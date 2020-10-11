Вопреки всевозможным инвестпрограммам, различным концессиям, частно-государственным партнерствам и прочим «солидным» проектам, российские дороги, в том числе и платные, остаются, мягко говоря, так себе. Как качественно, так и количественно

Есть чудесная песня. Романтичная – про ощущение дороги в душе. О путешествиях, разлуках и друзьях. «Длинной длинной серой ниткой стоптанных дорог штопаем ранения души», – пел ее автор, бесспорно, главный романтик советской эпохи Юрий Визбор. Он на своих «Жигулях», увы, не застал дорог, по которым нынче на иномарках с несколько большим комфортом пытаемся раскатывать мы.

Многие, когда с городов сняли пандемические кандалы, ринулись «на юга» – штопать после самоизоляции собственные «ранения души». Граница по-прежнему на замке. Выходит, дорога одна – трасса М4. Лишь она, как это ни странно, ведет к Черному морю, куда в июле-августе и устремились сотни тысяч, нет, миллионы людей на собственном транспорте в поисках тепла, фруктов, чебуреков, подгоревшего шашлыка и прочих морских удовольствий.

Расслабленные. С небольшим запасом сэкономленной «посткоронавирусной» копеечки. С зелеными, одичавшими от Интернета и удаленки детьми, мы помчали по частично платной трассе на юг. «Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин», – льется из динамиков приятный голос Юрия Иосифовича. Сил придавало и осознание того, что накануне открытия сезона «Автодор» все же домучил (достроил) платный обход Лосево-Павловска под Воронежем. Затор на несколько десятков километров в этом районе еще год назад называли не иначе, как мать всех российских пробок. И мне тут в свое время дважды «посчастливилось» отметиться. Ощущения незабываемые.

Новый обход, кстати, получился что надо! За скорость и красоты вдоль трассы ему, обходу, даже прощаешь стоимость. Теперь это самый дорогой платный участок на М4 – для легковушки что-то порядка 240 руб­лей днем. И вот, казалось бы, когда до Ростова на-Дону остаются сущие пустяки, а на дорожных указателях начало мелькать имя города Шахты, мы снова упираемся в гигантский хвост. О боги!

Темнело, навигатор предрекал более десятка «бордовых» километров, на расправу с которыми отводил около полутора часов. На практике вышло больше двух. Как это понимать? Почему? Сил больше нет! Весь день за рулем…

…На обратном пути с курорта пробок было уже три. Совокупно часов на пять. Причем, если первые две, из-за ремонтов путепроводов в районе тех же Шахт, имели место на бесплатных участках трассы, то последняя – из-за сужения в ремонтных целях – нагло алела уже на платном перегоне. Ночной 15-километровый затор притаился в районе Каширы, при пересечении М4 с Окой. И за мучения в нем «Автодор» почему-то берет плату! Но какого рожна, если платные дороги подразумевают быстрое и комфортное перемещение? Без пробок! Не в этом ли состоит бизнес идея «платников»?

Словом, дорога на юг и обратно по прежнему выпивает из путешественников все соки. Трассу М4 «Автодор» самоотверженно где-то строит, где-то реконструирует и доводит до ума уже много лет, однако комфортно передвигаться по ней в сезон отпусков все еще невозможно. А ведь она обязана ехать при любом раскладе, будь то ремонт моста или даже война, – на то она и трасса! Представьте, напали на нас какие-нибудь условные финны или, скажем, норвежцы, и мы все в испуге ринулись на юг по М4. А в очередных Шахтах опять путепровод просел – ремонт. И все стоят на радость врагу… Шведы давят, вокруг детский плач, стоны матерей, коллапс, разруха…

Быть может, кто-то сочтет эти эмоции надуманными. Скажет, мол, любая, даже самая современная дорога, мосты и путепроводы на ней требуют профилактического и текущего ремонта. «Дороги трудны, но хуже без дорог», – опять же пел бард, и с ним трудно не согласиться. Чего возмущаться-то? А того, что за благополучные «нефтяные» десятилетия мы построили от силы пару тысяч действительно скоростных километров. И все! Эх, сверхдержава, долго тебе еще вставать с колен.

И посмотрите на Китай. Дорог, сопоставимых качеством с нашими «платниками», еще к 2013 году там было протянуто более 100 тыс. км. Сегодня же их совокупный километраж вырос едва ли не в полтора раза. Китайцы на протяжении уже многих лет строят по 750 м скоростных трасс в час! Даже калькулятор не нужен, чтобы понять, что ежесуточно сеть скоростных автобанов в Поднебесной прирастает условной трассой длиной, скажем, как от Москвы до Твери. Каждый божий день! Темпы аналогичного строительства в России, мягко говоря, ниже. Почти в сто раз!

Ну хорошо, пусть не в сто. Недавно коллеги подсчитали, что китайцы открывают свыше 26 тыс. км автобанов ежегодно. У нас – не более 300–350 км в тот же год, что в 75–90 раз меньше. Да и эти немногие километры идут со скрипом – со сменой инвесторов, с нарушением правил строительства, перерасходом средств, коррупционными скандалами и прочими отягощениями.

В общем, за последние четверть века китайцы отгрохали у себя более 4 млн км новых дорог, включая те самые 150 тыс. км автобанов. И на сегодня у них самая могучая дорожная сеть в мире, превосходящая сети США, Европы и Японии вместе взятых. Полагаю, когда в Поднебесной построят 10 млн км, мы еще будем асфальтировать свои федеральные трассы, которых у нас всего-то 50 тыс. км.

А Юрий Визбор, автор той милой песенки, был все же неизлечимым оптимистом, когда пел: «Придут другие времена, мой друг, ты верь в дорогу». Не знаю, найдется ли во мне столько же оптимизма, чтобы поверить?

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