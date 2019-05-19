Каршеринг в России бурно развивается, причем конкурентная борьба на этом рынке лишь ожесточается: в споре за лидерство компании используют демпинг и даже готовы терпеть убытки. Временно, разумеется…

Жители самых разных стран ныне с охотой отказываются от принципа владения вещами, предпочитая просто пользоваться ими. Принцип «шеринговой» экономики оказался особенно востребован в услугах поминутной аренды автомобилей – каршеринге. В России этот тип сервисов переживает настоящий бум, а по темпам роста опережает многие другие рынки мира.

О том, что наша страна в области каршеринга едва ли не впереди планеты всей, недавно заявили представители международного банка JPMorgan. Согласно исследованию этой организации, сегодня 85% российского парка каршеринга сконцентрировано в Москве, и останавливаться в развитии он не собирается: если в конце 2017 года в столице насчитывалось 2,6 тыс. каршеринговых автомобилей, то всего через год этот показатель вырос почти в 6 раз, превысив отметку 15 тыс. машин. Более того, высокая динамика, скорее всего, сохранится. По крайней мере, представители столичного правительства заявляют, что к концу текущего года парк каршеринговых машин в городе может достигнуть 20 тыс. единиц, а к 2025 году – порядка 25 тыс. шт.(см. график).

Получается, что Москва сможет претендовать даже на лидерство в списке мировых мегаполисов по распространенности услуги. Если сейчас, по данным JPMorgan, на один каршеринговый автомобиль в Первопрестольной приходится около 1 тыс. жителей города, то в ближайшем будущем этот показатель снизится в два раза, что сопоставимо с уровнем мировых лидеров. Например, в Торонто на каждый каршеринговый автомобиль приходится 498 жителей, в Мадриде – 500, в Штутгарте – 515, а в Нью-Йорке – 525.

Игра на выбывание

Как и многие другие сервисы, построенные на новейших технологиях, каршеринг еще очень молод. Первый оператор этих услуг появился в Москве в конце 2012 года, в то время как его активное развитие началось только четыре года назад, когда в сентяб­ре 2015-го на столичные дороги вышли первые 100 машин для краткосрочной аренды. Сегодня, по данным JPMorgan, этим бизнесом в России занимаются около 20 компаний. Но уже прослеживается серьезное укрупнение игроков сегмента. По оценке PricewaterhouseCoopers, более 90% рынка каршеринга в Москве принадлежит четырем компаниям – «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», Belca Car и YouDrive.

Компания «Яндекс.Драйв», начавшая свою деятельность только в феврале 2018 года, на данный момент самый крупный и агрессивный игрок – ее парк насчитывает 8,3 тыс. автомобилей, из них 7,5 тыс. в Москве и 850 в Петербурге. Таким образом, «Яндекс.Драйв» является второй компанией Европы – по этому показателю она уступает только германской Car2go с парком 16 тыс. машин, но уже обошла DriveNow (6 тыс. автомобилей).

Другие лидеры российского каршернинга – «Делимобиль» и Anytime. Здесь уже произошла консолидация: в прошлом году владеющая «Делимобилем» Mikro Kapital Group (MKG) приобрела компанию Anytime, и теперь эти две марки обладают в сумме парком в 7,5 тыс. машин и, кроме столицы, активно развиваются в таких городах, как Санкт-Петербург, Уфа, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Грозный, Краснодар, Красноярск, Ростов-на-Дону. Следом идет Belka Car с парком в 4,1 тыс. автомобилей (работает в Москве и Сочи). Каршеринг YouDrive имеет 1,2 тыс. авто (предоставляет услуги в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге). Другие заметные игроки на рынке каршеринга в России – это «МатрешCar», CarSmile, UrentCar, Rentmee, Car4You, Lifcar, «Карусель», Uraмобиль (у каждой парк из 200–800 машин).

В числе некрупных конкурентов, владеющих менее чем сотней автомобилей, компании TimCar, Car5, Colesa.com, Zvezda Car, «Наш Каршеринг», «Беримобиль», ArtCars, Cars7, ShareMobil, MaturCar, BestCar. И вот как раз они в первую очередь становятся жертвами обострившейся конкуренции.

Последние месяцы ознаменовались рядом банкротств. Так, в конце февраля московский каршеринг Carlion сообщил о прекращении работы, ранее – в ноябре прошлого года – остановил деятельность сервис каршеринга Easy Ride. Другая заметная фирма Carenda на днях объявила об уходе из Москвы и, после существенного сокращения своего парка, переезде в Санкт-Петербург. В кризис попал и каршеринг TimCar: компания втрое сократила численность машин и, вероятно, тоже может прекратить свое существование.

Вместе с тем не исключено, что на российском рынке каршеринга скоро появятся новые крупные игроки. По просочившимся в прессу сведениям, холдинг Mail.Ru Group ведет переговоры о покупке доли в каршеринге YouDrive. Предполагается, что Mail.Ru будет участвовать в сделке вместе с финансовым партнером, который занимается лизингом автомобилей. Понятно, что появление столь значимого участника еще больше ужесточит конкуренцию и приведет к новым банкротствам небольших фирм.

Работа в убыток

Но самое интересное, что, судя по всему, ключевые игроки каршеринга в России в настоящее время работают… себе в убыток. Официально они не раскрывают своих финансовых показателей, однако здесь, как говорится, дебит не сходится с кредитом.

Сейчас средняя цена за минуту аренды автомобиля колеблется от 6 до 10 рублей в минуту. Но в некоторых случаях (к примеру, в утреннее время) операторы опускают тарифы ниже 3 рублей в минуту, что явно меньше себестоимости. Особенно агрессивную ценовую политику демонстрирует «Яндекс.Драйв», который практикует так называемые динамические тарифы, когда каждому пользователю, по сути, делается индивидуальное ценовое предложение по принципу «здесь и сейчас» – в зависимости от условий аренды в конкретном месте и в конкретное время.

Как считают аналитики, нынешние низкие цены на каршеринг вгоняют компании в убытки. Например, недавно международная аналитическая компания UBS Evidence Lab (подразделение крупного швейцарского финансового холдинга UBS Group AG), проанализировав работу «Яндекс.Драйва», выяснила, что на данный момент этот бизнес убыточен. Предполагается, что убыток компании по EBITDA (то есть по прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) составляет внушительные 0,9 млрд рублей.

Полный вперед!

Впрочем, по мнению UBS Evidence Lab, «Яндекс.Драйв» сможет стать прибыльным уже через пару лет – к 2021 году. Связано это с тем, что рынок каршеринга в России в ближайшее время, по прог­нозам, продолжит динамичный рост. С одной стороны, за счет поддержки властей, которые считают, что такой сервис действительно способен снизить нагрузку на дорожную инфрастуктуру мегаполисов. Из-за этого мэрии всячески поддерживают развитие краткосрочной автомобильной аренды: скажем, в Москве каршеринговые фирмы платят городу за абонемент на парковку одного автомобиля всего около 25 тыс. рублей в год, притом что цена такой парковки в свободной продаже достигает суммы порядка 300 тыс. рублей.

С другой стороны, для жителя мегаполиса пользоваться каршерингом становится все выгоднее: при аренде машины ему не нужно платить за парковку, страховку, ремонт, мойку, налоги и нести прочие расходы, расценки на которые постоянно растут. Согласно оценкам PricewaterhouseCooper, сегодня пользователь каршеринга в России может сэкономить в год минимум 10% своих расходов по сравнению с моделью владения личным автомобилем, причем в каршеринге предусмотрен выбор между машинами различных классов и брендов.

Кроме того, развитию этого типа услуг помогут новые технологии, которые позволят сервису еще больше подстраиваться под запросы потребителей. Так, по примеру США в нашей стране могут появиться специальные тарифы на дальние поездки, когда клиент будет платить не за время аренды автомобиля, а в зависимости от его ежедневного пробега. Перспективным направлением может стать и сдача в аренду частных транспортных средств. В России так называемый peer to peer каршеринг, в частности, развивает компания Rent a Ride, в базе которой уже насчитывается более 4,5 тыс. автомобилей, предлагаемых в прокат их владельцами.

Безусловно, взрывное развитие каршеринга ставит новые вызовы перед мировым автопромом. Представители ведущих концернов пока делают вид, что услуги долгосрочной аренды не угрожают продажам новых машин: дескать, каршерингом люди пользуются в дополнение к своему основному авто, на котором жители российских мегаполисов уже не добираются, скажем, до работы, но продолжают ездить на дачу. Однако, хоть автопроизводители и бодрятся, развитие принципов «шеринговой» экономики все же может нанести им урон. Очевидно, что с ростом парка общих транспортных средств люди будут все меньше задумываться о дорогостоящей покупке машины собственной, тем более что все явственнее проявляются реальные контуры беспилотников, которые, скорее всего, в большинстве своем станут использоваться по «шеринговой» модели.

Если же вновь вернуться к современному этапу развития каршеринга в России, то потребителям остается верить, что победившие в конкурентной схватке фирмы не сформируют монополию, дабы затем просто взвинтить цены на свои услуги. Ведь нечто подобное мы видели в нашей стране уже не раз, причем в разных отраслях.