого века, хорошо образованы. Неужели мы не сможем повторить то, что уже сделали однажды? Причем сегодня у нас уже есть для этого все необходимое.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Производство легковых автомобилей в России увеличилось вдвое
Согласно данным Росстата, с января по апрель текущего года количество произведенных автомобилей в РФ выросло на 92,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом только в апреле этот показатель вырос в 2,3 раза по сравнению с апрелем 2023 года
Новые санкции снова коснулись российского автопрома
Правительство США ввело новые санкции против российских компаний. Список пополнился автопроизводителем Aurus (ООО “Аурус”), государственным научным центром ФГУП НАМИ и компанией Lada (ООО “Лада Авто Холдинг”)
Завод «Москвич» перезапустит производство уже на следующей недел
Через несколько дней столичный завод уже запустит свой конвейер. Какие машины будут собирать на «Москвич»
Завод «Москвич» запустится в декабре
Столичная мэрия заявила о намерениях запустить завод «Москвич» уже в декабре этого года
Производитель электрокаров «Кама» хочет выкупить завод Ford
Отечественный стартап хочет выкупить завод Ford в Набережных Челнах. Для этих целей руководство компании будет привлекать дополнительные инвестиции на стороне
«Москвич» приступил к формированию дилерской сети
Московский автомобильный завод «Москвич» приступил к формированию дилерской сети. С 3 октября открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию
Старт производства электрокара «Кама» будет ускорен
С проектом «Кама» недавно произошло важное изменение – исполнительным директором стал Харальд Грюбель