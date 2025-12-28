«Что, если я скажу вам, что война за будущее уже проиграна. И проиграна она не на земле, в битвах за продажи электромобилей, о которых так все любят писать. А тихо, незаметно, почти над нашими головами»

С таким заявлением недавно выступил самый богатый человек в мире глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Эпатажный миллиардер обнародовал секретные данные о развитии китайцами революционной транспортной воздушной системы. По его словам, Китай вплотную приблизился к созданию дешевой массовой машины, которая не едет по дороге, а перемещается по воздуху. «Революция — это не когда вы создаете что-то для одного процента населения, она приходит тогда, когда вы делаете будущее доступным для всех. Генри Форд сделал автомобиль доступным, он поставил мир на колеса. Китайцы не пытались создать дорогой аэрокар, чтобы поразить заголовки западных изданий, они не играли в эту игру. Они пошли по пути радикального упрощения и массового производства», — заявил Илон Маск.

По его данным, Китаю удалось создать действующий по принципу дрона на батареях массовый летательный аппарат, розничная стоимость которого существенно ниже цены традиционного авто и составляет эквивалент 4,99 тыс. долларов (менее 400 тыс. рублей). Это стало возможно благодаря важному принципу, который китайцы взяли за основу. Он заключается в том, что в самом аэромобиле находится минимум дорогостоящих датчиков и электроники, а всеми транспортными потоками в воздухе на расстоянии управляет электронная система с искусственным интеллектом.

«Каждый аэромобиль — по сути, простой и дешевый терминал, который постоянно подключен к этому гигантскому мозгу на орбите. Система прокладывает маршрут и централизована. Она видит каждый аппарат в режиме реального времени. Она знает его скорость, направление, заряд батареи. Она создает динамические воздушные коридоры, оптимизирует потоки, чтобы избежать заторов, и полностью исключает саму возможность столкновения. Машине на борту не нужно думать», — поясняет Маск.

Он утверждает, что в КНР сейчас ведутся активные испытания данной системы. Для этого на китайской территории, в пустыне, непубличной компанией под названием «Динамика Небесного Дракона» был тайно создан в натуральную величину макет города с высотными домами, где проводятся испытания сотен аэромобилей. Результаты превзошли ожидания: Маск заявляет, что его сотрудникам удалось перехватить данные, что эффективность и безопасность таких перевозок составляет 99,99%.

Готовящийся рывок транспорта в небе кардинально изменит не только мировой автопром, но и жизнь всего человечества. «Поймите, это не просто еще один гаджет, это не улучшенная версия чего-то существующего, это событие уровня вымирания, конец автомобиля в том виде, в каком мы его знаем. А вместе с ним конец всей той цивилизации, что была построена вокруг него за последние сто с лишним лет. Все эти асфальтовые артерии, сложные мосты и тоннели, гигантские парковочные комплексы, которые пожирают наши города, вся эта инфраструктура, в которую влиты триллионы долларов, внезапно становится устаревшей», — восклицает Маск, добавляя, что скоро традиционный двигающийся по дороге автомобиль станет «вымирающим динозавром», превратится в «памятник ушедшей эпохе, подобно акведукам Римской империи».

Миллиардер прогнозирует, что массовое распространение аэромобилей вырвет человечество из «асфальтовых тюрем», люди будут жить в местах, где наличие дорог необязательно. Китайцы же не просто начнут продавать в другие страны дешевые аэромобили, они будут хозяевами стандартов новой системы, управляющей воздушным транспортом. И Поднебесная станет, так скажем, управлять мировым поднебесьем.

Что ж, алармизм заявления главы Tesla можно назвать вполне обоснованным. Раньше мы думали, что китайцы подомнут под себя мировой рынок электрокаров, но теперь им вполне под силу претендовать на мировое лидерство и в воздушном передвижении. Правда ли все, что утверж­дает Маск, еще предстоит выяснить. Официально китайские корпорации пока робко представляют на выставках лишь отдельные машины для передвижения по воздуху, о развертывании некой мощной воздушной системы еще нигде публично не упоминается.

Но вывод ее на рынок с пересаживанием миллионов китайцев на аэромобили в ближайшем будущем вполне вероятен. Мир современных технологий таков, что может удивить в любой момент. И какое место в новом виде транспорта будет занимать Россия — вопрос открытый.