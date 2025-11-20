На слухах о повышении утилизационного сбора продажи новых автомобилей в России осенью устремились вверх

122,7 тыс. новых машин в России нашли своих владельцев по итогам сентября, что стало лучшим результатом 2025 года. Спрос в первый месяц осени на 500 автомобилей (или на 0,35%) превысил продажи в августе, и это почти на 60% больше, чем было реализовано, скажем, в феврале текущего года. Хотя по сравнению с продажами прошлого года рынок остается в большом минусе. Результаты сентября оказались на 19% ниже сентября 2024 го, а общий спрос за девять месяцев в 895 тыс. автомобилей на 22% уступает показателям аналогичного периода прошлого года.

Выгодность момента

Осенний подъем рынка аналитики объясняют несколькими ключевыми факторами. Главный из них — появившаяся информация о повышении утилизационного сбора на импортные автомобили. Оно ожидалось с 1 ноября, но пока регулятор отложил это нововведение, однако наблюдатели считают, что ненадолго.

Новость о повышении «утиля» заставила потребителей еще активнее идти в автосалоны. При детальном рассмотрении видно, что планируемая новая фискальная нагрузка должна коснуться только мощных автомобилей, отдача двигателей которых превышает планку в 160 л.с. Однако ожидания очередного усиления фискальной нагрузки создают у потребителя ощущение, что подорожают абсолютно все машины, что, впрочем, имеет под собой определенную почву.

Одновременно Центробанк продолжает снижать ключевую ставку, вслед за чем поехали вниз ставки по банковским вкладам. Это стимулирует потребителей забирать деньги из банков и совершать значимые покупки, в том числе связанные с приобретением личных транспортных средств.

Постепенно «худеют» и склады импортеров, которые заполнялись машинами с осени прошлого года. По подсчетам «Автостата», если в начале года совокупные «стоки» превышали отметку в 500 тыс. машин, то сегодня они сжались до уровня в менее 100 тыс. единиц.

Вместе с распродажей складских запасов уменьшаются и скидки. Наблюдающие этот процесс потенциальные покупатели стараются впрыгнуть «в последний вагон», выторговывая для себя наиболее привлекательные предложения. «Сейчас наблюдается «выгодность момента», плюс информация по «утилю» приводит к тому, что люди побежали в автосалоны», — констатирует Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат».

Особенности потребительского настроения

Сергей Удалов исполнительный директор аналитического агентства «Автостат»:

«Общаясь с собственниками и руководителями дилерских центров, мы видим, что особенно заметно продажи пошли вверх в последнюю неделю сентября. Причиной стала информация о том, что льготный утилизационный сбор для автомобилей мощностью более 160 л.с. будет отменен. Как и в прошлом году, эта информация подстегнула спрос на всем рынке.

У населения понимание такое: если цены на определенные машины начнут расти, то они вырастут и на все остальные автомобили. Это начинает раскручивать маховик спроса на рынке в целом. Сюда накладывается снижение ключевой ставки Центробанка. Раньше у людей было такое представление: склады автомобилей растут, ключевая ставка высокая, завтра машины будут еще дешевле, я подожду. Сейчас же все видят, что цены начинают идти вверх, и завтра машины станут дороже, чем сегодня. Такое потребительское настроение в достаточно короткое время подстегнуло спрос. Да, нынешний подъем недотягивает до уровня прошлого года. Это связано в том числе с тем, что завершение депозитов в банках не окажется резким, оно будет растянутым, мгновенно все деньги с банковских вкладов не заберут».

Падения и взлеты

Интересные перестановки наблюдаются на российском рынке и в «личном зачете» его участников. Как обычно, в реализации новых автомобилей уверенно лидирует LADA, на долю которой в начале осени пришлось более 21% от общего объема, в числовом выражении это составляет 26,3 тыс. реализованных авто. Отметим, что год назад доля LADA превышала отметку в 23%.

Среди иностранных брендов лучшим снова оказался Haval, автомобили которого за первый осенний месяц разошлись в количестве 16,6 тыс. единиц. На третьей строчке расположился Geely (9,7 тыс.), за ним следует Belgee (8,3 тыс.). Замыкает пятерку лидеров Chery с показателем 8,02 тыс. машин.

Помимо этого, в первую десятку по итогам сентября попали Changan (5,86 тыс.), Solaris (4,02 тыс.), Toyota (3,3 тыс.), Omoda (3,1 тыс.) и Jetour (3,08 тыс. шт.).

Среди представленных марок семь показали в сентябре отрицательную динамику, но больше других отличились Chery и Changan, продажи которых упали вдвое. Сокращение продаж марки Chery наблюдатели связывают с ростом продаж машин марки Tenet, набирающих обороты. Недавно их начали собирать на заводе под Калугой, и по итогам сентября спрос на Tenet составил 2,7 тыс. авто — таким образом, марка уже заняла 2% российского рынка.

Ну а наиболее заметный рыночный рост зафиксирован у Toyota (+48,8%). Аналитики обращают внимание на то, что японский бренд, который официально свои автомобили в Россию не поставляет, второй месяц подряд входит в десятку лучших на нашем рынке. При этом «Автостат» указывает, что по итогам сентября доля глобальных санкционных брендов на российском рынке достигла порядка 12%, а еще недавно она опускалась до отметки 6–7%. И в ближайшие месяцы эта доля будет расти, в октябре она может достигнуть 15% и далее подняться к уровню в 20%.

Впрочем, одновременно неплохо набирают ход марки локального производства, и прежде всего Solaris (+102%), который собирается на бывшем корейском заводе под Санкт-Петербургом. Уверенно набирают обороты и выпускаемые в Белоруссии автомобили Belgee, которые в сентябре продемонстрировали завидную динамику роста — плюс 128,2%.

По доле стран в импорте новых автомобилей в РФ продолжает лидировать Китай, доля машин из этой страны в сентябре составила 65%. На втором месте идет Киргизия (16%), затем Корея (5%). Интересно, что из Китая в Россию также все активнее везут и автомобили с пробегом: в сентябре доля подержанных машин из КНР достигла 20%, и в первую очередь из этой страны везут бывшие в употреблении машины не китайских, а глобальных брендов, в частности ту же Toyota. Ну а лидерство в поставках авто с пробегом удерживает Япония (39%), далее идет Корея (22%).

Что же касается прогнозов, то наблюдатели и участники рынка прогнозируют, что в октябре и ноябре высокая динамика продаж новых автомобилей, скорее всего, сохранится в связи с продолжающимся ожиданием повышения утилизационного сбора. По результатам же текущего года «Автостат» в своем базовом сценарии прогнозирует, что продажи новых авто в России за весь 2025 год составят 1,25 млн единиц, что на 20% ниже показателей 2024 года.