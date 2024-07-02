Как начала развиваться автоиндустрия в СССР в 1930-е годы? Когда не было ничего – ни станков, ни инженеров, и рабочий класс, что говорить, оставался в меньшинстве?

В царской России индустриализация только начиналась, большая часть населения была занята в сельском хозяйстве, оставалась в основном неграмотной и могла выполнять только неквалифицированную работу. А задача создания автоиндустрии являлась одной из первостепенных. Ведь все перевозки тогда осуществлялись гужевым транспортом, а средняя грузоподъемность телеги — всего 250 кг. Сколько нужно телег, чтобы возвести плотину ГЭС или насыпь для железной дороги от Москвы до Челябинска? Без автотранспорта индустриализация страны становилась невозможна.

До 1917 года в стране работало несколько заводов, выпускавших автомобили. Самый крупный, Русско-Балтийский вагонный завод в Риге, производил легковые машины собственной конструкции небольшими партиями. Все комплектующие, включая электрику, производились в стране, импортными были лишь карбюраторы, и то время от времени.

Но для массового, индустриального производства автомобилей требовался именно конвейер. А чтобы он заработал, требовались обученные кадры, которых не было. Из-за границы эти кадры не поступали, оставался единственный вариант: обучить и воспитать свою рабочую интеллигенцию, создать отечественную инженерную школу.

Одной из задач первых пятилеток стала борьба с неграмотностью во всех слоях населения. Создавались школы рабочей молодежи. Стране были нужны грамотные люди, и они были нужны срочно. СССР закупал за границей передовые заводы, будущий персонал отправляли на учебу за рубеж, где осваивались как рабочие специальности, так и инженерные. Эти люди впоследствии закладывали основу индустриальных гигантов.

Сначала автомобили выпускались по лицензии, но при этом нарабатывался опыт. Одновременно при заводах открывались высшие технические учебные заведения — втузы, где обучались будущие поколения заводчан. В основном это были рабочие, садившиеся за парту после смены. Изучали сопромат, материаловедение, конструирование. Так закладывался фундамент отечественной автомобильной промышленности. Ведь промышленность — это не только станки и машины, это люди, которые могут их проектировать.

На ГАЗе у истоков инженерного центра стоял инженер-автомобилист Владимир Иванович Ципулин, возглавивший первое в СССР автомобильное конструкторское бюро. При Ципулине были созданы бюро шасси и двигателей, кузовов, экспериментальная лаборатория, экспериментальная мастерская, бюро переводов и техническая библиотека. В 1933 году главным конструктором ГАЗа стал Андрей Александрович Липгарт, с именем которого связано становление конструкторской школы ГАЗа и создание мощной конструкторско-экспериментальной базы.

Те люди, что когда-то начинали работать в еще строящихся цехах, создали отечественную автомобильную школу. Немалая их заслуга и в том, что ГАЗ выстоял в непростых условиях 1990 х, — помогло полученное в прошлом умение создавать дешевые и простые конструкции. Запуск «ГАЗели» спас завод в лихие времена, сохранил производство и дал людям рабочие места.

К чему я все это пишу?

Когда-то стране с уничтоженной экономикой, разрушенной мировой войной, революцией и Гражданской войной, стране, где не хватало еды, удалось всего за пару десятков лет создать собственный автопром. Люди научились не только проектировать и производить машины, но и строить автозаводы. СССР в 1950 х построил в Китае завод FAW, продукция которого сейчас активно продается у нас. Благодаря СССР автомобильная индустрия появилась в Румынии, Польше, Китае, на Кубе, в КНДР. Так может, нам вновь попробовать производить самим, создавать рабочие места у себя в стране, а не в Китае? Для этого просто надо чуть сместить ценности. Поставить во главу угла не продавца, менеджера среднего звена и юриста, а вспомнить про инженеров, техников, рабочих — тех, кто создает все, чем мы сегодня пользуемся. Стараться не покупать, а производить самим. У нас для этого есть все ресурсы: сталь, энергия, нефть. Включая и самый главный ресурс — наших людей, которые, в отличие от крестьян 20 х годов прошлого века, хорошо образованы. Неужели мы не сможем повторить то, что уже сделали однажды? Причем сегодня у нас уже есть для этого все необходимое.

